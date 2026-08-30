Slzy štěstí, české zlato z MS! Pětibojař Lukeš emotivně děkoval rodičům: Táta je hrdina
Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil čtyřiadvacetiletý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
V emotivním rozhovoru po závodě Lukeš věnoval titul svému otci. „Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr a jsem hrozně rád, že jsem mu tímhle udělal radost. Děkuju všem a taky je to pro mámu,“ pohlédl se slzami v očích k nebi na památku zesnulé matky.
Lukeš, jenž letos obsadil dvě druhá místa v závodech Světového poháru, se dnes ve městě Kuej-jang postupně posouval pořadím vzhůru. Po šermu byl v osmnáctičlenném finále čtrnáctý, po překážkovém běhu jedenáctý a čtvrtý nejlepší výkon v plavání ho posunul na šestou pozici.
Z ní vybíhal do závěrečného běhu kombinovaného se střelbou, v níž svůj výkon korunoval. Na poslední pátou střelbu dorazil společně s dvěma soupeři, ze střeleckého stavu už vybíhal první a ve zbývajících stovkách metrů náskok ještě zvýšil.
Ziskem 1586 bodů zvítězil Lukeš o pět bodů před Rusem Jegorem Gromadským, třetí byl Korejec So Čchang-wan.
Výsledky mistrovství světa v moderním pětiboji
Mistrovství světa v moderním pětiboji v Kuej-jang (Čína):
Muži: 1. LUKEŠ (ČR) 1586, 2. Gromadskij (Rus.) 1581, 3. So Čchang-wan (Korea) 1576, ...30. Tůma, 34. Grycz vyřazeni v semifinále, 48. Toman (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci.
|Kategorie
|Úspěch
|Tým
|Profil sportovce
|Matěj Lukeš
|ASC Dukla
|Mistrovství světa
|Zlato 2026 Kuej-jang
|Mistrovství světa
|Stříbro 2025 Alexandria
|Mistrovství světa
|Bronz 2025 Kaunas
Bronz 2024 Čeng-čou
|Mistrovství Evropy
|Bronz 2025 Madrid
|Světový pohár
|3× 2. místo