Sport Alive nabídne rekordní program. Dorazí i bývalý marketingový šéf MOV, experti z Euroligy nebo Vrbata
Konference Sport Alive zaměřená na sportovní byznys a marketing nabídne letos nejrozsáhlejší program ve své historii. Ve čtvrtek 8. října se v pražském O2 universu uskuteční 29 prezentací, diskusí a workshopů v pěti sálech. Mezi hlavními hosty budou bývalý marketingový šéf Mezinárodního olympijského výboru Michael Payne, šéf obsahu basketbalové Euroligy Julien Segui nebo někdejší hokejový útočník Michal Handzuš. Chybět nebudou ani zástupci pražských fotbalových klubů Sparty a Slavie.
Konference Sport Alive letos výrazně rozšiřuje svůj program. Poprvé bude probíhat souběžně na dvou hlavních scénách, které doplní sál určený pro případové studie a dva workshopové. Účastníci se mohou těšit na osm praktických workshopů vedených odborníky, kteří se věnují řízení sportovních projektů.
Organizátoři zatím potvrdili účast jedenácti zahraničních expertů z Anglie, Německa, Belgie, Slovenska a Francie. V jednání je také příjezd zástupce ze Spojených států.
Jedním z hlavních hostů bude Michael Payne, bývalý marketingový šéf Mezinárodního olympijského výboru, který působil také jako poradce Bernieho Ecclestona ve formuli 1. Své zkušenosti představí rovněž Julien Segui, šéf obsahu basketbalové Euroligy, jenž v minulosti získával zkušenosti v NBA i evropském fotbale.
Další téma přiveze Fran Longstaffová, která představí zákulisí organizace More than Equal. Jejím cílem je najít a rozvíjet budoucí první mistryni světa formule 1. Zkušenosti s fungováním profesionálních klubů nabídnou zástupci belgického fotbalového Anderlechtu a německého basketbalového klubu NINERS Chemnitz. Slovenský hokej zastoupí bývalý útočník Michal Handzuš, který představí fungování klubu Barani Banská Bystrica, založené na pevných hodnotách a individuálním rozvoji mladých hráčů. Dukla Senica zase představí své zkušenosti s měřením byznysových efektů u regionálního sportovního klubu.
Významnou část programu obstarají také tuzemské sportovní organizace. Fotbalová Sparta nabídne pohled do produkce celovečerního filmu, zatímco Slavia představí a rozebere svou dlouhodobou komunikační platformu Zažij sílu Slavie.
Vystoupí také hokejista Vrbata
Konference se ovšem nebude věnovat pouze fotbalu. Se svými projekty vystoupí Kryštof Rossmann z České házené, Tereza Eliášová z Českého paralympijského výboru nebo Jakub Lorenc, který buduje první český čistě ženský cyklistický tým.
Součástí programu bude rovněž tradiční diskuse bývalých vrcholových sportovců. Jedním z jejích účastníků se stane někdejší hokejista Radim Vrbata, který v NHL odehrál přes tisíc zápasů.
Prostor dostane také problematika dětského sportu. Své zkušenosti představí Jan Březina z projektu Gymnathlon a zástupkyně hokejového klubu AZ Havířov.
Vstupenky stále v prodeji
Sport Alive se zaměřuje na propojení sportovních organizací, reklamně-mediálního prostředí a veřejného sektoru. Jeho cílem je ukazovat českému a slovenskému sportu možnosti, jak efektivněji budovat a prezentovat vlastní značku, měřit přínosy svých aktivit a zvyšovat příjmy z komerčních zdrojů. Organizátoři chtějí tímto způsobem přispět ke snížení závislosti sportu na veřejném financování a podpořit jeho dlouhodobou udržitelnost.
Letošní ročník se uskuteční ve čtvrtek 8. října v pražském O2 universu. Podrobný časový harmonogram pořadatelé zveřejní 23. září. Vstupenky jsou již v prodeji, přičemž organizátoři upozorňují na omezenou kapacitu workshopových sálů a doporučují včasnou rezervaci.
Aktuální program je dostupný na oficiálním webu konference Sport Alive.