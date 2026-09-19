Magie mistrů světa: Stejné datum narození! Lukeše vítala limuzína. Co přítelkyně z Barcelony?
- Matěj Lukeš získal v Číně titul mistra světa v moderním pětiboji a po asijské dovolené ho na pražském letišti překvapila rodina s limuzínou.
Triumf nového světového šampiona vůbec poprvé sledoval v přímém přenosu i jeho otec na vozíku, který byl z finálového závodu v slzách.
Lukeš sdílí přesně stejný den narození s Michalem Sedleckým, dosud jediným dalším českým mistrem světa v tomto sportu z roku 2002.
Jejich sport vypadá po letech úplně jinak. Dva české mistry světa v moderním pětiboji ale důležitá věc spojuje. Michal Sedlecký, zlatý z roku 2002, i letošní šampion Matěj Lukeš slaví narozeniny ve stejný den. Pro současného krále olympijského sportu přijela na letiště limuzína se šampaňským. Měl už za sebou dovolenou se svou španělskou přítelkyní Laurou Herediaovou.
Místo návalu slávy se hodil do klidu. Ráno poté, co se v Číně stal mistrem světa, Matěj Lukeš odletěl do Vietnamu, kde obdivoval kláštery, pokračoval do Thajska, kde si udělal potápěcí kurz.
„Je tam hrozný klid, nikdo na vás nemluví, je to relax,“ usmíval se. „Brzy po zlatém závodě jsem zamířil do jiných sociálních skupin, kde mi nikdo nepřipomíná, že jsem mistr světa. Asi mě to zase naplno trefí, až se vrátím domů.“
Táta byl dojatý
Potvrdilo se mu to hned, jak víc než dva týdny po zlatém závodě v čínském městě Kuej-jang přistál ve čtvrtek v Praze.
„Můj nejmladší brácha mi řekl, že jdeme za dalším bráchou do auta. Cestou jsem viděl limuzínu a říkám: Haha, to je tohle! A nakonec to tak bylo,“ usmívá se Lukeš. „Dali jsme si šampaňské a přijeli jsme na Duklu.“
Na letišti se potkal se svými bratry i s tatínkem, který se v minulosti sbíral po vážné nehodě na kole a pomáhá mu vozík.
„Bylo krásné tátu vidět. Fakt byl dojatý,“ líčil Lukeš. „Dokonce se snad poprvé díval živě. Je nervák. Což chápu, pro mě je koukat na závody Laury větší stres, než když sám závodím. Vydržel, ke konci byl v slzách. Myslím, že je moc šťastný.“
Den poté si čerstvý šampion v armádním areálu na Julisce sednul před sál nabitý novináři vedle Michala Sedleckého. Jenom oni dva ve slavné historii českého moderního pětiboje vyhráli mistrovství světa. Jejich sport se za třiadvacet let změnil k nepoznání.
„Já jsem zažil střelbu z malorážky, plavali jsme tři sta metrů v bazénu a běhali čtyřku v lese,“ usmívá se Sedlecký.
V roce 2002 do moderního pětiboje patřil taky koňský parkur. S ním se sport rozloučil před dvěma lety na olympiádě v Paříži a k plavání, šermu a běhu se střelbou z laserové pistole patří překážková dráha.
O životě se španělskou přítelkyní
Dva čeští šampioni mají ale taky hodně společného. Lukeš se narodil v roce 2002, kdy Sedlecký v kalifornském Palo Altu získal první české zlato. A co víc! Lukeš přišel na svět 12. dubna, což je den, kdy slaví narozeniny i Sedlecký, kterému letos bylo sedmačtyřicet.
„Věděl jsem, že Michal vyhrál v roce 2002, ale že se narodil ve stejný den jako já, jsem nevěděl. Zjistil jsem to z naší whatsappové skupiny,“ usmíval se Lukeš.
V mládežnických letech ještě zažil parkur, s novou překážkovou disciplínou ale začal zářit mezi dospělými. Před rokem přivezl bronz z MS v Kaunasu. Letos byl druhý v bulharském Pazardžiku i ve finále Světového poháru v Budapešti. Od června je navíc světovou jedničkou.
„Měl být papírově největší favorit, ale v takové pozici nikdy nebyl. Zvládl to krásně,“ chválí ho jeho trenér Jakub Kučera.
Do Prahy s Lukešem přiletěla i jeho španělská přítelkyně Laura Herediaová, vicemistryně světa z roku 2023 skončila na šampionátu v Číně o pouhých devět bodů čtvrtá. Pár se spolu snaží trávit co nejvíc času.
„Od mého minulého mistrovství světa jsme to kombinovali. Vycházelo to, že v průměru byla deset dní v Praze, deset dní jsem byl každý u sebe a deset dní jsem byl v Barceloně,“ vysvětluje Lukeš. „Je super, že s námi mohla jet na soustředění, a že máme v týmu i tuhle možnost. Očividně to funguje dobře. V zimě se v Barceloně i líp trénuje.“
Mistři světa v moderním pětiboji
- 2002 - Michal Sedlecký (narozen 21.4. 1979)
- 2026 - Matěj Lukeš (narozen 21.4. 2002)