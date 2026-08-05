Vstupuje jako fotograf, ne jako prezident. Petr Pavel je členem Klubu sportovních novinářů
Při Velké ceně Maďarska formule 1 to poslední červencový víkend zaujalo v Česku víc než samotné výsledky závodu. U trati totiž mezi sportovními fotografy stál prezident Petr Pavel. Hlava státu bere svůj velký koníček vážně. Pavel se nyní stal členem Klubu sportovních novinářů (KSN). „Pan prezident splnil všechna pravidla pro přijetí v pozici volného fotografa a byl přijat i do Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS,“ informoval Michal Dusík, předseda KSN a šéf sportovní redakce v České televizi.
Český prezident se v Maďarsku objevil u trati stejně jako dříve na Rallye Dakar, závodě v Le Mans či MotoGP v Brně okolo trati s foťákem v ruce. Všimla si toho zahraniční média. Pavlovu účast na legendárním okruhu vychválil i maďarský premiér Péter Magyar. Svou vášeň pro motorsport Petr Pavel potvrdil při nedávném závodě MotoGP v Brně, kam dorazil na motorce, aby Velkou cenu rovněž nafotil.
„Jsme rádi, že Petr Pavel projevil zájem stát se členem organizace, která od roku 1923 sdružuje profesionální sportovní novináře, reportéry, fotoreportéry a další pracovníky médií. Nikoliv jako prezident, ale jako fotograf, který se zaměřuje především na motoristický sport,“ řekl Dusík, který s prezidentem jednal už před jeho odjezdem do Maďarska.
V profesním sdružení nyní působí zhruba stovka volných fotografů. Jako řádný člen může Petr Pavel také hlasovat v anketě Sportovec roku.
Snímky prezidenta z Rallye Dakar či jiných prestižních motorsportových akcí byly v prosinci vydraženy prostřednictvím Nadace Evy Pavlové za 668 555 korun. Výtěžek z prodeje putoval na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.