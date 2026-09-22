Zuřivá Němka mlátila koně, skandál změnil pětiboj! Lukeš: česká naděje pro zlato v LA?
- Moderní pětiboj prošel historickou proměnou a nahradil koňský parkur překážkovým závodem, ve kterém český reprezentant Matěj Lukeš získal titul mistra světa.
Změnu disciplíny urychlil skandál z olympiády v Tokiu i tlak MOV na atraktivitu, přičemž závodníci se nyní potýkají s extrémním laktátem během sedmnáctisekundového sprintu.
Vedle vyřazení koní se upravila také pravidla šermu, plavání i běhu se střelbou, což podle trenéra Jakuba Kučery vyrovnalo vliv jednotlivých částí na celkový výsledek.
Vypadá to jako atrakce v adrenalinovém parku, ovšem právě tudy vede cesta k olympijskému zlatu. Moderní pětibojaři si už druhým rokem zvykají na novou překážkovou disciplínu, která nahradila tradiční koňský parkur. Pro Česko jde o vrcholně zajímavý závod, má v něm čerstvého světového šampiona Matěje Lukeše. Změnu ovlivnil i známý skandál německé trenérky Kim Raisnerové na olympiádě v Tokiu.
Sestava překážek budí na první pohled respekt. V tréninkovém centru Dukly na Julisce stojí pod plátěnou střechou zkoušky, které tak trochu připomínají kdysi populární soutěž Hry bez hranic.
Jsou tu kruhy, houpačky, jimž se říká swinging globes. Čekají zde horolezecké chyty, ručkovací žebřina zvaná monkey bars, skoky či prudká cílová stěna.
„Najednou se zdá mluvit do rádia celkem jednoduché,“ usmívá se Jan Suchan, redaktor Radiožurnálu Sport, když si během mediální akce chystá vyzkoušet ručkování po velkých kruzích, které během pohybu točí a uhýbají pod rukama.
Po pár neúspěšných pokusech se na stejné místo staví čerstvý mistr světa Matěj Lukeš a několika ladnými pohyby se dostává na druhou stranu překážky.
Tady to na olympiádě bude cinkat
„Je to velmi dynamická a silová disciplína. Já jsem spíš vytrvalec, ale bavilo mě se v tom zlepšovat. Když začínáte od nuly, zlepšení je celkem rychlé,“ vysvětluje Lukeš.
„Hledat nové techniky je zábava. Teď už všichni vědí, jaká technika je nejlepší, snaží se ji zdokonalovat. Museli jsme se naučit pracovat s laktátem. Během dvaceti sekund se dostanete na úroveň, kterou nedosáhnete během celého řízeného intervalového tréninku.“
Překážkový závod neboli OCR (zkratka anglického výrazu obstacle course racing – pozn. red.) se koná na dráze o délce 70 – 80 metrů, na níž je vždy osm překážek, dvě z nich se losují. Závod vrcholí výběhem na cílovou stěnu, na jejímž vrcholu je kontaktní čidlo, které musí závodník zmáčknout. Nejlepší trať zvládají v čase kolem sedmnácti sekund. Náskok sekundy v cíli znamená tři sekundy výhody pro závěrečný běh s laserovou pistolí.
Moderní pětiboj patří k nejklasičtějším olympijským disciplínám, poprvé v programu byl v roce 1912 ve Stockholmu. Během posledních desetiletí se zásadně proměnil z někdejšího pětidenního maratonu do show čítající několik hodin. Až do olympiády v Paříži ale stále držel složení disciplín, jak je vymyslel zakladatel sportu Pierre de Coubertin – šerm, plavání, střelba, běh a koňský parkur.
S ním se však pětibojaři rozloučili právě na Hrách před dvěma lety v kouzelném prostředí parku nedaleko bývalého královského zámku ve Versailles. Přechod k překážkové disciplíně je největší změnou v historii sportu.
Týraní koně urychlilo proces
„U toho procesu jsem za naši federaci byl. Prezentace MOV i naší mezinárodní federace byla, že to byla jediná cesta, jak dokázat, že jdeme s trendy, že jsme moderní,“ vysvětluje reprezentační trenér Jakub Kučera.
