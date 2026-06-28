Počasí a sport: jak extrémní teploty omezují fotbalovou přípravu a cyklistické mistrovství
Česko prožívá víkend s extrémním počasím. V sobotu padl teplotní rekord, v neděli se znovu může posunout výš. Vlna veder výrazně zasahuje také do sportovního dění a omezila či úplně zrušila některé akce. Nabízíme jejich aktualizovaný přehled.
Fotbal
První příprava fotbalistů Viktorie Plzeň a Artisu Brno měla odstartovat v sobotu od 10:30. Vzhledem k panujícím vedrům se týmy rozhodly den před výkopem start zápasu o půl hodiny posunout. Už před desátou dopoledne hřiště Senca Doubravky v Plzni, kde zápas proběhl, spalovalo ostré sluníčko a teplota přesahující 30 stupňů. Před startem druhého poločasu dokonce nedaleko vstupu do hráčských kabin kolabovala mladá divačka. Naštěstí přispěchali okamžitě na pomoc zdravotníci, mladé slečně pomohli a nedošlo k žádné fatální újmě. Běhat na hřišti na přímém slunci bylo zničující. Oba celky protočily dvě jedenáctky, 45 minut bylo maximum, co hráči v náročných podmínkách zvládli.
Cyklistika
Místo čtyř okruhů jen tři, čili místo sto kilometrů závodu jen zhruba 75. Takto se v sobotu podepsala velká vedra na ženském závodu mistrovství Česka a Slovenska v Jeseníku. Tak vysoké teploty, které místní nepamatují, totiž na stoupání na Rejvíz vedly k tání asfaltu, čímž se závod stával nebezpečným. V neděli je na programu závodu mužů dlouhý 209 km, který kvůli extrémním teplotám odstartuje o půl hodiny dřív.
Tenis
Druhé semifinálové utkání na turnaji v Bad Homburgu mezi Karolínou Muchovou a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou bylo přerušeno kvůli extrémně vysokým teplotám. Česká tenistka vyhrála na trávě v Německu první set 6:4, pak šly soupeřky zhruba na hodinu a půl do šaten, než mohly pokračovat. Muchová dohrávku zvládla, druhý set vyhrála 6:4 a uspěla i ve finále Japonská soupeřka Naomi Ósakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Hrály jen 46 minut.
Formule 1
Vedra také zasáhnou víkendovou Velkou cenu Rakouska ve formuli 1. Podle oficiální předpovědi se mají víkendové teploty poblíž rakouského Spielbergu pohybovat kolem 36 stupňů Celsia. Týmy z toho důvodu musí podle nových pravidel zabudovat do aut speciální chladící systémy. Jezdci budou mít také možnost využít chladící vesty.
Dostihy
Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční ani dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července, karlovarský den zřejmě bude zrušen bez náhrady. „Věříme, že toto, patrně nepopulární, opatření přijme kompletní dostihová i laická veřejnost s plným pochopením. Zdraví a bezpečnost lidí a koní jsou pro Jockey Club ČR vždy na prvním místě.“
Motokros
Kvůli očekávaným extrémním vedrům se neuskuteční závody motokrosového mistrovství České republiky, které měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Pořádající Automotoklub Nepomuk pátý díl šampionátu po dohodě s Autoklubem České republiky zrušil „z důvodu velkého klimatického rizika“. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné.