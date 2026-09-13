Branky poprvé live! Bavila Šafářová. Poslouchal i manžel Plekanec, děti jí skočily do náruče
Když držela mikrofon v ruce a popisovala svoje zkušenosti s výchovou dětí, Leontýnka (6) i Oliver (4) pobíhaly kolem pódia. Když domluvila a slyšela potlesk od diváků, dcerka se synem jí skočily do náruče. Někdejší tenistka Lucie Šafářová byla v sobotu hostem premiéry podcastu Branky, děti, rodiče live, který se představil v rámci Dnů Prahy 11 u Chodovské tvrze. „Měla jsem z toho dobrý pocit. Věřím, že i návštěvníkům se to líbilo,“ reagovala olympijská medailistka, která vystoupila spolu s lyžařskou šampionkou Šárkou Strachovou a Zdeňkem Jandou, tradičními moderátory.
Podcast Branky, děti, rodiče už přes rok a půl pravidelně vychází na iSportu, YouTube i na všech podcastových aplikacích. Je k dispozici zdarma a ze všech možných úhlů rozebírá svět dětského sportu. A snaží se rodičům poskytnout praktické rady i informace.
Tentokrát poprvé vyrazil do terénu, v sobotu odpoledne se podcast live ukázal v šapitó v parku u Chodovské tvrze. Stan se po chvíli zaplnil, návštěvníci byli zvědaví hlavně na sportovní zkušenosti pětinásobné vítězky Fed Cupu a finalistky French Open z roku 2015.
Chci být jednička!
Lucie Šafářová popisovala svůj příběh, který začal už v dětství, kdy ji vedl přísný otec. A před spaním si musela opakovat, že chce být světová jednička… „Tehdy mi to nebylo moc příjemné, vždyť jsem ani pořádně nechápala, co vlastně mám opakovat,“ vykládala tenistka, které se to nakonec skutečně podařilo. Ve čtyřhře byla první na světě.
Jenže kolika lidem se podaří dostat se do špičky? Sport dětí by měl být bez stresu. Snažila se apelovat na přítomné rodiče, aby doma vytvořili takové prostředí, kdy sport pro děti bude hlavně zábava.
Uvelebený na trávě všechno sledoval i její manžel – někdejší hokejista Tomáš Plekanec, kouč mistrů světa z Prahy a dnes sportovní manažer kladenských Rytířů. Také o něm byla řeč.
Manžel Plekanec je přísnější
„Musím říct, že on je na děti přísnější. Je vidět, že celý jeho život provází disciplína. Když třeba jsou na stole naše dva mobily, děti si vždycky začnou hrát s tím mým. Na jeho nesáhnou,“ usmívá se oblíbená sportovkyně, které se během mateřství na skok vrátila na kurty, ale teď už je to máma na plný úvazek.
„Bylo to moc fajn. Věřím, že lidi, kteří přišli, se něco dozvěděli. Jsem moc ráda, že takový podcast vznikl, protože sport a pohyb je pro děti klíčový. Není to o tom, že musíme vychovat šampiony. Ale odolné jedince, které sport výborně nachystá pro život,“ říká Šafářová, která se na konci stejně jako její manžel ochotně fanouškům podepsala.
Podcast bude znovu live
Svoje postřehy přidala rovněž Strachová, slalomová mistryně světa, která je tradičním průvodcem podcastu. Ten poprvé vyšel v lednu 2025 a premiérovým hostem byla právě Strachová, která popisovala drsný psychický i fyzický dril pod otcem. Potom se přesunula do role moderátorky. Z redakce deníku Sport jím vedle ní provázejí Lukáš Tomek, šéfredaktor iSportu, a jeho dlouholetý redaktor Zdeněk Janda.
Od té doby přivítal spoustu exkluzivních hostů z řad sportovců (Gabriela Soukalová, Martin Fuksa, Eva Adamczyková, Jiří Prskavec…), ale i rodičů (maminka Davida Pastrňáka, otec Martina Nečase, rodiče Jakuba Menšíka…), trenérů (Tomáš Bank, Jiří Prskavec, Michal Ježdík…) nebo odborníků z nejrůznějších oblastí (profesor Jan Pirk, Marian Jelínek, Tomáš Šebek…)
Podcast vychází pravidelně druhou středu v měsíci, je zdarma ke zhlédnutí na iSport.cz, YouTube nebo všech podcastových aplikacích.
Branky, děti, rodiče se v nebližších týdnech i měsících chystají, že formát live zopakují.