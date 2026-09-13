Slavné děti a otcové v pozadí: nejskvělejší chlap i temný rub. A neboj, nikdo tě nezastřelí
Nejde o obligátní „otec mě přivedl ke sportu“. Táta zastal roli trenéra, sparingpartnera, psychologa, řidiče, mentora, sponzora i manažera: vydal za kompletní realizační štáb. Jeho vedení, uznání a všudypřítomný vliv formovaly budoucí šampiony spolehlivěji než zástupy placených expertů. A když už z něj vypadlo lakonické „dobrý“, den stál za to.
Tiger Woods a Earl Woods
Earl syna téměř laboratorně chystal nejen na golf, ale i na tlak, který jednou přijde. Už jako půlroční Tiger sledoval otcovy odpaly do sítě v garáži a napodoboval jeho pohyb. Ve dvou letech vystoupil s Bobem Hopem v Mike Douglas Show. Earl mu při švihu cinkal klíči, hlučel a schválně ho vyváděl z míry, aby se naučil soustředit uprostřed chaosu. Tiger přesto vzpomínal hlavně na zábavu. Od čtyř let ho tříbili profesionálové. Earl, vietnamský veterán a důstojník pěchoty, s ním po turnajích dělal vojenské „debriefingy“, rozbory po akci. Ve čtrnácti Tiger označil tátu za nejskvělejšího chlapa, kterého zná. Z otce a syna vyrostli nejlepší přátelé.
Lewis Hamilton a Anthony Hamilton
Anthony nebyl bohatý otec, který synovi koupil cestu do motorsportu. On ji odpracoval. V jednu dobu táhl tři zaměstnání zároveň, aby zaplatil Lewisovy motokáry. Už první ojetá kára spolkla půlroční příjem domácnosti. Později se Anthony stal synovým manažerem i mentorem. Hamilton řekl, že po něm zdědil soustředění a odhodlání. Ani jeho ikonickou žlutou přilbu nevymyslel marketér. Anthony potřeboval mezi desítkami motokár bezpečně poznat, kde jeho malý syn právě krouží. Proto zvolil křiklavou žlutou.
Serena a Venus Williamsovy a Richard Williams
Richard připravoval dcery na kurtech v drsném Comptonu, odkud vzešli i rappeři Dr. Dre či Kendrick Lamar. Venus trénovala odmala, Serena se brzy přidala. Otec, tenisový samouk, zarputile vzdoroval zavedeným pořádkům. Omezoval i turnaje, aby dcery nevyhořely dřív, než vstoupí mezi profesionálky. Věhlasného kouče Ricka Macciho ujistil, že ho cestou k nim domů nikdo nezastřelí. Nejspíš. Macci pak našel rodinu v otlučeném volkswagenu zavaleném obaly, lahvemi a oblečením, kurty poseté střepy a lidi polehávající v trávě s jointem u pusy. Mimořádný talent poznal ihned. Richard byl kontroverzní, teatrální, často nesnesitelný. Jeho vliv ovšem popřít nešlo.
Jaromír Jágr a Jaromír Jágr starší
Jágr starší syna přivedl k hokeji, tvrdě ho cepoval a přísným okem hlídal i jeho kouzla v NHL. Po otcově smrti v listopadu 2022 Jágr uvedl, že pokud si děti vybírají rodiče ještě před narozením, jeho první volba byla životní trefou. K otcovu drilu patřil osm kilometrů dlouhý běh mezi kladenským zimním stadionem a statkem, tam či zpátky. Pak mladý Jaromír ještě několik hodin dřel, vidlemi přehazoval hnůj a slámu a obstarával hospodářství. Běh, manuální práce a tisíc dřepů denně vytesaly základ jeho pověstné síly. Otec trávil na statku všechen volný čas a syna vedl k témuž. Poháněla ho sedlácká krev, láska k půdě i víra, že tělo i charakter nejlépe zocelí poctivá dřina.
