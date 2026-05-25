Premiéra dopingových her: plavec jim dal „světový rekord“ a získal pořádný balík
Kontroverzní „Enhanced Games“ neboli Vylepšené hry v Las Vegas, které měly na startu několik desítek sportovců používajících zakázané látky, uzavřely svou premiéru s jediným výkonem za hranicí oficiálních světových rekordů. Řecký plavec Kristian Gkolomeev zaplaval na 50 metrů kraul čas 20,81 sekundy, o 7 setin lepší výkon než rekord Australana Camerona McEvoye.
Byl to úplně poslední závod programu, organizátoři a jejich investoři, mezi nimiž je i Donald Trump Jr., ale dostali, co chtěli.
Řecký plavec s bulharskými kořeny Kristian Gkolomeev v noci na pondělí svedl v areně Resorts World v Las Vegas souboj s Britem Benem Proudem a na stěně byl v čase, který mu přinesl bonus milionu dolarů (21 milionů korun) za to, že byl v cíli rychleji než světový rekord uznávaný mezinárodní federací Světového plavání.
„Tohle změní můj život. Je to velká pomoc pro mě a moji rodinu. Budu pracovat, abych překonal další rekord,“ uvedl Gkolomeev.
Světový rekord ve skutečnosti nepřekonal. V cílí byl v čase 20,81 a plaval tak rychleji než výkon Camerona McEvoye. Jenže Gkolomeev závodil jako takzvaný vylepšený sportovec, což znamená, že před závody používal dopingové látky. Navíc plaval v plaveckém kompletu, které byly v plaveckém světě zakázány po inflaci světových rekordů na MS v Římě v roce 2009.
Gkolomeev pořadatele dopingových Her podojil už podruhé. Před rokem na neoficiálním mítinku zaplaval padesátku kraulem za 20,89 a byl o dvě setiny rychlejší než hodnota tehdejšího světového rekordu Brazilce Césara Ciela. I tehdy za to dostal milion dolarů. Australan McEvoy oficiální historický čas letos posunul na hranici 20,88. Na jeho platnosti se nic nemění.
Podpora od výstředních miliardářů
Takzvané Vylepšené hry založili Aron D'Souza a Maximilian Martin, kteří získali podporů výstředních miliardářů Christiana Angermayera, Petera Thieleho či Donalda Trumpa Jr.
Pro nedělní show vyrostl ve městě hříchu dočasný stadion za 50 milionů dolarů, do nějž se vešla stometrová dráha, padesátimetrový bazén a podium pro vzpěrače a strongmany.
Základní myšlenku akce reprezentuje názor, že každý sportovec má právo si se svým tělem dělat, co chce. Sportovci v Las Vegas tak byli na startu podpořeni kůrami steroidů, růstových hormonů či stimulantů. Organizátoři tvrdí, že doping probíhá pod lékařskou kontrolou.
Ne všichni sportovci na Hrách však dopovali. Jako čistí se prezentovali například plavec Hunter Armstrong, který vyhrál závod na 50 metrů znak, či sprinter Fred Kerley, jedno z velkých jmen posledních let globální atletiky.
Kerley prodělal působivou proměnu z elitního čtvrtkaře na závodníka na 100 metrů, kde se v roce 2022 stal mistrem světa a získal i dvě olympijské medaile. Vloni však do jeho kariéry zasáhl trest za to, že nebyl třikrát zastižen dopingovými komisaři. V Las Vegas tvrdil, že závodí bez dopingu.
„Nepotřebuju ho. Bůh mi dal rychlost. Jsem tu, abych ukázal svůj talent,“ uvedl Kerley před závodem podle AFP.
Velké finanční rozdíly ve výdělcích
Kerley vyhrál rozběh na 100 metrů v čase 9,93. Ve finále, které poznamenaly dva ulité starty, zvítězil v protivětru 0,3 metru výkonem 9,97 sekundy. Na milionový bonus za překonání hranice světového rekordu nedosáhl, ale za triumf si i tak vydělal 250 000 dolarů (5,2 milionu korun).
Pro srovnání, v Diamantové lize si atleti můžou vydělat na řadovém mítinku maximálně 20 000 dolarů (420 tisíc korun), na finálovém závodě je pak vítězství oceněno šedesáti tisíci dolary (1,25 milionu korun)
Kerley věří, že po vypršení trestu se vrátí do normálních atletických závodů a chce usilovat o účast na olympiádě v Los Angeles.
Boháč Angermayer se už dopředu vyjádřil k možnosti, že Kerley jako čistý atlet porazí soupeře podpořené dopingem.
„Bylo by to úžasné. Náš byznysový model je založen na titulcích, které přitáhnou pozornost. Z tohohle by byl titulek. Každá debata je pro nás dobrá,“ uvedl Angermayer podle AFP.
Jedním z hitů akce byla účast islandského strongmana Hafthora Björnssona, který ztvárnil postavu Hory v populárním seriálu Hra o trůny. Björnsson se bez okolků přiznal, že dopuje, protože ve světě strongmanů jde o běžnou praxi. V Las Vegas se pokusil překonat hranici svého vlastního historického výkonu 510 kilogramů v mrtvé váze. Pokus zvednout činku ještě o pět kilogramů těžší ale těsně nezvládnul.