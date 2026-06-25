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Sport Magazín: rodiče tenisty Menšíka, Mourinho & Guardiola i plakát Messiho

V pátek vychází nový Sport Magazín
V pátek vychází nový Sport MagazínZdroj: Sport Magazín
iSport.cz
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Kateřinou a Michalem Menšíkovými, rodiči tenisové hvězdy Jakuba Menšíka. Fotbalový blok řeší velký návrat Josého Mourinha, těžké loučení Pepa Guardioly a bonusem je plakát Lionela Messiho. Fanoušci cyklistiky ocení povídání s legendou Tomem Pidcockem. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Kateřina & Michal Menšíkovi / rodiče tenisty Jakuba Menšíka
  • Plakát: Lionel Messi / nejlepší střelec historie MS
  • Rozhovor: Tom Pidcock / legenda cyklistiky
  • Téma: José Mourinho / velký návrat do Madridu
  • Fenomén: Pep Guardiola / těžké loučení se City
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / kouzlo Wimbledonu
  • Uniklo z facebooku: Arnold Schwarzenegger / svalovec byl v Praze
  • Test: KIA / EV5
  • TV program: všechny sportovní stanice

V pátek vychází nový Sport MagazínV pátek vychází nový Sport Magazín • Sport Magazín

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