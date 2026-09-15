Tak vypadají ženy ve sportu! Už i Češky se pustily do reklamy se Sydney Sweeney
Hollywoodská herečka Sydney Sweeney vyvolala odhalenou reklamou pro společnost Novig vlnu kritiky mezi vrcholovými sportovkyněmi.
Čtyřnásobná olympijská vítězka Ariarne Titmusová označila sexualizaci ženského sportu v marketingu za facku všem tvrdě pracujícím ženám.
Atletka Amy Huntová reagovala výzvou ukazující realitu vrcholového sportu plnou potu, svalů a odříkání. Připojily se k ní i české sportovkyně.
Hollywoodská herečka Sydney Sweeney se ocitla v centru ostré názorové bouře. Pozornost strhla její reklama pro americkou společnost Novig, která se zaměřuje na obchodování se sportovními predikcemi. Známá kráska v ní pózuje jen jemně, nebo zcela odhalená a předstírá různé sportovní disciplíny. Reakce ze světa vrcholového sportu na sebe nenechala dlouho čekat a zapojily se do ní i české zástupkyně.
Vrcholové závodnice dávají jasně najevo, že sexualizace ženského sportu už v dnešním světě nemá místo. Herečce i zadavatelům reklamy poslaly jasný vzkaz: sport jsou svaly, pot, krev a neskutečná dřina, nikoli vyfintěné pózování před kamerou.
Mezi prvními vyrazila do protiútoku úspěšná plavecká reprezentantka a držitelka čtyř zlatých olympijských medailí Ariarne Titmusová. Australská hvězda se na sociálních sítích neudržela a otevřeně popsala své zklamání i obrovský vztek.
„Ani nedokážu popsat, jak se cítím vytočená, když tuto reklamu vidím. Není to jen facka do tváře každé ženě, která zasvětila celý život zdokonalování svých dovedností, ale každé ženě, která si užívá sport pro to, čím opravdu je – pro týmovou práci, přátelství, oddanost a jednotu. Jak můžeme žít ve světě, kde je obchodování ženského těla a sexualizace ženského sportu pořád normální věcí?“ rozohnila se Titmusová na svém Instagramu.
Svaly, krev, pot, slzy, to je sport
Zdůraznila, že považovala podobně zjednodušující marketingové praktiky za dávno překonané. Podle ní takový obraz ubližuje nejen současným závodnicím, ale i mladým dívkám, které se snaží prosadit ve sportovním světě.
K vlně kritiky se okamžitě přidaly další sportovní hvězdy. Britská sprinterka a čtyřnásobná mistryně Evropy Amy Huntová po dokončení finálového běhu na 200 metrů během mítinku Ultimate Championships poslala rozohněný vzkaz přímo před kamerami BBC.
„Sydney Sweeney, takhle vypadají ženy ve sportu!“ prohlásila nekompromisně Huntová a poukázala na neuvěřitelný výkon vítězné Melissy Jeffersonové-Woodenové, jež trať proletěla za 21,47 sekundy – v čase, který znamená čtvrtý nejrychlejší běh historie.
„To jsou svaly, tvrdá práce, krev, pot a slzy,“ pokračovala britská atletka. „Když jste žena ve vrcholovém sportu, není to vždycky pěkné. Není to okouzlující. A rozhodně to není za všech okolností sexy,“ dodala bez obalu.
Desítky závodnic se připojily k výzvě
Do výzvy, kterou odstartovala americká gymnastka Gracie Kramerová s mottem „Takhle vypadají ženy ve sportu“, se zapojují desítky dalších závodnic. Olympijská plavkyně Lani Pallisterová či překážkářka Bree Rizzo publikovaly záběry z posiloven, fyzioterapií, tvrdé dřiny a tréninkového zákulisí.
Pozadu nezůstaly ani sportokyně z Česka. Sprinterka Eva Kubíčková dodala na sociální síť sestřih ze svojí přípravy a poznámku: „S veškerou úctou k Sydney Sweeney – takhle vypadají ženy ve sportu.“ Podobný přístup zvolila krasobruslařka Natálie Taschlerová. „Jsi si jistá, že víš, jak vypadá ženský sport?“ zeptala se herečky účastnice letošní olympiády v Miláně a Cortině.
Všechny sportovkyně světu ukazují, že za medailemi stojí nepředstavitelné odříkání, nikoli dokonalé líčení a vyhlazené pózy pro fotoaparáty. Tedy nic, co by se hodilo do reklamy se Sydney Sweeney.