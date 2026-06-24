Dojatý Jansta se loučil s ročním zpožděním: za co děkoval Peltovi? Mluvil o mafii
Loučení s ročním zpožděním uspořádal Miroslav Jansta. Nedávný šéf České unie sportu strávil loňskou valnou hromadu spolku ve vazbě. Svou funkci dal tehdy k dispozici a tentokrát přišel jako host. „Zchátralý, zkrachovalý ČSTV jsme dokázali předělat v hrdý ČUS,“ řekl Jansta.
Třináct let byl prvním mužem českého sportu, teď si ale v tropickém ovzduší zasedacího sálu sednul na kraj do poslední řady. Když přišel jeho čas, Miroslav Jansta si oblékl z opěradla židle sako.
„Prosím o dodržení časového limitu,“ upozornil ho s úsměvem jeho nástupce Jan Boháč, když mu dával slovo.
Na závěr středeční valné hromady ČUS dostal Jansta možnost se jako host po roce důstojně rozloučit se zástupci sportovního hnutí. Vloni v létě strávil 162 dní ve vazbě v rámci vyšetřování kauzy Motol, policie ho obvinila z legalizace peněz pocházející z trestné činnosti. Zároveň už devět let běží důsledky dotační kauzy na tehdejším ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde byl Jansta souzen za to, že se snažil upozornit na chybu v rozdělování prostředků.
„Víte, že jsem z osobních důvodů abdikoval z věci, které se vůbec nebojím, protože je jako v prvním případě vykonstruovaná,“ řekl Jansta delegátům. „Byla to snaha mě zlomit, abych spolupracoval. Oni mají svou představu a ta se míjí s realitou. Vyvrátím všechno, co tvrdí.“
Jansta si připravil poznámky, aby nevětvil svá dlouhá souvětí. Přes skromný tříminutový limit svého příspěvku i tak výrazně přetekl. A na konci se mu dojetím zadrhával hlas.
Poděkoval svým dlouholetým spolupracovníkům za práci. Připomněl záchranu ČUS z divoké krize po ztrátě Sazky. Bývalého fotbalového bosse Miroslava Peltu zmínil v příběhu rozsáhlé výměny strahovských pozemků, který otevřel cestu k fotbalovému národnímu stadionu.
„Bez naší pomoci by se Strahov nikdy nevyřešil,“ uvedl Jansta.
Narazili jsme na českou mafii, která ovládá dotace
Bývalý sportovní principál si pochvaluje taky systémové změny posledních let, vznik Národní sportovní agentury a zrod kabinetu ministra sportu, prevence a zdraví. „My potřebujeme zástupce ve vládě. Vemte si, co nám politici naslibovali. Když hokejisti vyhráli, naslibovali čáry, máry a fotili se do Blesku,“ hřímal Jansta.
Svého nástupce Jana Boháče, který se stal předsedou ČUS před rokem, podpořil „Posledních minimálně sedm let byl mojí pravou rukou v zastupování státu, protože Ivoš Kaderka v tomto selhal,“ řekl Jansta.
Boháč převzal ČUS ve stabilizovaném stavu. Sportovní hnutí však stále bojuje o nárůst finanční podpory ze strany státu. Z letošního průzkumu vyplynulo, že dvěma třetinám klubů schází peníze na provoz a údržbu. Víc než polovina klubů a jednot dokonce nemá dostatek peněz na samotnou činnost.
Podle předsedy Národní sportovní agentury Karla Kováře se letošní rozpočet sportu dostane přes 8,5 miliardy korun a od vlády bude žádat výrazné navýšení pro příští rok. Doufá v pomoc ministra Borise Šťastného.
„Já doufám, že pozice pana ministra je dostatečně silná jak v koaliční radě, tak na vládě, aby se mu podařilo vyjednat lepší rozpočet pro oblast sportu,“ uvedl Kovář. „Pro příští rok mám ideální představu někde na hranici čtrnácti, patnácti miliard. Racionálně bych byl rád, kdybychom se dostali alespoň na dvanáct miliard.“
Sport usilovně lobbuje na zařazení obnovy sportovní infrastruktury mezi priority Národního a regionálního partnerského plánu, což by mohlo přinést miliardy korun ročně z evropských dotací.
