Luxusní hodinky i výlety do Monaka. Šéfa polských olympioniků kvůli korupci zatkla policie
Policie ve čtvrtek zatkla předsedu Polského olympijského výboru (PKOI) Radoslawa Piesiewicze kvůli podezření z korupce. Podle agentury AFP přijímal úplatky za přidělování sponzorských smluv.
Vyšetřování se týká platformy pro kryptoměny Zondakrypto, která je od loňska hlavním sponzorem PKOI. Polská vláda Zondakrypto obviňuje z napojení na organizovaný zločin.
Podle polských médií dostal Piesiewicz od šéfa Zondakrypta Przemyslawa Krala různé dárky včetně luxusních hodinek, výletů do Monaka a Bergama či vstupenek na fotbal. Bývalý prezident Polského basketbalového svazu Piesiewicz, který je v čele PKOI od roku 2023, obvinění popírá.