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Slzy štěstí, české zlato z MS! Pětibojař Lukeš emotivně děkoval rodičům: Táta je hrdina

Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vlevo) se stal mistrem světa
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vlevo) se stal mistrem světaZdroj: ČTK
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vpravo) se stal mistrem světa
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ČTK, iSport.cz
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Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil čtyřiadvacetiletý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.

V emotivním rozhovoru po závodě Lukeš věnoval titul svému otci. „Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr a jsem hrozně rád, že jsem mu tímhle udělal radost. Děkuju všem a taky je to pro mámu,“ pohlédl se slzami v očích k nebi na památku zesnulé matky.

Lukeš, jenž letos obsadil dvě druhá místa v závodech Světového poháru, se dnes ve městě Kuej-jang postupně posouval pořadím vzhůru. Po šermu byl v osmnáctičlenném finále čtrnáctý, po překážkovém běhu jedenáctý a čtvrtý nejlepší výkon v plavání ho posunul na šestou pozici.

Z ní vybíhal do závěrečného běhu kombinovaného se střelbou, v níž svůj výkon korunoval. Na poslední pátou střelbu dorazil společně s dvěma soupeři, ze střeleckého stavu už vybíhal první a ve zbývajících stovkách metrů náskok ještě zvýšil.

Ziskem 1586 bodů zvítězil Lukeš o pět bodů před Rusem Jegorem Gromadským, třetí byl Korejec So Čchang-wan.

Výsledky mistrovství světa v moderním pětiboji
Mistrovství světa v moderním pětiboji v Kuej-jang (Čína):

Muži:  1. LUKEŠ (ČR) 1586, 2. Gromadskij (Rus.) 1581, 3. So Čchang-wan (Korea) 1576, ...30. Tůma, 34. Grycz vyřazeni v semifinále, 48. Toman (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci.

KategorieÚspěchTým
Profil sportovce Matěj Lukeš (24 let, nar. 12. 4. 2002)ASC Dukla
Mistrovství světaBilance MS (1-1-2)Zlato 2026 Kuej-jang (jednotlivci)Individuální závod
Mistrovství světaStříbro 2025 Alexandria (štafeta)s Markem Gryczem
Mistrovství světaBronz 2025 Kaunas (jednotlivci)
Bronz 2024 Čeng-čou (družstva)		2024: s M. Gryczem a M. Vlachem
Mistrovství EvropyBilance ME (0-0-1)Bronz 2025 Madrid (družstva)s Markem Gryczem a Matoušem Tůmou
Světový pohár3× 2. místo • 2025 červenec (Alexandria – finále)
• 2026 květen (Pazardžik)
• 2026 červen (Budapešť – finále)

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