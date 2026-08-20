Neumannová s dcerou na kole: Máma dojela s náskokem, Lucie dovezla šrámy a krev
Už popatnácté se konal oblíbený ČEZ Lipno Sport Festival, jehož ředitelkou je olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Třiapadesátiletá bývalá běžkyně na lyžích má k cyklistice blízko – vždyť v roce 1996 startovala na letní olympiádě v Atlantě v závodě horských kol, obsadila 18. místo a stala se vůbec první českou sportovkyní, která se představila na zimních i letních hrách. Ani letos si tak nenechala ujít start jednoho ze závodů. Výjimečné to ovšem bylo tím, že po jejím boku na trať vyrazila i její třiadvacetiletá dcera Lucie.
Pro slavnou sportovkyni to byl tak trochu splněný sen, protože Lucie si k cyklistice našla cestu až velmi nedávno. „Ona, která cyklistiku nenáviděla od mládí, ve svých třiadvaceti letech projevila přání mít kolo,“ smála se Kateřina Neumannová a dodala: „Nadšeně jsem zareagovala a už ho má. Vyžádala si gravelové. Poprvé jsme společně absolvovaly to, po čem jsem vždycky toužila. Že si spolu budeme výletit po Šumavě na lyžích nebo na kole. Přišlo to až teď. Byl to skvělý zážitek.“
Na Lipně se obě postavily na start 20 kilometrů dlouhého závodu horských kol, který prověřil fyzickou kondici všech zúčastněných nezanedbatelným převýšením 457 metrů. Ostřílená Kateřina potvrdila, že nic neztratila ze své sportovní formy – trať zvládla v čase 51:45 a dojela na 9. místě v hodnocení bez rozdílu pohlaví a první z žen. Lucie za svou matkou zaostala o rovných pět minut a v konkurenci 160 jezdců obsadila velmi solidní 22. pozici (s časem 56:45).
Scéna v cíli však nabídla dramatický, ač zpětně úsměvný moment. „Hele Luci, dobrý, ale máma už je v cíli pět minut,“ dobírala si dceru Kateřina Neumannová. Vzápětí ale zjistila, že to Lucie neměla na trati zadarmo. Dcera si ukazovala na odřený loket a po kolenou jí tekla krev. „Ty jsi upadla? To nic není,“ reagovala s klidem ostřílené závodnice matka.
Samotná Lucie pak svůj drsný pád barvitě vylíčila: „Mám to za sebou a hodila jsem teda pěknýho tygra. Jedu ve sjezdu, někdo tam ležel, tak jsem mu zavadila o řídítka, ale ustála jsem to. Jedu dál další kilák, projedu tím nejhorším bahnem a přes kořeny, přežiju to. Ale potom tam byl takový příkop a já jsem do něj nechtěla vjet. Tak jsem se nakláněla a nakláněla, až jsem ve sjezdu v docela velký rychlosti hodila pěknou držku, narazila jsem si ruku a koleno.“
Přes bolest a krev však mladší z rodiny Neumannových ani nenapadlo závod vzdát. „Ležela jsem tam na zemi a říkám si: Nejde, abys nedojela, krize neexistuje. Tak jsem zamáčkla slzu, nasedla na kolo a dojela dalších šest kilometrů,“ popsala svůj hrdinský závěr Lucie. Vzápětí však s úšklebkem přiznala: „Ta dezinfekce fakt pálila.“
Celý incident nakonec obě s úsměvem hodily za hlavu. „Lucka je v cíli sice šťastná, ale malinko zkrvavená, vyválela se nám ve sjezdu. To se u cyklistiky stává,“ uzavřela s nadhledem spokojená ředitelka sportovního festivalu.