Choupenitchovi pustili v Hongkongu na oslavu Michala Davida. Partnerka Seemanová? Pojedu fandit
Navzdory olympijské medaili mluví šermíř Alexander Choupenitch o svém čerstvém titulu mistra světa jako o životním úspěchu. Užívá si ho naplno. V Hongkongu ho v oslavách nezastavil ani tajfun. A krásné léto českého sportu může za pár týdnů na ME prodloužit i jeho partnerka, plavkyně Barbora Seemanová.
Jak se z úspěchu radujete?
„Oslavy byly skvělé. Byl tam tajfun osm z deseti. Chytili jsme taxikáře, odvezl nás do jediné hospody, která byla otevřená, a říkal nám, že se zpátky už nedostaneme. Odvětili jsme, že se chceme hlavně najíst. Přijeli jsme do restaurace a pán byl tak nadšený, že mu uděláme kšeft, že nám celou dobu hrál českou hymnu a písničky Michala Davida.“
Je tenhle výsledek pro vás víc než olympijská medaile?
„Je to určitě největší úspěch kariéry. Zároveň jsem vyhrál celkové hodnocení Světového poháru, jsou to všechny závody za celý rok. Tyhle dva výsledky jsou nejvíc, co jsem mohl dokázat.“
Co za zlatem stojí?
„Dvacet tři let dlouhé, konzistentní práce. Tvrdě jsem pracoval na tom, abych se pořád snažil být lepší a lepší. A teď se mi povedlo v té nejlepší možné verzi.“
Ve finále jste Itala Filippa Macchiho, což je stříbrný olympijský medailista z Paříže, vyřídil 15:2. Jak komunita reagovala?
„V šermířských kruzích se to hodně řeší. Už jsem viděl podcasty, kde analyzují, jak je to možné. Asi je to velmi netradiční. Já jsem osobně nikdy ani neviděl, že by se to na Světovém poháru stalo. Že se to stalo na mistrovství světa, jsem rád. Pod maskou jsem si pořád říkal: Další zásah, další zásah, další akce, nepolevit… Byl jsem v absolutním tranzu a jenom jsem cítil vzdálenost. A ty zásahy… Na videu to vypadá strašně jednoduše. Nebylo to tak. Ale jsem za to rád.“
Jak soupeř takovou porážku snášel?
„Druhý den mi napsal a omluvil se, že mně nedal kredit, že mi nepogratuloval, jak by měl, protože jsem byl o hodně lepší. Zasloužil jsem si to. Byl pochopitelně zklamaný z výsledku, takže byl takový, řekněme, odtažitější. Podali jsme si ruku, pak mně napsal fakt hezkou zprávu, že jsem šampion, že si to zasloužím, a že ten výkon byl neskutečný.“
Jste známý i jako rapper, vymyslíte nějaký zlatý song?
„Mám poměrně vyřvaný hlas ze čtvrtfinálového zápasu, kde jsem devět čtyři prohrával, pak jsem to otočil a spustily se emoce. Takže nejdřív musím vyléčit hlasivky. Nevím, jak se mi to povede, když mám příští týden kemp s dětmi, kde musím být hodně hlasitý. Ale třeba něco bude.“
Kde jste ve čtvrtfinále s Jegorem Barannikovem vzal sílu zápas zvrátit?
„Celý zápas jsem byl extrémně pozitivní. Na videu je vidět, že prohrávám devět čtyři a pořád říkám: O.K., O.K., je to v pohodě. Protože jsem cítil, že to, co dělám, není špatně, ale chce to jenom malou korekci vzdálenosti, možná aby byl člověk na konci důraznější. Pak jsem začal stahovat, byla pauza a trenérovi jsem celou dobu říkal, že určitě vyhraju, že vím, co mám dělat. Pořád jsem věřil. Myslím, že to bylo nejdůležitější.“
Chystáte oslavu pro veřejnost v Česku?
„Doufám, že všichni přijdou 7. srpna v sedm hodin večer na Jakubské náměstí do Brna. Bude tam exhibice a summer jam. Tam to oslavíme sportem, šermem a dobrou zábavou.“
České dějiny zatím znaly jedinou českou mistryní světa – Marii Šedivou Krůbovou, která vyhrála v roce 1938. Jak vám zní, že jste první český muž se zlatou medailí?
(usmívá se) „Je to dobrý, mně to zní skvěle. Jak to zní vám? Jsem strašně rád, že se mi to povedlo. Jsem rád nejenom za sebe, ale hlavně za lidi, kteří se mnou spolupracují, a za všechny, kteří mi věřili. Každý umí říct: Jó, to se ti povedlo! Ale jsou i sezony a dny, kdy se vám nedaří. V tu dobu je strašně důležité, když jsou tam lidi, kteří vás podpoří, mají vás rádi a věří vám. Těm lidem děkuju. Myslím si, je i jejich zásluha, že jsem dneska přijel se zlatou medaili.“
Za dva roky touhle dobou se konají olympijské hry. Jaké máte o turnaji v Los Angeles informace?
„Vím, že bude v Convention Centre v LA, to je všechno. Těším se, ale pořád jsou to dva roky. Jsem mistr světa, ale kvalifikace bude pořád strašně těžká. Kdyby dneska byla olympiáda, tak bych na ní jako jednička světového žebříčku jel. Jel by i druhý, ale třetí už ne.“
V soukromí tvoříte pár s plavkyní Barborou Seemanovou, kterou za dva týdny čeká mistrovství Evropy v Paříži. Povzbudí ji váš úspěch?
„Pevně věřím, že ji to povzbudí, že ji moje dobré výsledky povzbuzují, stejně jako mě povzbuzují její výsledky. A já jí tam určitě pojedu fandit. Budu jí přát, ať se jí to povede, jak si přeje.“