Recenze Huawei Watch Fit 5 Pro: Titan, EKG a platby v těle, které skoro nic neváží
Chytré hodinky střední třídy často dělají příliš mnoho kompromisů, ale nový model Huawei Watch Fit 5 Pro se pokouší zavedená pravidla zcela zbořit. Spojením prémiových materiálů, pokročilých zdravotních senzorů a konečně také podpory pro bezkontaktní platby vzniklo zařízení, které výrazně zatápí i dvojnásobně dražší konkurenci.
1. Elegantní design s prémiovými materiály
Nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro představují výrazný evoluční krok kupředu a okamžitě zaujmou svým vytříbeným vzhledem. Výrobce vsadil na kombinaci moderního městského stylu a možno říci mimořádné odolnosti, díky čemuž hodinky nepůsobí jako obyčejný fitness náramek, ale jako stylový doplněk pro každodenní nošení i do společnosti. Tělo hodinek je vyrobeno z prémiového titanu a displej chrání vysoce odolné safírové sklo. I přes robustní materiály si konstrukce zachovává až neuvěřitelnou lehkost – váží pouhých zhruba 30 gramů, takže na zápěstí netlačí a sedí naprosto pohodlně po celý den i noc.
2. Špičkový LTPO AMOLED displej
Jedním z největších taháků tohoto modelu je bezpochyby vylepšený 1,92" LTPO AMOLED displej. Ten nabízí dokonale syté barvy, jemné rozlišení a perfektní kontrast, který dává vyniknout pestré paletě ciferníků. Zásadním vylepšením je pak extrémní svítivost dosahující hodnoty až 3 000 nitů. V praxi to znamená, že displej zůstává perfektně čitelný i na přímém, ostrém letním slunci, což bývá u mnoha konkurenčních modelů kamenem úrazu. Bezproblémovému čtení textu napomáhá také elegantní obdélníkový tvar, díky kterému se na obrazovku vejde velké množství informací i delší notifikace bez nutnosti neustálého rolování.
3. Pokročilý monitoring zdraví a sportu
V oblasti zdravotních a sportovních funkcí nenechává Huawei nic náhodě a model Fit 5 Pro vybavil novým, mnohem přesnějším systémem senzorů. Hodinky nabízejí komplexní analýzu zdravotního stavu, do které spadá pokročilé měření srdečního tepu, sledování okysličení krve (SpO2), detekce srdeční arytmie a nově také měření EKG, čímž dotahují podstatně dražší konkurenci. Pro sportovní nadšence je připraveno více než 100 tréninkových režimů s velmi přesným GPS trasováním. Nechybí ani inteligentní algoritmy, které analyzují vaši kondici i aktuální počasí a na základě těchto dat navrhují personalizované tréninkové plány.
4. Svižný systém a konečně bezkontaktní platby
Uživatelské prostředí hodinek běží na optimalizovaném operačním systému, který reaguje bleskurychle a bez jakéhokoliv zasekávání. Pohyb v menu usnadňuje mechanická otočná korunka, s níž je procházení aplikací nebo regulace hlasitosti velmi intuitivní. Skvělou zprávou pro české uživatele je skutečnost, že výrobce u tohoto modelu konečně plnohodnotně zprovoznil NFC platby, které byly v minulosti velkým omezením. Hodinky jsou plně kompatibilní jak se systémem Android, tak s iOS (Apple), přičemž přímo z hodinek můžete díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru pohodlně vyřizovat Bluetooth hovory nebo reagovat na zprávy předpřipravenými odpověďmi.
5. Excelentní výdrž baterie
Zatímco majitelé jiných pokročilých chytrých hodinek musí své přístroje odkládat na nabíječku každý večer, Huawei Watch Fit 5 Pro v této disciplíně excelují. Při běžném, standardním používání, které zahrnuje občasný sport, zapnuté notifikace a monitoring zdraví, vydrží baterie bez problémů přibližně 7 až 10 dní. I při velmi intenzivním nasazení se spuštěnou GPS se stále dostanete na skvělé hodnoty, které konkurenci nechávají daleko za sebou. Velkou výhodou je také přítomnost svižného nabíjení, které dokáže hodinkám dodat energii na několik dní provozu během pouhých pár desítek minut.
6. Skvělý poměr cena/výkon Vzhledem k prémiovým materiálům, bohaté funkční výbavě a agresivní zaváděcí cenové politice však tyto hodinky představují jednu z vůbec nejvýhodnějších a nejzajímavějších voleb na současném trhu wearables.
Hlavní přednosti hodinek Huawei Watch Fit 5 Pro
Prémiové materiály: Elegantní tělo z lehkého titanu doplněné o vysoce odolné safírové sklo.
Brilantní displej: Velký 1,92" LTPO AMOLED panel s extrémním jasem až 3 000 nitů pro špičkovou čitelnost na slunci.
Mimořádná výdrž baterie: Reálná výdrž 7 až 10 dní na jedno nabití v kombinaci s rychlým doplňováním energie.
Kompletní zdravotní monitoring: Přesné měření tepu, SpO2, detekce arytmie a pokročilé měření EKG.
Moderní chytré funkce: Podpora plnohodnotných bezkontaktních NFC plateb a možnost pohodlného Bluetooth volání přímo ze zápěstí.