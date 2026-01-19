Nejlépe vydělávající čeští sportovci: Pastrňákovi klesl příjem, překvapil boháč od stolu
Peníze. Dost často to, co nejvíc zajímá. Kdo jsou nejlépe placení čeští sportovci? Žebříčku, který tradičně sestavil magazín Forbes (Kompletní seznam TOP 25 najdete ZDE >>>), vládnou hokejisté. Co fotbalisté nebo tenisté? Překvapí „nejotravnější“ hráč u stolu. Výdělky jsou počítány jako hrubý příjem ze dvou zdrojů: mezd od klubu (případně prize money) a peněz od sponzorů, a to za období od července 2025 do června 2026. Projděte si, kdo kolik vydělává.
Pořadí mimo TOP 10
Kdyby se do žebříčku počítaly i výdělky z letošního Wimbledonu, vypadal by jinak. Jenže české finále, ve kterém Linda Nosková na slavném dvorci v All England Clubu zdolala krajanku Karolínu Muchovou, se promítne až za rok. A je jasné, že Nosková, jež si jenom za vítězství ve Wimbledonu odnesla 108 milionů korun, zaútočí na mnohem vyšší pozice.
Na dalších místech kromě tradičních sportů některé možná překvapí „nejotravnější hráč“ u stolu. Takovou přezdívku si vysloužil český hráč pokeru Martin Kabrhel. Jeho schopnost neustále vyrušovat ostatní funguje doslova milionově.
- 24. Linda Nosková - 61 milionů korun (21 let / tenis)
- 22. Jiří Lehečka - 62 milionů korun (24 let / tenis)
- 20. Kateřina Siniaková - 63 milionů korun (30 let / tenis)
- 19. Karolína Muchová - 68 milionů korun (29 let / tenis)
- 17. Martin Kabrhel - 73 milionů korun (43 let / poker)
10. Filip Chytil - 104 milionů korun
- 26 let / hokej / Vancouver Canucks
Dvanáct zápasů, dva góly. Tečka. Tuhle sezonu útočník zahodí. Talent má, schopnosti také, jen zdraví ne. Dlouho se trápil následky otřesu mozku. Když už byl fit a připraven k návratu do zápasů, trefil ho spoluhráč pukem do hlavy. Další stopka. Skončí tohle někdy? Snad jo! Chuť i odhodlání neztrácí, pořád věří, že vše v dobré otočí a kromě peněz na kontě rozmnoží i herní statistiky.
Filip Chytil v dresu Vancouveru • Profimedia.cz
9. Ondřej Palát - 105 milionů korun
- 35 let / hokej / New York Islanders
Hokejová kariéra postupně uvadá, Palát už není tím hráčem, kterým byl. V Islanders, kam přišel z New Jersey, dokonce zvažovali, že ho vykoupí ze smlouvy. Ta je podle zámořských odborníků příliš vysoká, neodpovídá výkonům českého forvarda na ledě, jenž ovšem přináší i něco jiného: zkušenosti, mentorství a defenzivní přínos. Pro a proti nakonec vyšla v jeho prospěch. Zůstává. Zatím.
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila • Profimedia.cz
8. Karel Vejmelka - 124 milionů korun
- 30 let / hokej / Utah Mammoth
Poněkud nenápadně nakráčel do NHL, kde se etabloval ve spolehlivou jedničku. Naposledy odehrál hned 64 zápasů v základní části! Utah na něj sázel. A věděl proč. Český brankář vychytal 38 výher a pomohl k postupu do play off, do kterého zasáhl poprvé v kariéře. V něm hráči Mammoth skončili na hokejkách Golden Knights. V dalším ročníku se s nimi ale opět počítá. Tým má potenciál i kvalitu.
