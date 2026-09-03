Šampionka s nadváhou vyhlásila válku hejtrům: trestní oznámení! Už nebudu mlčet
Rozporuplné emoce prožívala francouzská judistka Léa Fontaineová po vítězství na grandslamu v Lausanne. Ve své kategorii nad 78 kilogramů se dostala na první místo světového žebříčku, ale zároveň na sociálních sítích čelila kritickým připomínkám ke svému vzhledu. A rozhodla se jim bránit. „Už nebudu mlčet!“ oznámila v prohlášení na Instagramu.
Pro judo to byl historický víkend. V Lausanne se turnaj grandslamové kategorie konal vůbec poprvé v historii. A navíc se v sídle vládců olympijských kruhů kromě tradičního turnaje světové špičky konaly závody postižených i hluchých judistů.
„Tato akce bude také podporovat inkluzi tím, že otevře své dveře lidem se zdravotním postižením,“ pochvaloval si sportovní ředitel světové federace IJF Vladimír Bárta před startem.
Po turnaji se však paradoxně řešila webová šikana jedné z šampionek.
Francouzka Léa Fontaineová ve finále těžké váhy nad 78 kilogramů po dramatickém souboji porazila krajanku Romane Dickovou. Diváci ve Vaudoise Areně ocenili zápas frenetickým povzbuzováním.
Váha výrazně překračuje hranici 78 kilogramů
„Lausanne je nádherné. V aréně jsem se cítila jako v malé hale Bercy,“ zmínila Fontaineová legendární místo pařížského grandslamu.
„Publikum bylo fantastické. Se všemi francouzskými fanoušky na tribunách jsem se cítila jako v Paříži. Nemám za sebou jednoduchou sezonu, hodně zápasů jsem prohrála. Jsem moc šťastná, že jsem tady zvítězila.“
Po závodě však šampionce trochu pokazily radost nevybíravé reakce na sociálních sítích, které se do ní pouštěly kvůli její váze. Fontaineové váha výrazně přesahuje hranici 78 kilogramů a patří k nejtěžším judistkám na okruhu.
Terčem takzvané fatphobie neboli grossophobie, které v sobě skrývá odpor a diskriminaci lidí s nadváhou nebo obezitou, byla už v minulosti.
„Respektuju sportovní kritiku, technické analýzy a diskuze. Tohle je součástí vrcholového sportu. Ale opakovaný výsměch, útoky na můj fyzický vzhled a komentáře, jejichž cílem je mě osobně ponížit, překračují meze běžné sportovní diskuse. Začíná to mít dopad na mé blízké, takže už nebudu znovu mlčet. Podala jsem trestní oznámení.“
Pětadvacetiletá Fontaineová získala v Lausanne své čtvrté vítězství na turnaji kategorie grandslam. Má za sebou tři individuální medaile z evropských šampionátů a je dvojnásobnou mistryní světa v soutěži smíšených týmů.
V souvislosti s nevybíravou kritikou na internetu ji podpořila i finálová soupeřka z Lausanne Romane Dicková, stejně jako francouzský svaz juda.
„Vyjadřujeme Lée Fontaineové podporu. Francouzské judo silně odsuzuje všechny formy diskriminace,“ uvedla federace v prohlášení.
V Lausanne se dařilo českým judistům. Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů a Adam Kopecký ve váze do 90 kilogramů skončii na pátých místech, vždy jen jeden vítězný zápas od medaile.