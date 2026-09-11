Norští sportovci opouštějí sociální sítě. Kvůli klidu a výkonům riskují i peníze od sponzorů
Norské sportovní hvězdy v čele s biatlonistou Sturlou Holmem Laegreidem se rozhodly opustit sociální sítě, aby získaly duševní klid a zlepšily své sportovní výkony.
Opuštění virtuálního světa jim přináší finanční ztráty na sponzorských smlouvách, které mohou dosahovat vyšších stovek tisíc korun.
Sportovci si pochvalují lepší regeneraci i spánek a jejich radikální krok naznačuje možný začátek nového trendu mezi elitními závodníky.
Jdou proti proudu, ale věří, že to prospěje jejich kariérám. Tři špičkoví sportovci z Norska prozradili, že dobrovolně opustili svět sociálních sítí a slibují si od toho, že se zvednou jejich výkony i zkvalitní život jako takový. Vystoupení z virtuálního světa jim přinese i negativa.
V jeho očích toxický svět lajků a komentářů hází za hlavu třeba atlet Narve Gilje Nordäs. „Je to jako dostat pěstí do břicha. Jste tomu vystavení, ať chcete, nebo ne,“ vysvětlil bronzový medailista v běhu na 1500 metrů z MS 2023 pro norský deník VG. „Nechybí mi to. Byl to požírač času a vyvolávalo to ve mně neklid a těkavost,“ říká Nordås k odchodu z Instagramu i Facebooku.
Příznivý efekt už na sobě vnímá. „Dobrá regenerace vyžaduje, abyste byli v rovnováze a měli vnitřní klid. Všiml jsem si, že skrolování a potřeba publikovat obsah mi přinášely neklid a negativně ovlivňovaly spánek.“
Stejně to má oštěpařka Marie-Therese Obstová. „Jako sportovkyně navíc musíte ukázat víc ze svého těla a oblékat se jinak, abyste nahnali followery. S tím se nedokážu ztotožnit,“ prohlásila oštěpařka, která má na kontě třetí místo z mistrovství Evropy 2024. „Ráda pozoruji a prožívám věci vlastníma očima, ne přes obrazovku,“říká s tím, že na její výkony mělo negativní vliv sledování úspěchů jejích soupeřek přes sociální sítě.
Méně trumfů v rukávu při jednání se sponzory
Českým fanouškům je asi nejznámější Sturla Holm Laegreid. Devětadvacetiletý biatlonista získal kromě sedmi titulů na MS a šesti olympijských medailí popularitu tím, že se po jednom ze závodů na letošních hrách v Itálii přiznal, že podvedl svoji přítelkyni. I to byl jeden z únorových hitů na sociálních sítích.
„Teď žiju sám pro sebe, ne pro publikum,“ říká Rázem získal v životě prostor, který využil pro to, aby začal hrát v kapele. „Bylo více věcí, které jsem chtěl změnit, a toto byl jeden ze způsobů, jak získat zpět sám sebe a dát více prostoru věcem, na kterých opravdu záleží.“
Jejich rozhodnutí má zásadní finanční dopady. Podle Vagarda Anrtzena ze společnosti Sponsor Insight může přinést ztráty ve vyšších stovkách tisíc korun na sponzorských smlouvách. Pokud žádáte sponzora o peníze, musíte mu dát něco relevantního na oplátku. Bez sociálních sítí máte při hledání sponzorských peněz méně trumfů v rukávu,“ vysvětluje expert.
Mentální hygiena, kvalitní spánek, regenerace a ochrana soukromí začínají mít pro elitní závodníky větší hodnotu než finanční odměny z reklamy. Zatímco trh vyžaduje neustálou dostupnost, sdílení soukromí a online prezentaci za účelem zisku, někteří sportovci zjišťují, že tento způsob života je dlouhodobě neudržitelný. Raději tak vědomě riskují ztrátu lukrativních sponzorských dohod, jen aby si uchovali duševní rovnováhu a sportovní výkonnost.
Rozhodnutí norské trojice ukazuje na možný začátek nového trendu mezi mladými sportovci. Kdo se přidá dál?