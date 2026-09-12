Jansta: Análnictví v českém sportu zůstalo. Ministr chybuje, ale nikdo mu to neřekne
Po propuknutí kauzy Motol, v níž je mezi obviněnými, se stáhnul z vedoucích pozic v českém sportu. To ale neznamená, že se o něj Miroslav Jansta dál nezajímá. Dlouholetý šéf ČUS i basketbalové federace nelibě nese vývoj státní podpory pro sportovní hnutí. Do systému přibyla NSA, nyní dokonce i ministr Boris Šťastný. Toho Jansta velmi respektuje, ale i kritizuje. „Já to beru tak, že ministr dělá zbytečné chyby, ale jsou dané tím, že mu to představitelé sportu důrazně nepřipomenou. Že jsou submisivní a většinou nastavení systému sportu nerozumí,“ líčí někdejší nejmocnější muž českého sportu ve 2. části rozhovoru pro iSport. V něm zmínil i osobnosti s největším potenciálem český sport změnit.
Miroslav Kalousek to kdysi rozsvítil bonmotem o velkých a malých klucích v trenýrkách. Premiérový ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný někdejšího sportovního bosse Miroslava Janstu nepotěšil podobným výrokem o kontrole platů bafuňářů a nepřímo tak urazil řadu dobrovolných funkcionářů. Svou hlášku použil v době, kdy je český sport ve zmatku kvůli měnícím se řídícím kompetencím a desetiletí trvajícímu nedostatku finančních prostředků ze strany státu.
Český sport řídí spousta organizací. Máme tu ministerstvo sportu…
„Ministerstvo sportu není, je tady ministr sportu…“
Dobrá. Je tu ministerstvo sportu, prevence a zdraví, Národní sportovní agentura, ČUS, ČOV. Není to moc lidí, kteří se o celý kolos starají?
„Vždyť oni se o nic nestarají. Je tu spousta schůzí pro schůze, ale neřeší se podstata problému. Někteří úředníci a politici předvádějí populistické věci. Rozhodujícím člověkem, který přeje sportu, je premiér. Ale on na to nemá čas. Vznikl ministr. Bavili jsme se o tom, že k prvnímu lednu 2028 zanikne potřeba ministerstva pro místní rozvoj a jeho funkce se přenesou na ministerstvo hospodářství, ministerstvo financí. A zůstalo by ministerstvo sportu a cestovního ruchu. Teď už to jde jinou cestou.“
Jak daleko byl tenhle plán?
„Probírali jsme ho nejen s hnutím ANO. Bavil jsem se s lidmi z ODS, kteří byli pro ministerstvo. SPD bylo pro ministerstvo, stejně tak lidovci. Protože vnímali argumenty, které jsem říkal. Snížit administrativu, mít jasné centrum státu. V roce 2024 jsem se dohodl s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem. Podmínil jsem jeho volbu tím, že provedeme reformu fungování ČOV a ČUS, že obě organizace budou institucionálně spolupracovat.“
V jakém smyslu?
„Šlo o to, aby se společně řešily finance a další významné věci. Chtěl jsem, aby vzniklo ministerstvo sportu a jeho protiváhou se stalo kolegium sportu. To bylo připravené už v roce 2011, ale zrušil jsem to, protože Kejval si představoval, že jím bude olympijský výbor. Ten ale v takové pozici nemůže fungovat. Olympiáda je každé dva roky. ČOV má půjčené sportovce, které prodává, a svazy z toho nic nemají. A nemá žádnou členskou základnu.“
Jak to tedy vůbec mělo celé fungovat?
„Mělo to být spojení dvou největších spolků. Veřejnost by jasně věděla, který za co zodpovídá. Součástí kolegia by byly i Sdružení sportovních svazů, Sokol, Autoklub a další. Tlumočily by názor sportu. Jednohlasně. Nechci být ješitný, ale dosud byla hlavním tlumočníkem všech změn ČUS. Všechny zásadní, systémové změny se děly díky nám. A hlavně jsou zpracované, připravené.“
Atak na sport a chybí společná reakce
Buďte prosím konkrétní. Které?
„Financování státu prostřednictvím programu Můj klub a za zapojení obcí a škol, to jsme už v roce 2016 měli rozpracováno. A doteď to není. Vidím, že se to neděje. Jsem z toho smutný. Jsem překvapený, když ministr sportu, kterého jinak beru za opravdu inteligentního, naopak dehonestuje práci dobrovolníků a mluví o bafuňářích, že se chce podívat na jejich platy.“
Ministr Boris Šťastný doslova řekl, že si chce posvítit na peníze pro bafuňáře…
„Ano. A oni mu ani neřeknou, že ze státního nejsou placeni, že to je zakázané. Nechápu to! Vždyť statutární orgány jak svazů, tak klubů nesmí dostat ze státního ani korunu na platy. Tak já nevím, co chce řešit, protože do soukromých peněz nemůže zasahovat. Stejně jako mi zůstává rozum stát nad tím, když někdo zpochybňuje úlohu ČUS, která prokázala, co umí. A přitom lidi, kteří způsobili pád Sazky, sedí na olympijském výboru. Mrzí mě, že po takovém ataku na sport chybí jakákoliv společná reakce. To je ta připosranost a análnictví, které ve sportu bohužel přetrvalo z minulých let.“
Ovlivňuje to váš názor na smysl ministerstva sportu? Řada lidí si při současném stavu může říct, že není potřeba.
