Hvězdný strongman a „Hora“ z Hry o Trůny Björnsson je v Liberci: Chci zdolat další rekord
Nejsilnější muž historie zamířil přímo z Enhanced Games v Las Vegas do Liberce na akci Swaglift Day. Před týdnem se hvězdný strongman a herec Hafþór Júlíus Björnsson na opačné straně planety pokusil zdolat světový rekord - zvednout na mrtvý tah 515 kilogramů. V exkluzivním rozhovoru pro iSport Islanďan vysvětluje, proč se mu tento počin nepovedl a jak přistupuje k sobotní zkoušce. Na gala české organizace Swaglift se pokusí překonat další milník. Zvednout sedmkrát čtyři sta kilogramů.
Poznávají vás lidé spíše jako herce „Hory“ ze Hry o trůny, nebo jako úspěšného strongmana?
„Myslím, že je to docela vyrovnané. Samozřejmě jsem hrál ve Hře o trůny, což je jeden z nejpopulárnějších seriálů v historii, takže mě lidé za tuto roli hodně poznávají. Na druhou stranu jsem si ale vybudoval obrovskou kariéru jako strongman a udělal si v tomto sportu velké jméno. Mám pocit, že se to potkává půl na půl. Moje fyzická podoba se sice proměnila, v seriálu jsem měl občas make-up, protetiku a nosil jsem těžké brnění, takže mě někteří lidé se vším tím krytím nemusí hned identifikovat. Nakonec je to ale vyvážené. Lidé mě dobře znají jak jako Horu, tak díky mým strongmanským titulům a rekordům.“
Pomohlo vám natáčení seriálu i v běžném sportovním životě? Přeci jen kolem vás byly neustále kamery.
„Rozhodně to pomáhá. Zvyknout si na přítomnost kamer a neustálý tlak je velká výhoda. Přesto jsem ale nervózní pokaždé. Myslím, že před show je to naprosto normální. Člověk se s tím zkrátka jen musí naučit pracovat. Já se například naučil sice cítit nervozitu, ale i tak podat stoprocentní výkon.“
Cítíte stejný tlak i teď, když se pokoušíte o překonání dalších světových rekordů?
„Ano, nepochybně. U každého jednotlivého rekordu, o který se pokouším, stále prožívám nervy a stres. Věřím totiž tomu, že když jsem nervózní, znamená to, že mi na tom opravdu záleží. Že ten úspěch a překonání rekordu strašně moc chci. Takže ano, nervozita tam je pořád.“
Box? Učil jsem se celé řemeslo od nuly
Když to porovnáte se světem bojových sportů – absolvoval jste boxerský zápas s Eddiem Hallem, který jste vyhrál. Jak těžké bylo pustit se do takové výzvy, která pro vás byla něčím úplně novým?
„Bylo to extrémně obtížné. Jak moji fanoušci vědí, do boxu jsem šel s nulovými zkušenostmi. Nikdy předtím jsem bojové sporty ani box netrénoval. Musel jsem se celé řemeslo naučit úplně od nuly – jak boxovat, tak se hýbat v ringu. Musel jsem změnit jídelníček, tréninkovou rutinu, vlastně celý svůj život. Během té cesty jsem shodil 60 kilogramů, což je více než 120 liber. Shodil jsem váhu jednoho celého dospělého člověka. Na začátku této cesty jsem vážil 205 kilogramů, na konci 145. V přípravě na zápas jsem dělal obrovské množství kardia a byl v kalorickém deficitu. Jedl jsem mnohem méně, než na co bylo mé tělo zvyklé.“
Mezi vámi a Eddiem Hallem panovala docela vyhrocená rivalita. Jaký je váš vztah dnes?