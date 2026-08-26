Jeden sport už od 5 let? Pak riskujete, že vaše dítě s ním brzy skončí, varuje Březina
Z mého syna bude hokejista a z dcery tenistka. Takové rodičovské rozhodnutí může být podle Jana Březiny, spoluzakladatele projektu Gymnathlon, zbytečně riskantní. Sázka na jednu kartu – odborně řečeno raná specializace – může dítě naopak od sportu předčasně odradit. „Poslední výzkumy mezi olympioniky navíc ukázaly, že osmdesát procent z nich se v mládí věnovalo dvěma až třem sportům,“ říká Březina v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče.
Vsadit při výběru sportu pro dítě všechno co nejdřív na jednu kartu? Podle Jana Březiny je to zbytečný risk. Brzká specializace může dítěti otevřít cestu k výkonu, ale také ho po několika letech od sportu úplně odradit.
„Otázka pro rodiče je jednoduchá: Co je cílem? Chci vychovat mistra světa, nebo chci, aby dítě celoživotně sportovalo, bylo zdravé a mělo zdravé návyky?“
Gymnathlon pak vznikl právě z myšlenky nabídnout malým dětem sport jinak – všestranně, hravě a bez tlaku na výsledky. Dnes jeho programy pro děti od 2,5 do 11 let absolvuje kolem 20 tisíc dětí ročně a projekt má přibližně tisíc proškolených trenérů.
„Nejmenší děti se hýbou rády. Pohyb je pro ně přirozenou součástí života.“ Problém podle něj přichází ve chvíli, kdy dospělí začnou dětský pohyb příliš brzy spojovat s jediným organizovaným sportem.
„Řekneme dětem: chceš se hýbat, tak musíš začít dělat nějaký sport. Rodiče pak třeba už v pěti letech zpravidla vyberou jen jeden konkrétní.“
Gymnathlon pomůže k lepšímu rozhodnutí
Právě proti předčasné specializaci ale staví Gymnathlon všestrannost. Děti procházejí atletickými a gymnastickými základy, hrami a později si vyzkoušejí například basketbal, volejbal, tenis nebo parkour.
„Když začnete všestranností, odložíte logicky rozhodnutí o konkrétním sportu. Děti se vyvíjejí a rodič je v šesti nebo sedmi letech zná mnohem lépe než ve čtyřech. Rozhodnutí, čemu se věnovat, je pak logicky kvalitnější,“ zdůrazňuje.
Ani ambiciózní rodiče by navíc podle Březiny neměli přehlížet rizika. „Ze studií vychází, že sedmdesát procent dětí s jednostrannou specializací opouští sport do třinácti let. Vsadit všechno na jednu kartu je prostě risk.“
Březina v podcastu popisuje i dva kritické momenty, kdy české děti nejčastěji ztrácejí kontakt s pravidelným sportem. První přichází kolem jedenácti let při přechodu do žákovských kategorií, kdy výrazně roste tlak na výkon. Druhý kolem čtrnáctého až patnáctého roku, kdy dospívající začínají o svém volném čase rozhodovat sami.
Řešením podle něj není děti nutit vydržet, ale nabídnout jim sport i bez ambice stát se vrcholovým hráčem.
„Když ve třinácti skončíte, je extrémně těžké najít místo, kam chodit jen tak hrát fotbal nebo hokej. Sportovní svazy by měly nabídnout i nevýkonnostní cestu – prostě sport pro hobíky. Navíc by tím i rozšířily své členské základny,“ nabízí zajímavý nápad.
Na prvním místě není rodič, ale dítě
Filozofie Gymnathlonu je pak jednoduchá: „Na prvním místě je dítě. Není to výsledek, výkon, trenér, klub, ale ani rodič.“
A právě pozitivní emoce může být podle spoluzakladatele projektu Gymnathlon důležitější než medaile z dětského turnaje. Byť soutěživost do sportu patří. Jen se nemusí hned od malička hrát na výsledky a sledovat při tom tabulky a statistiky…
„Děti pohyb milují. Je jen na nás, jakým způsobem jim ho nabídneme, aby v jejich životě zůstal nejlépe napořád,“ dodává.
Celý rozhovor, který s Janem Březinou vedli Lukáš Tomek a Zdeněk Janda o rané specializaci, ambiciózních rodičích, odchodu teenagerů ze sportu i o tom, proč Gymnathlon platí svým trenérům až 900 korun za hodinu, najdete v novém díle podcastu Branky, děti, rodiče na iSport.cz a podcastových platformách.