Show pro mladé sportovce! V Edenu začala Olympiáda dětí a mládeže, oheň zapálil Červenka
Show připomínající ceremoniály mnohem větších sportovních událostí zahájila dnes na fotbalovém stadionu v pražském Edenu 23. ročník Olympiády dětí a mládeže. Na plochu stadionu nastoupilo asi 3500 sportovců ze 14 krajů, zazněla státní hymna, vystoupili hudebníci a akrobati. Kapitán národního hokejového týmu a dvojnásobný mistr světa Roman Červenka pak na pódiu zapálil oheň, který symbolizuje olympijské hry. Olympiáda dětí a mládeže se v Praze koná poprvé, potrvá do čtvrtka 25. června. Účastní se jí sportovci ve věku 12 až 16 let.
Přítomné z pódia pozdravil i prezident Petr Pavel, který uvedl, že sport je nejlepším lékem na moderní dobu. „Bavíme se v mnoha ohledech o odolnosti, odolnosti fyzické, psychické, a neznám lepší způsob než je sport. Navíc vede mladé lidi k tomu, že si zvykají hrát podle pravidel, což se na vždycky potom v životě děje,“ řekl. Sklidil potlesk z tribun, které zaplnili především rodiče, příbuzní a trenéři mladých sportovců.
Defilé krajských výprav v barevně odlišených dresech vedli vrcholoví sportovci. Byli mezi nimi olympijský šampion z Paříže Josef Dostál, trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar nebo bronzový fleretista z olympiády v Tokiu Alexander Choupenitch. Červenka přinesl na pódium oheň v pochodni.
Podle Kejvala je mezi účastníky možná i další olympijský vítěz
Při ceremoniálu diváci mohli sledovat odvážnou akrobacii na zemi i provazochodce na lanech napjatých nad stadionem. Na programu byl tanec, hudební vystoupení i státní hymna v podání mladého interpreta Daniela Žižky. Zástupci sportovců i rozhodčích složili slib soutěžit v rytířském duchu.
Sportovní klání ve 23 disciplínách se budou odehrávat na více místech v Praze, centrem se stane holešovické Výstaviště. Soutěžit se bude také na Julisce, v Plaveckém stadionu Podolí, na Výstavišti Praha, ve slalomovém kanále v Troji a v tréninkovém fotbalovém centru na Strahově.
Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, který je spolupořadatelem, jsou mezi mladými sportovci budoucí hvězdy, možná i budoucí olympijský vítěz.
Praha dnes k olympiádě také nechala nasvítit Petřínskou rozhlednu v barvách vlajky města se zlatým vrškem, červeným prostředkem a zlatým spodkem.