Max Verstappen a Jos Verstappen
Jos nebyl jen otec, ale bývalý závodník a hnací síla téměř každého kroku Maxovy kariéry. Ladil motokáry, určoval závodní postup a vystavěl systém, v němž se syn učil jízdou a citem, ne z dat. Vlastní motokáru chtěl Max už ve čtyřech. Jos namítl, že musí počkat do šesti, jenže syn naléhal tak urputně, až rodiče kapitulovali. V den, kdy ji dostal, vstal, nasadil helmu a čekal, až táta přiveze stroj. Idyla? Kdepak. Josovy metody byly drsné a Max o nich mnohokrát mluvil bez příkras. Nazýval je školou „tough love“ (těžká láska) a přiznal, že některé vzpomínky dodnes řežou.
Khabib Nurmagomedov a Abdulmanap Nurmagomedov
Abdulmanap byl elitní zápasník a trenér. Khabiba od dětství vedl v judu, profesionální kariéře však zpočátku nepřál a tlačil ho ke studiu. Když rozpoznal rozměr synova talentu, rozhodl se z něj vychovat bijce pro absolutní světovou špičku. Jejich pouto bylo silné natolik, že po Abdulmanapově smrti v roce 2020 nastoupil Khabib, neporažený šampion MMA a jeden z nejdominantnějších bojovníků historie, už jen jednou. Porazil Justina Gaethjeho, položil rukavice doprostřed oktagonu a skončil. Matce slíbil, že bez otce pokračovat nebude.
Rory McIlroy a Gerry McIlroy
Gerry byl zdatný golfista a Rory ho odmalička hltal očima. Ve vozíku s ním drandil ještě dřív, než uměl chodit, později kopíroval jeho švih. Když se odhalil neobyčejný talent, rodiče začali synův sen platit vlastní dřinou: Gerry přes den pracoval za barem v Holywood Golf Clubu, večer v dalším sportovním klubu, Rosie brala noční v továrně. „Dělali to pro mě,“ řekl Rory. Doma chipoval míčky chodbou do pračky. Po kolapsu na Masters 2011, jednom z nejslavnějších a nejbolestivějších v dějinách, a triumfu na US Open o dva měsíce později označil otcovu přítomnost za klíčovou. Gerry ho uměl uklidnit. Znal ho nejlíp.
Michael Schumacher a Rolf Schumacher
Rolf byl zedník a provozoval motokárovou dráhu v Kerpenu, kde Michaelova matka vedla občerstvení. Když byly synovi čtyři, přimontoval mu na šlapací káru malý motocyklový motor. Budoucí sedminásobný mistr světa ji vzápětí napálil do sloupu. V šesti už vyhrál první motokárový šampionát. Rodina neměla peněz nazbyt, takže Michael lovil z košů ojeté pneumatiky bohatších soupeřů, nasazoval je a… ano, vítězil. Vyrůstal prakticky na otcově dráze a s bratrem Ralfem jezdil v dešti na slickách. Právě tam si podle Formule 1 vypěstoval nevšední cit pro mokrou trať.
Ken Griffey Jr. a Ken Griffey Sr.
Junior vyrůstal v šatnách MLB mezi hvězdami Cincinnati Reds a díky otci poznával největší persony zblízka. Později říkal, že mu to dalo náskok, jelikož profesionální návyky nasával už jako dítě. Když na školní talentové soutěži imitoval slavné hráče Reds, otec ho cestou domů zarazil: „Nenapodobuj je, buď sám sebou.“ Ken, přezdívaný Kid, se stal ikonou Seattle Mariners i amerického sportu 90. let, famózním pálkařem a polařem. Odpálil 630 homerunů, sedmý nejvyšší počet v historii MLB. V roce 1990 pak s otcem dokázali něco nevídaného: nastoupili spolu za Seattle a na pálku šli bezprostředně po sobě.
Andre Agassi a Mike Agassi
Temný rub tématu. Mike, někdejší íránský olympijský boxer, ze syna prakticky udělal tenisový projekt. Sestrojil a upravil vrhač míčků, kterému Andre říkal Drak. Sedmiletý Agassi proti němu pálil jeden míč za druhým, zatímco otec žádal větší razanci a stále dřívější kontakt. Právě tam vznikla jedna z Agassiho poznávacích zbraní: brát míček nezvykle brzy po odskoku. Cena byla krutá. Agassi později bez sentimentu přiznal, že tenis nenáviděl a otcův tlak, ten drtivý stín, ho poznamenal. Zásadní otec ano, blízkost ne.