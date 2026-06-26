Geny jako výhoda: Janků, Samková a další. Příbuzní slavných září na mládežnické olympiádě
Jsou teprve na začátku cesty, ale jejich geny znamenají výhodu. Na pražské Olympiádě dětí a mládeže závodí několik potomků či sourozenců výrazných osobností českého sportu – medailistů z mistrovství světa i bývalého šéfa Českého olympijského výboru. Kdo jsou nové naděje?
Ellen Janků
Čtrnáctiletá atletka má talent po obou rodičích. Výškař Tomáš Janků byl v roce 2006 vicemistrem Evropy a tyčkařka Kateřina Janků (mateřským jménem Baďurová) získala v roce 2007 stříbro na mistrovství světa ve skoku o tyči.
Jejich dcera začínala podobně jako maminka s gymnastikou. V posledních letech hraje volejbal, ale po vzoru rodičů se věnuje i atletice. Na ODM vyhrála závod starších žákyň ve výšce, když přeskočila 166 centimetrů.
„Se zlatou medailí jsem vůbec nepočítala,“ hodnotila Ellen Janků. „Bylo to menší překvapení. Pomohlo mi, že jsem laťku moc neshazovala. Trenér mi to řekl poté, co moje soupeřka shodila. Teprve potom propukla euforie.“
Matěj Krejčí
Úřadující vicemistr světa na kajaku Jakub Krejčí, na kanálu v Troji před pár týdny slavil zlatý double na kajaku i v kayakcrossu. Během ODM se pak do areálu vrátil, aby osobně poblahopřál svému mladšímu bratru Matějovi. Ten na singklánoi vybojoval bronzovou medaili.
„Brácha se jezdí koukat na moje závody, když má čas. Moc ho nemá, ale když přijede, tak se mi snaží radit co nejvíc. Dneska mi taky poradil – asi dobře, když jsem třetí,“ usmíval se Matěj. „Dědeček s tím začínal a naučil to tátu. Ten to pak naučil bráchu a mě. Kdyby taková tradice pokračovala dál, bylo by to super.“
Marie Mrůzková
Maminka Michala Mrůzková se v rychlostní kanoistice dostala na olympijské hry do Atén a Pekingu. Její dcera Marie je mladá kanoistka, která jde v jejích stopách.
„Máma mě trénuje a moc mi pomáhá,” řekla Marie.
V rámci ODM získala bronz ve slalomu družstev v kajaku. Po kayakcrossu smutnila ze čtvrtého místa, ale v individuálním slalomu vybojovala stříbro.
„Mám velkou radost, že se mi to podařilo,” vyprávěla. „Chtěla bych být úspěšná v tom, co dělám a případně se dostat i na olympiádu.“
Valerie Samková
Čtrnáctileté kanoistce před finále kayakcrosssu pomohla taktický pokyn od reprezentantky Olgy Samkové. A zatímco tři její soupeřky zamířily k pravé brance, ona si vybrala levou, v protivodě ladně obkroužila branku a získala náskok.
„Ségra mi poradila, že mám jet nejprve do levé branky a potom do pravé. Plán vyšel perfektně. Na ségru dávám především při krosu a občas taky u slalomu,“ líčila Valerie, která na ODM vyhrála dva dny během dvou dnů.
„Mojí nejsilnější disciplínou je určitě slalom na kajaku. Ten trénuju i pětkrát týdně. Naopak kajak kros na raftech jsme vůbec nejezdili – zkusila jsem si to až v pondělí před závodem,“ vysvětlila.
Matyáš Jirásek
Někdejší dlouholetý předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek v roce 2003 pomáhal Olympiádu dětí a mládeže zakládat. Letos na ní s radostí sledoval svého vnuka Matyáše, který vyhrál turnaj v golfu.
„Nikdy by mě nenapadlo, že se můj vnuk dostane na ODM,” radoval se Jirásek starší.
Matyáš pochází z velmi sportovní rodiny. Jeho rodiče hráli golf a táta ještě závodně lyžoval, čemuž se Matyáš také věnoval.
„Máma mě trénuje a golfu opravdu rozumí. Vždycky mě podporuje a pomáhá mi, abych se zlepšoval. Sport je v mé rodině jednou z nejdůležitějších věcí,” vysvětlil. „Byl to můj životní turnaj. Je zajímavé, že může děda vidět svého vnuka, jak závodí na Olympiádě dětí a mládeže, u které se podílel na jejím založení.”