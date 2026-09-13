Triatlonistka se učí od celebrit. Vzkazuje fanouškům ve Varech: Něco zařvete!
- Triatlonistka Heidi Juránková se představí v závodě mistrovství světa v Karlových Varech na náročné městské trati.
Tréninkové zkušenosti čerpá z Anglie po boku olympijských medailistů a trať v dějišti si už týden předem detailně najížděla.
Nedělní závod světového šampionátu může být v tomto formátu pro Karlovy Vary na dlouhou dobu poslední příležitostí.
Za největšími hvězdami svého sportu každý rok vyráží do Anglie, ale v neděli to bude mít k elitě jen kousek. Triatlonistka Heidi Juránková pochází z obce Dolní Žďár a závod elitního seriálu mistrovství světa ji čeká na nedaleké karlovarské trati, jehož vrcholem je sedminásobné stoupání na slavný Zámecký vrch.
„Je to pro mě neskutečná čest. Ve Varech moc nebývám, vzhledem k tomu, že jsem studovala v zahraničí. Ráda se každý rok vracím. Je to seriál mistrovství světa, nejvyšší liga v našem sportu. O to víc to pro mě znamená. Já se moc těším,“ usmívá se Juránková.
Většinu posledních čtyř let strávila v Arizoně, kde vystudovala datovou analýzu. Každé léto ale trávila na soustředění v Anglii v tréninkové skupině osobností svého sportu. Potkává se tam s Jessikou Fullaharovou, Jackem Willisem, olympijskou medailistkou Georgií Taylorovou-Brownovou či bratry Alistairem a Jonnym Brownleeovými, kteří před dekádou olympijskému triatlonu vládli.
Ikonický podnik ve Varech
„Jsou to opravdu veliké celebrity, které mě každý den inspirují být lepší,“ pochvaluje si Juránková. „Do Anglie jezdím každý rok na dva měsíce, zatím jsem na delší dobu nemohla kvůli vízu. Skupina mě velice příjemně přijala. Moc mi to pomáhá, protože jinak trénuju sama. Vracím se tam i po mistrovství světa.“
Teď je ale ze světa doma. Mezinárodní elita je v Karlových Varech, kde se druhý rok za sebou koná závod světového šampionátu. Na okruhu patří mezi ikonické podniky. Jak kvůli bouřlivé podpoře fanoušků, tak kvůli technicky náročné cyklistické trati s tvrdými výjezdy na Zámecký vrch. Juránková využila výhody domácího prostředí a na místě trénovala už týden předem.
„Cyklistická trať není jen o tom kopci, je tam spousta zatáček. Minulý rok pršelo, a když prší, zatáčky jsou velmi kluzké. Je třeba si to projet, být opatrný,“ vysvětluje Juránková. „Už jsem si trať párkrát projela minulý víkend, abych šla na jistotu. V triatlonu stojí jakékoli zaváhání pár vteřin, to se počítá. Hodně jsem trénovala, doufám, že to prodám. Čím líp znáte trať, tím líp víte, kde zaútočit.“
Karlovarský City Triathlon má ve světě zvuk, protože v cyklistické a běžecké části se závodníci proplétají romantickým středem města, kam začátkem léta jezdí hollywoodské hvězdy na filmový festival. A v klíčových okamžicích při stoupání na Zámecký vrch můžou diváci pozorovat borce pěkně zblízka.
Jeden z nejhezčích závodů MS
„Má to nádherné kulisy. Slýchávám od soupeřů a kamarádů, že je to jeden z nejhezčích závodů seriálů mistrovství světa, že se sem moc rádi vrací,“ usmívá se Juránková. „Jako divák bych určitě šla na Zámecký vrch. Tam většinou fandí hodně lidí, pro závodníky je to hodně důležité. Neprojíždíme tam takovou rychlostí, fanoušci si nás můžou prohlídnout a něco zařvat. My to opravdu slyšíme a vnímáme.“
Fanoušci budou mít v neděli zatím poslední příležitost vidět závody nejvyšší kategorie olympijského triatlonu, který se skládá z 1500 metrů plavání, čtyřicítky na kole a závěrečného desetikilometrového běhu s cílem na Divadelním náměstí. V příštím roce se seriál mistrovství světa změní v sérii T50, kde už Karlovy Vary kvůli ekonomické náročnosti zřejmě nezůstanou.
„Je pro nás obrovskou ctí, že můžeme podruhé za sebou uspořádat závod mistrovství světa. Jedná se o nejprestižnější akci, jakou můžeme v Česku přivítat. Přeju všem fanouškům, ať si tento mimořádný závod užijí plnými doušky,“ láká ředitel závodu Vladimír Malý.
Nedělní závody žen (10:00) i mužů (15:00) vysílá přímým přenosem ČT sport.