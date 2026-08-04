Neumannová zve na Lipno a je nadšená, že dcera Lucka už jezdí na kole: Konečně!
Přes den sportovní aktivity, večer zábava. Nebo kvíz s Kalkulátorem. Lipno Sport Festival opět nabídne celým rodinám pestrý program, o který se už tradičně stará Kateřina Neumannová, olympijská šampionka a velká propagátorka zdravého životního stylu. „Novinkou je hybrid run, který kombinuje běh a silový trénink,“ říká někdejší běžkyně na lyžích, která se závodu zúčastní i se svou dcerou Lucií, přítelkyní tenisty Jiřího Lehečky. Ta se projede i na kole, což je u ní novinka.
Jedná se už o patnáctý ročník sportovního svátku (ČEZ Lipno Sport Festival), jehož ředitelkou je právě Neumannová. Poběží týden od pátku 14. srpna, veškeré informace najdete na stránkách lipnosportfestival.cz. „Každý rok se snažíme přinášet něco nového. To, co je osvědčené, necháváme, ale nechceme, aby to bylo pořád stejné,“ hlásí česká sportovní legenda.
Novinkou je Hybrid Run. Proč zrovna on?
„Přemýšleli jsme, do čeho nového jít. Víme, že je velká komunita lidí, kteří se věnují silovému tréninku, chodí do fitek. A pro mě jsme toho moc neměli. Letos tedy máme OCR, což je zóna pro překážkové běhy. Plus jsme od našich partnerů dostali zrenovovanou bývalou požární nádrž, což je další super prostor. Říkali jsme si, jak ho využít, inspirací byl Hyrox závod v Istanbulu, kterého se zúčastnila moje Lucka.“
A vyhrála, ne?
„Ano, svojí kategorii. Díky ní jsem tenhle sport navnímala a zjistila jsem, jaký je to fenomén. Tak jsme se shodli, že to zkusíme taky. I když v trošku jednodušší podobě. Je to závod, který vás prověří jak ve vytrvalosti, tak v silovém zatížení. Je to 8x 800 metrů, kdy jsou po každém kole silová stanoviště.“
Dáte si ho i vy?
„Je tam možnost týmů, takže mě láká se zúčastnit společně s Luckou. Ne úplně na výsledek, ale prostě to dát. Přes léto trošičku bojuju s běháním, protože mám drobný bolístky. Ale až skončí vedra, jestli tedy vůbec, se chci jít proběhnout. Abych ty osmistovky mezi silovými stanovišti dala. Ale s Luckou mě to láká. V praxi to vypadá tak, že běží oba dva, při cvičeních se mohou střídat. Což je dobré a díky tomu mohou závody zvládnout i amatéři. Nemusí mít obavy.“
Na co dalšího se vy osobně cítíte?
„Kolo je pro mě nejjednodušší. Ale musím říct, že letos jsem závodní ambice zašlapala.“
Proč?
„Protože zařizování kolem festivalu je opravdu hodně, není možné jít na velký výkon. Ale minimálně kolo dám.“
S dcerou pravidelně sportujete, ne?
„To jo. A teď se podařila nevídaná věc!“
Jaká?
„S Luckou jsme poprvé jely na kolo! Ona, která cyklistiku nenáviděla od mládí, ve svých třiadvaceti letech projevila přání mít kolo. (smích) Nadšeně jsem zareagovala a už ho má. Vyžádala si gravelové. Poprvé jsme společně absolvovaly to, po čem jsem vždycky toužila. Že si spolu budeme výletit po Šumavě na lyžích nebo na kole. Přišlo to až teď. Byl to skvělý zážitek.“
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Takže pojede i na Lipně?
„Asi si dá dvacítku. Nasadím ji na Honzu Kollera.“
Kdo další ze sportovců se ukáže?
„Nemám ráda propagovat akci přes slavné lidi, protože festival sám o sobě je obsahově dobrý. Není to jenom o tom se s někým potkat. Ale když už jsme u toho – stejně jako loni se objeví šermíř Jirka Beran, který představí svůj sport, navíc pojede na kole. Na něm se ukáže i zmiňovaný Honza Koller, který pro nás dělá jednoduchou fotbalovou akademii. Mimo sportovců se lidi mohou těšit na Jakuba Kvášovského jako Kalkulátora z Lovce, takže budeme mít i intelektuální vložku. (smích) Jeden večer uspořádáme kvíz. Přijede i Filip Salač, plus celá plejáda vodních slalomářů. A pochopitelně nesmí chybět Roman Kreuziger. Akorát Jarda Jágr letos nebude, dáváme mu pauzu.“
Akce je čím dál populárnější, že?
„Za patnáct let to jde nahoru. Už teď máme od ubytovatelů na Lipně informace, že je z velké části na festivalový týden vyprodáno. Pro celou oblast je to významná akce.“
Na co dalšího byste upozornila?
„Jsme sportovní festival, ale každý den večer jsou i kulturní akce. Třeba divadlo, koncerty, stand-up komedie. Chceme, aby to bylo vyvážené a mimo sportu byl v programu začleněný také společensko-kulturní život. Ještě bych určitě zmínila večerní běh z Vyššího Brodu do Lipna nad Vltavou, která se koná ve středu. Půlka trasy bude nasvícená, takže se lidi mohou těšit na nejrůznější efekty. Po cestě to bude světelná show.“
Platí, že hlavním cílem je, aby celé rodiny poznaly krásu pohybu?
„Ano. Aby lidé strávili dovolenou aktivně, pohybem. Od malých až po nejstarší. Každý si tam něco najde. Není to výběrová věc jenom pro závodníky. V každé disciplíně je i lehká verze, aby to bylo přístupné i méně trénovaným. Aby se člověk necítil blbě, že jsou všichni lepší. To určitě nikdo nemusí mít strach.“