„Tvrdili, že v případě, že by se mezinárodní federace pro změnu nerozhodla, budoucnost moderního pětiboje na olympiádě by byla velmi, velmi diskutabilní, ne-li nereálná. Hlavní argument byl: Vyměňte jízdu na konci za něco, co je víc trendy, komerčně zajímavější, dynamičtější a logisticky daleko méně náročnější. A pak místo v olympijském programu zůstane.“
Do diskuze o potřebě změny zasáhla i nešťastná událost z olympiády v Tokiu. Němka Annika Schleuová tam zažila sportovní tragédii, když jí jako průběžně vedoucí závodnici v parkuru kůň jménem Saint Boy odmítl poslušnost. Trenérka Kim Raisnerová se tehdy snažila koně povzbudit tím, že ho trefila pěstí do hýždí, což rozpoutalo vášně zjednodušujícího světa sociálních sítí a MOV Raisnerovou dokonce vyloučil z Her.
„Pro všechny uvnitř to byl zástupný problém. Mezinárodní federace to využila k tomu, aby řekla: Teď je vidět, proč musí dojít ke změně. Když to přeženu, hodilo se jim to,“ říká Kučera. „Já jsem na té soutěži byl, jak to bylo medializované, s realitou nemělo nic společného. Když zvíře, jako je kůň, plesknete rukou, ani to neví. Nebylo to týrání. Byly tlaky, změna byla připravená.“
Elitním olympionikům se jejich sport najednou významně přetvořil. Když Matěj Lukeš procházel mládežnickými kategoriemi, připravoval se, že v dospělosti bude závodit na koni. Ale pak zjistil, že budoucnost je jinde.
„Jsem hrozně rád, že jsem koně zažil, byla to moje nejoblíbenější disciplína. Určitě mi chybí. Zrovna, když jsem splnil všechny podmínky, abych mohl v juniorských kategoriích závodit na koni, začalo se mluvit o tom, že se to zruší,“ vysvětluje Lukeš.
„Bylo to dost psychicky náročné. Posledních šest let jsem každý rok dělal jiný pětiboj. V devatenáctce jsem přešel ke koním, ale zrychlil se formát. Pak řekli, že juniorská kategorie mít koně nebude. Následující dva roky jsem byl víceméně šestibojař. Rok jsem dělal OCR v juniorech, v olympijském roce jsem se zázračným způsobem dostal do seniorského týmu a jezdil jsem na koních. Poslední dva roky dělám OCR.“
V nové realitě si Lukeš zvyknul rychle. Už vloni přivezl bronz ze světového šampionátu v Kaunasu. Letos se stal světovou jedničkou a koncem srpna jako druhý český moderní pětibojař po Michalu Sedleckém v čínském městě Kuej-jang vyhrál mistrovství světa.
Změny přinesly vyrovnanost
Od Paříže se jeho sport změnil i v dalších ohledech. V šermu místo základního kola, kde se bojovalo systémem každý s každým, rozhoduje o bodech až play off. Plavání se zkrátilo z dvoustovky kraulem na stovku. Na místo parkuru nastoupila překážková disciplína. A v závěrečném tříkilometrovém běhu přibyla jedna střelecká položka laserovou pistolí.
„Cíl všech změn mělo být, aby význam každé jednotlivé disciplíny pro celkový výsledek byl stejný,“ vysvětluje Kučera. „Vyváženost se proti Paříži fakt zlepšila. Předtím všechny analýzy vycházely tak, že korelace mezi výsledkem šermu a celkovým výsledkem byla relativně vysoká, a korelace mezi plaváním a celkovým výsledkem byla nižší. Změny přispěly k tomu, že význam jednotlivých částí ovlivňuje celkový výsledek ve stejné míře.“
|Kategorie / Soutěž
|Úspěch / Výsledek
|Tým / Poznámka
|Matěj Lukeš
|24 let
|ASC DuklaSvětová jednička
|Mistrovství světa
|Zlato 2026 Kuej-jang
|Mistrovství světa
|Stříbro 2025 Alexandria
|Mistrovství světa
|Bronz 2025 Kaunas
Bronz 2024 Čeng-čou
|Mistrovství Evropy
|Bronz 2025 Madrid
|Světový pohár
|3× 2. místo