Velká změna i nečekaný konec dlouholeté spolupráce. Sportovec roku vstupuje do nové éry
- Anketa Sportovec roku vyhlašovaná Klubem sportovních novinářů vstupuje do zcela nové éry svého fungování.
Slavnostní galavečer se uskuteční 19. prosince v reprezentativních prostorách Císařských lázní v Karlových Varech.
Organizátoři se poprvé v historii rozhodli přesunout předávání prestižní koruny pro vítěze mimo hlavní město Prahu.
Populární anketa Sportovec roku, kterou každoročně vyhlašuje Klub sportovních novinářů, vstupuje do nové éry. Letošní gala proběhne 19. prosince v Císařských lázních v Karlových Varech. „Rozhodli jsme se vyrazit s korunou i celým slavnostním večerem mimo Prahu,“ vysvětlil předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík.
Bude to olympijský šampion Metoděj Jílek? Nebo vítězka Wimbledonu Linda Nosková? Nebo snad nejlepší hokejista země Martin Nečas či fenomén světové kanoistiky Martin Fuksa?
Výběr hvězd pro letošní anketu Sportovec roku bude opět bohatý a jméno laureáta tentokrát nezazní v Praze, nýbrž v úchvatných prostorech Císařských lázní, kulturní památky, která leží v srdci Karlových Varů hned naproti luxusnímu hotelu Pupp. Jeho perlou je lázeň, vybudovaná pro císaře Františka Josefa I. Teď se zde pět dní před Štědrým dnem bude předávat koruna pro vítěze Sportovce roku.
„Sportovec roku ČR je nejstarší a nejprestižnější domácí sportovní anketa. Věřím, že nejen samotné vyhlášení, ale také unikátní trofej v podobě koruny si zaslouží pozornost. Chtěl bych, aby byla pro sportovní veřejnost jasným symbolem úspěchů českých sportovkyň a sportovců,“ uvedl předseda KSN Michal Dusík.
„Nadcházející ročník tak bude v mnohém nový, ale zároveň věrný tradici. Podle průzkumů drtivá většina fanoušků tuto anketu dobře zná. Přesunem do Karlových Varů chceme galavečer posunout vstříc českým sportovním hvězdám a zároveň blíž k těm, kteří jejich výkony prožívají jako diváci.“
Klub sportovních novinářů zároveň končí úspěšnou spolupráci s agenturou BPA, která téměř třicet let pomáhala organizovat slavnostní večer.
Pro snímek si přišel i primátor
„Do budoucna přejeme anketě Sportovec roku mnoho dalších úspěšných ročníků a všem českým sportovcům především pevné zdraví a řadu mimořádných sportovních úspěchů,“ uvedla BPA sport marketing a.s. v prohlášení.
Novým partnerem bude pro novinářskou organizaci společnost Sport Club ČR.
KSN chce do budoucna ještě víc akcentovat osobnosti elitních sportovců a zároveň chce anketu ještě víc přiblížit fanouškům. Koruna pro vítěze ankety byla minulý týden poprvé vystavena v rámci akce Pohněme Mladou Boleslaví, kterou navštívilo kolem deseti tisíc dětí.
„U koruny, kterou velmi přátelsky hlídali dva bodyguardi v rukavičkách, se zájemci fotili. Pro snímek si přišel i boleslavský primátor,“ usmíval se Dusík.
Koruna bude vystavena i v prosinci před Císařskými lázněmi v Karlových Varech. Po vzoru místního slavného filmového festivalu se chystá i červený koberec, kde budou nejlepší sportovci defilovat.
„Je hezké, že anketa dostane nový impuls, změní se prostředí a sportovci si udělají výlet do krásných Karlových Varů,“ řekl Martin Fuksa, který letos získal hattrick titulů mistra světa v olympijském kilometru.