Hvězda v Liberci! Přijede Tomba, na festivalu bojuje i Stříbrná cesta
Legendární italský lyžař Alberto Tomba dorazí do Liberce. Populární borec bude hvězdou Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm, jehož 29. ročník se chystá od 30. září do 4. října a nabídne snímky z celého světa. Mezi nimi také dokument Stříbrná cesta o českých fotbalistech na EURO 1996, který vznikl v redakci deníku Sport a webu iSport.
Letošní ročník zaznamenal rekordní zájem. Do soutěže se přihlásilo 490 filmů z 94 zemí, z nichž porota vybrala padesátku snímků. Festival odstartuje 30. září v Praze, hlavní program se následně přesune do Liberce a závěrečný ceremoniál proběhne 4. října v Jablonci nad Nisou. Novinkou bude také další zahraniční zastávka festivalových ozvěn ve Varšavě.
„Když jsem poprvé přijel na předávání tohoto festivalu, hned jsem cítil, že je to srdcovka. Dříve to bylo komorní, komunitní. Je neuvěřitelné, kam se festival dostal a jaký má impact na filmy,“ ocenil jeho posun člen letošní poroty, režisér a fotograf Adolf Zika.
Sportfilm má podle Ziky pro dokumenty i praktický význam – festivalové úspěchy a publicita jim mohou následně pomoci při prodeji na VOD platformy.
O jednu z festivalových cen se bude ucházet také Stříbrná cesta, dokument mapující tažení české fotbalové reprezentace za stříbrem na EURO 1996 režiséra Davida Randušky, který vznikl v redakci iSport.cz. Snímek budou moci návštěvníci festivalu vidět v neděli 4. října od 20.00 v KC Vratislavice.
Diváci se mohou těšit například na premiéru belgicko-německého filmu Heysel 85 nebo premiéru dokumentu Alberto Tomba: Cesta vítěze o legendárním italském lyžaři. Mezi výrazné tituly letošního programu patří Neporazitelní, biografické drama Nepela nebo dokumentární série Bohyně Slávie a Big Pete Petra Čecha.
Loňskou hlavní cenu na festivalu získal Zikův dokument Jemný rváč o dvojnásobném olympijském vítězi v judu Lukáši Krpálkovi.
„Díky premiéře Jemného rváče na openingu Sportfilmu 2025 jsme získali obrovskou mediální podporu a pak samotné vítězství nás zviditelnilo natolik, že jsme z toho těžili celý rok. Lukáš Krpálek se dokonce během roku zúčastnil sedmi Sportfilm festivalových ozvěn po celé ČR,“ uvedl Zika.
Festival vyvrcholí 3. října slavnostním galavečerem v libereckém Divadle F. X. Šaldy v přenosu nového kanálu Prima Sport. Festivalové ozvěny letos nabídnou rekordních 17 jednodenních zastávek po celé České republice, jejichž návštěvnost už dosahuje 10 000 diváků. Nově se festivalové ozvěny vydají také do Varšavy a vybrané snímky se budou celoročně objevovat na Prima Sport.