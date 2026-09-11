Triatlon ovládne Vary, přijede britská superhvězda. Zopakuje bláznivé finále z Paříže?
Jedna z největších hvězd pařížské olympiády se předvede v Karlových Varech. Během závodu mistrovství světa se v neděli při City Triathlon ukáže britský šampion Alex Yee, který se proslavil těsnými finiši a tím, že v cíli soupeře dráždí ledovým gestem ve stylu Kyliana Mbappého. „Jeho forma je špičková,“ slibuje ředitel závodu Vladimír Malý.
Nikdy to nevzdává. Pařížský most Alexandra III. se přibližoval a Alex Yee v olympijském závodě na předloňských Hrách měl ještě před sebou Novozélanďana Haydena Wilda. V posledních chvílích ale unaveného rivala skosil a postaral se o jeden z ikonických momentů olympiády.
„Zajímavá je jeho zarputilost. Celou dobu vypadá, jako by to měl zabalit. Ale jede si své tvrdé tempo až do konce a soupeři odpadávají jeden za druhým,“ líčí Vladimír Malý, ředitel City Triathlonu Karlovy Vary, kde se v neděli pojede světový šampionát.
Yee se díky dramatickému triumfu z Paříže dostal na první místa webových stránek po celém světě a ještě v téže sezoně se postaral o další vzruch. V Bostonu svůj kousek z olympiády zopakoval, znovu sebral Wildemu vítězství na poslední chvíli. V cíli navíc předvedl gesto ledového klidu se zkříženýma rukama na hrudi, které proslavili Cole Palmer nebo Kylian Mbappé. Vysloužil si za něj i kritiku, ale moc si z ní nedělal.
Sám sebe vidí jako performera
„Nechtěl jsem působit namyšleně, byla to jen radost. Triatlon je malý sport a chcete, aby se fanoušci bavili, aby se zajímali o to, co děláme,“ vysvětlil Yee pro The Guardian. „Fakt, že se lidi zajímají o to, jak slavím v cíli, je dobrý. Umožňuje mi to ukázat osobnost, pomůže to k tomu, aby se náš sport dostal výš.“
Yee se nevidí jenom jako sportovec, ale jako performer, jehož úkolem je předvést fanouškům show. „V antice byli sportovci vlastně umělci,“ upozorňuje.
S olympijským stříbrem z Tokia a zlatem z Paříže je navíc skutečnou superhvězdou. A v neděli se ukáže v Karlových Varech.
„Nemá ani dobré startovní číslo, přesto čekáme velké výsledky,“ usmívá se Malý „Na jaře běhal maratony. Ale co máme informace, jeho forma je špičková. Myslím, že je adept na první trojku.“
Karlovy Vary pořádají závod světového šampionátu podruhé za sebou. Elitní značka nejvyšší kategorii olympijského triatlonu se pojí s unikátní tratí. Plave se v areálu na Rolavě, hlavním bonbonkem je technicky náročná cyklistická trať, kterou korunuje sedm výjezdů na slavný Zámecký vrch. Po plavecké patnáctistovce a čtyřicítce na kole závod vyvrcholí desetikilometrovým během s cílem na Divadelním náměstí.
„Alexe znám osobně, občas s ním v Anglii trénuju,“ říká reprezentantka Heidi Juránková, která se každý rok v létě připojuje k Yeeho tréninkové skupině. „Je to velmi, velmi milý člověk, velmi pozitivní. Jako závodník má za sebou neskutečné úspěchy, ty ani nemusím komentovat. Tento rok mu sezona moc nevyšla podle jeho představ. Doufám, že Vary mu budou přát, že se mu bude u nás líbit.“
Triatlon o víkendu lázeňské město ovládne
V pátek vše začíná dětskými závody, v sobotu si trať vyzkouší hobbíci v závodech Age Groups, které byly dlouho dopředu vyprodány. A v neděli na to půjdou profíci, v deset ženy, v 15:00 muži.
Spolu s Yeem budou hlavními tvářemi Brazilec Miguel Hidalgo či lonský vítěz Henry Graf z Německa. Z ženské startovky září jméno úřadující mistryně světa, Němky Lisy Tertschové.
A přesně v Yeeho filozofie nepůjde v Karlových Varech jen o sport. Závody okrášlí doprovodná show. V rámci festivalu Vary září se na osmi instalacích rozběhne videomapping. A zatím na fotbalových stadionech je teď pyro zakázaným slovem, ve Varech se předvedou dokonce plivačky ohňů. V sobotu večer na Divadelním náměstí vystoupí zpěvačka Pam Rabbit.