„Před lety se mi podařilo, že dva ministři chtěli pomoct právě z evropských dotací. Ale narazili jsme na českou mafii, která dotace ovládá,“ řekl Jansta.
Boháč argumentuje, že sportovní kluby potřebují z evropských zdrojů pomoc ve správě majetku. Už pětina klubů uvažuje o předání infrastruktury samosprávě.„Sportovní kluby nejsou správci majetku z vlastní vůle. Pokud je společnost nepodpoří, bude klubů i sportovišť ubývat. A státní správu i samosprávy bude jejich náhrada stát násobně více peněz,“ řekl Boháč.
Šéf NSA a miliardy: Stát musí rozdělit víc. Vstane na fotbal?
Sportovci z celé země k němu vzhlížejí, aby pomohl do hnutí dostat výrazně víc peněz než dosud. Předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář se o to snaží. Pro sport chce pro příští rok minimálně dvanáct miliard korun, což by byl oproti letošku třetinový nárůst.
Jak vidíte roli státu v podporu sportu?
„Stát prostřednictvím národní sportovní agentury musí z mého pohledu rozdělit daleko větší prostředky, jak na obnovu infrastruktury, tak na budování nové infrastruktury nejen pro pohybové aktivity, ale i pro přípravu talentů a reprezentace.“
Letos svazy trápilo rozpočtové provizorium, kvůli kterému dostávali dotace opožděně. Jak to zvládaly?
„Nemám zprávy, že by se svazy vyloženě dostávaly do problémů. Byla výhoda, že se podařilo v únoru vyplatit zálohovou platbu. Je otázka, jestli k tomu do budoucna nepřistupovat podobně, a co nejrychleji vyplatit zálohu na začátku roku, aby potom dotační řízení proběhlo ve větším klidu. Dotace by pak na svazy doputovaly zhruba v průběhu dubna.“
Pořadatelé významných sportovních akcí byli letos zaskočeni plošným zkrácením slíbených dotací. Miroslav Černošek, promotér atletické Zlaté tretry, mluvil o částce kolem šesti milionů korun…
„Rozhodně nelze přivádět organizátory v roce, kdy se akce koná, do takové nejistoty. Byla to z mého pohledu naprosto krizová varianta, kterou umožňovala daná dotační pravidla tak, jak byla vypsána ve výzvě. Pokud máme něco jako rodinné stříbro, může to být Zlatá tretra, může to být Jizerská padesátka, a další akce, podle mého by měl stát dávat stabilní podporu.“
Kolik peněz by měl dostávat od státu český sport?
„Sport se pohybuje poslední čtyři roky v rozpočtu kolem osmi miliard. Letos věříme, že se nám podaří některé rezervy v rozpočtu vyčerpat, budeme na čerpání více než osmi a půl miliardy. Prostředky, které by byly adekvátní, by byly zhruba dvojnásobné. Směřovaly by do obnovy sportovní infrastruktury, tam máme žádosti více než za šest miliard. Z toho pět miliard je kvalitních žádostí a opravdu by ty investice potřebovaly, ale za poslední čtyři roky máme zhruba polovinu peněz. Nastala inflace, je potřeba třicet, čtyřicet procent přidat.“
Fanoušci teď trnou při fotbalovém mistrovství světa, jak zatím hodnotíte výkony národního týmu?
„Očekávám, co bude dnes nad ránem. Samozřejmě, zatím je to otevřené. Vysokohorské prostředí nebo teplota, to jsou poměrně náročné podmínky. V případě Aztéckého stadionu příliš našemu fotbalu nenahrávají. Ale já tajně věřím v remízu. Myslím, že bude stačit na postup ze třetího místa.“
Budete se dívat v noci live?
„Vzhledem k tomu, že se hraje od tří, tak konec zápasu určitě stihnu. Jestli celý druhý poločas, to nevím, ale na třetí vstávat nebudu.“