7. Lukáš Dostál - 139 milionů korun
- 26 let / hokej / Anaheim Ducks
V poslední základní části NHL odchytal porci 56 zápasů, dalších 12 přidal ve vyřazovací fázi. Jasná jednička. Status, který potvrdil, ačkoli individuální statistiky nebyly zrovna zářivé. Může za to i ofenzivní, občas až kaskadérský hokej Anaheimu. Talentovaný tým i díky příspěvku českého gólmana proklouzl po osmi letech do play off. V prvním kole odklidil Edmonton, pak přišla stopka od Vegas.
6. Martin Nečas - 150 milionů korun
- 27 let / hokej / Colorado Avalanche
S Coloradem se řítil za Stanley Cupem. Avalanche disponují našlapaným kádrem v čele s Nathanem MacKinnonem, Calem Makarem, ale i právě Nečasem. Vypadnutí ve druhém kole play off představovalo velké zklamání. Český útočník ale zažil životní základní část, ve které poprvé překročil stobodovou hranici. Navíc se dohodl i na nové smlouvě, díky které za rok ovládne tenhle žebříček.
5. Tomáš Souček - 155 milionů korun
- 31 let / fotbal / West Ham United
Polykal složitá životní sousta. V reprezentaci nejprve přišel o kapitánskou pásku, posléze i o místo v základní sestavě. Na klubové úrovni zapsal do životopisu nelichotivou kapitolu s názvem: Sestup. Přesto ukázal srdce a oddanost. Ani po pádu West Hamu do druhé ligy klub neopustí, zůstává a hlásí: Za chvíli jsme zpět. Nikdy se nevzdává, to k němu patří.
4. Filip Hronek - 193 milionů korun
- 28 let / hokej / Vancouver Canucks
Má za sebou těžkou sezonu. Vydělané peníze si na ledě obhájil, jako obránce si připsal 49 kanadských bodů, jenže… V dresu momentálně zoufalého Vancouveru. Kanadská organizace se nachází v přestavbě, která se nerodí zrovna podle plánu. Chuť si Hronek nespravil ani v národním týmu. Ochotně přijel na olympiádu i mistrovství světa, leč bez výraznějšího úspěchu.
Český obránce ve službách Vancouveru Filip Hronek • Profimedia.cz
3. Patrik Schick - 195 milionů korun
- 30 let / fotbal / Bayer Leverkusen
Prožil plodný ročník, v německé bundeslize nasázel 16 branek, další čtyři přidal v Lize mistrů. Formu z Leverkusenu si vezl i na mistrovství světa, kam se Česko probojovalo po 20 letech. Na šampionátu se ale neprosadil, schytal kritiku za výkony, načež ukončil reprezentační kariéru v pouhých 30 letech. Otázkou ovšem je, zda ho nový směr i kouč repre Santi Denia přemluví k návratu.
Patrik Schick se za reprezentační kariérou bude už jen ohlížet • Zuzana Jarolímková / deník Sport
2. Tomáš Hertl - 215 milionů korun
- 32 let / hokej / Vegas Golden Knights
Cestu, jak dojít do finále play off NHL, dobře zná. Vyšlapal ji hned dvakrát. Nejprve v sezoně 2016 ještě v dresu San Jose, naposledy pak jako rytíř z Vegas. Meč na vrcholu hory jménem Stanley Cup ale nezabodl, opět chyběl poslední krok. Přesto se nevzdává, smutek bere jako palivo do nové sezony, i v ní Golden Knights znovu zaútočí na pohár.
1. David Pastrňák - 275 milionů korun
- 30 let / hokej / Boston Bruins
Opět vládne žebříčku, ačkoli si výdělkem pohoršil. Loni mu totiž byl vypočítán příjem 305 milionů korun. V Bostonu prožívá rozpačité roky. Český forvard na ledě exceluje, v poslední sezoně počtvrté za sebou zdolal stobodovou hranici a dotlačil své spoluhráče do play off. Tam to ale končí, Bruins nemají tým na vrcholu ani nejlépe poskládaný. Favorité na Stanley Cup zkrátka nejsou.
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins • profimedia.cz