„Já doufám, že ministerstvo vznikne, ale s kvalifikovanými lidmi. Já ministra z těchto neznalostí neobviňuju, on v tom nevyrostl. Ale měl by tam mít lidi, kteří by mu to měli připravit. Já o nikom kvalitním nevím. Tedy kromě Jany Havrdové, ale ta je z fitness a nemůže znát klubovou činnost v kolektivních sportech. Je hodně pracovitá, netvrdím, že by na to neměla. Ale prostě to nemůže znát. Takže to není funkční.“
Co se teď tedy podle vás vlastně děje ve sportovním prostředí?
„Je tady zatím velké zklamání a roste napětí. Především z toho, že tu není systémový přístup. Peněz se zásadně taky nepřidalo. Jsou to prostředky, které sotva pokrývají inflaci. Kdyby měla vláda splnit všechno, k čemu se zavázala, rozpočet pro sport by se měl blížit patnácti miliardám. A on sotva přeleze osm. Když jsme v roce 2025 řešili, jak by financování mělo vypadat do budoucna, tak jsem říkal, kdyby tahle vláda končila s rozpočtem na sport kolem patnácti miliard, které by šly tam, kam mají, bylo by to super. Protože to by bylo zvýšení významné, které by předstihlo i inflaci. Proč ale ministr zruší podporu velkých staveb, a my tady nemáme haly? Nevím, co si o tom myslet. Obce to nejsou schopné stavět bez podpory.“
Proč to tedy podle vás ministr Šťastný udělal?
„Já nevím, já s ním nemluvím. On se mě neptá, já k tomu ani nemám mandát a hlavně to mají řešit současní šéfové sportu.“
O konzultaci vám tedy podle všeho nevolal...
„A proč by mi volal? Já ho nepotřebuju a on mě asi také nepotřebuje. Má spoustu lidí, co kolem něj běhají. Co jsem slyšel, bohužel se většinou na něj nalepili ti nepříliš úspěšní. Ve sportu se pohybuje dost takových lidí, kteří říkají, že rozumějí sportu… Ale jejich výsledky vidíme, jsou o ničem. Někteří mají dílčí výsledky. Třeba ČOV musím pochválit za skvělou, odpracovanou účast na olympiádách. Ale ostatní? To jsou spíš PR akce, které svazy nepotřebují. Potřebují financování a podporu v globálním smyslu. ČOV dělá skvěle věci, které se týkají účasti na olympiádě. Ale nemají se plést do těch dalších, které patří někomu jinému.“
Co tedy od státu český sport potřebuje především?
„ČUS je výborný správce majetku. Po pádu Sazky jsme ho zachránili. Pomoc státu ale potřebujeme na rozvoj. Nebo ať stát řekne, že nepotřebuje tréninková centra. Tím samozřejmě spadneme úplně někam jinam. Ale já teď uvedu jeden příklad. Je olympiáda a ministr sportu řekne: Chtěl bych olympiádu, aby byla v Čechách. Od toho výroku za chvíli uběhne rok. A co se stalo? Já jsem čekal, že ministr začne jednat s jinými politickými stranami, aby to nedopadlo, jako když tady Pavel Bém, tehdejší primátor, opravdu vážně pracoval na tom, aby tady mohla být jednou olympiáda, a nedostal politickou podporu. Teď se ale neděje nic.“
Nehorázná nerovnost ve financování
Tak on to možná byl jen takový líbivý politický bonmot. Anebo co si z toho všeho vzít?
„Já to beru tak, že ministr se snaží dělat všechno, ale měli by si s představiteli sportu vyjasnit dlouhodobé priority a pak na nich dělat. A představitelé sportu by takový plán měli konkrétně připravit a až se dohodnou, důrazně prosazovat. Nebýt submisivní.“
Teď myslíte konkrétně koho?
„Všechny. Fotbal uspořádal konferenci o financování sportu. A jak jsem byl informovaný, tak co se týká kolektivních sportů, tam nezazněla řada podstatných věcí. Jednou z nich je zásadní otázka, jak je možné, že přes Olymp, Victorii a Duklu – sportovní střediska ministerstev - jde do kolektivních sportů téměř o 900 milionů korun méně než do individuálních sportů. Jakým způsobem se tato nehorázná nerovnost vyřeší? A jak se vůbec může sjednocovat sport, když si jde fotbal, hokej, ČUS, ČOV a další výbory svojí cestou? Že se scházejí a mají společné usnesení, to je fajn, to je základ. Ale musí to někdo protlačit. Vždyť politici často na sport reagují až tehdy, když cítí problém. A ten Boris? Samozřejmě ho vůbec nepodezírám, že by sportu nechtěl pomoct. Chyby dělá proto, že nemá pořádné partnery.“
V čem by mu měli pomoct?
„Politik většinou populisticky hlásá nějaká hesla. Ale představitelé sportu ho z toho musí vyléčit a hlavně mu představit svoje smysluplné věci a cíle. Takže já to nedávám na stranu politika. Já pořád spojuji jeden z úspěchů této vlády se sportem, s premiérem, který rozhodně sportu fandí. A nevím, jaký další takový premiér tu bude. Jestli to teď vedení sportu náležitě nevyužije, tak si to může klást hodně za vinu jen samo sobě. A teď neříkám, že za to může předseda ČUS Boháč. Kolektivní odpovědnost nesou všichni - Kejval, šéfové Sokola, Autoklubu, předsedové velkých svazů...“
Ministr Boris Šťastný žádal po ministryni financí Aleně Schillerové navýšení rozpočtu, ale rozpočet Národní sportovní agentury bude jen na úrovni 8,3 miliardy korun. Navíc se plánuje menší podpora reprezentace a významných sportovních akcí. Je to dostatečná částka?