Sport Magazín: rodiče tenisty Menšíka, Mourinho & Guardiola i plakát Messiho
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Kateřinou a Michalem Menšíkovými, rodiči tenisové hvězdy Jakuba Menšíka. Fotbalový blok řeší velký návrat Josého Mourinha, těžké loučení Pepa Guardioly a bonusem je plakát Lionela Messiho. Fanoušci cyklistiky ocení povídání s legendou Tomem Pidcockem. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Kateřina & Michal Menšíkovi / rodiče tenisty Jakuba Menšíka
- Plakát: Lionel Messi / nejlepší střelec historie MS
- Rozhovor: Tom Pidcock / legenda cyklistiky
- Téma: José Mourinho / velký návrat do Madridu
- Fenomén: Pep Guardiola / těžké loučení se City
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / kouzlo Wimbledonu
- Uniklo z facebooku: Arnold Schwarzenegger / svalovec byl v Praze
- Test: KIA / EV5
- TV program: všechny sportovní stanice
V pátek vychází nový Sport Magazín • Sport Magazín