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Sport Alive Awards: V nominaci jsou JÁ68 a Stříbrná cesta z dílny deníku Sport

Ilustrační fotografie z ročníku 2025
Ilustrační fotografie z ročníku 2025Zdroj: Sport Alive 2025
Ilustrační fotografie z ročníku 2025
Jaromír Jágr pokřtil svoji knihu
Jaromír Jágr pokřtil svou knihu
Jaromír Jágr pokřtil svou knihu
Jaromír Jágr, šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek a redaktor Zdeněk Janda
Jaromír Jágr, šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek a redaktor Zdeněk Janda
Maminka Jaromíra Jágra na křtu knihy JÁ68
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Do užšího výběru pátého ročníku oborových cen Sport Alive Awards 2026 by Tipsport postoupily i dva projekty z dílny deníku Sport! V shortlistu figurují JÁ68, unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, a Stříbrná cesta, dokumentární zpracování 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii. Vyhlášení celkových vítězů proběhne ve čtvrtek osmého října na konferenci Sport Alive 2026 v pražském O2 Universum.

Shortlisty sestavila v prvním kole hlasování 18členná odborná porota složená ze zástupců sportovních organizací, médií a agentur. Z každého z nich nyní vybere tři nejlepší projekty včetně vítěze. Generálním partnerem cen je sázková kancelář Tipsport.

Celkem postoupilo 69 přihlášených projektů.

„Shortlisty letos ukazují, jak široký je český a slovenský sportovní marketing. Vedle velkých klubů a značek na nich najdete projekty, které pracují s minimálním rozpočtem. Nové kategorie splnily, co jsme od nich čekali: přivedly nápady a realizace, které by dřív mezi velkými zapadly. Teď je na porotě, aby určila finální pořadí,“ říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.

Nejlepší projekty v každé kategorii vyhlásí pořadatelé ve čtvrtek osmého října jako vyvrcholení konference Sport Alive 2026 v O2 Universum. Vstupenky jsou v prodeji na www.sportalive.cz>>>

O projektech deníku Sport

JÁ68
Unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, která vyšla v knižní edici deníku Sport. Spolu s hokejovou legendou ji sepsali Lukáš Tomek a Zdeněk Janda. Při hledání odpovědi na klíčovou otázku, proč zrovna on došel v kariéře až na vrchol, se mimo jiné vrací do dětství. Už tam nachází vedle podpory rodičů i počátky originálního přístupu ke svému tělu. Prozrazuje, jak později zpomaloval jeho stárnutí nebo to, jak si našel cestu k víře a naučil se pracovat s energií. Práce na unikátní autorizované biografii zabraly třináct let. Součástí jsou i exkluzivní fotografie.

Stříbrná cesta
Dokumentární film vznikl u příležitosti 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii, který navždy změnil český fotbal. Prostřednictvím vzpomínek hlavních hvězd – Karla Poborského, Pavla Nedvěda, Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera a dalších – nabízí víc než jen sportovní ohlédnutí za největším úspěchem české reprezentace. Příběh Generace Wembley oživuje atmosféru 90. let a i skrze optiku fotbalových fanoušků nebo dobové kultury ukazuje dekádu, kdy fotbalisté i celá společnost v čerstvě nabyté svobodě získávali sebevědomí.

Tvůrci: David Randuška, Štěpán Filípek, Zdeněk Tomášek

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Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley. Pusťte si unikátní dokument s Nedvědem, Poborským a spol.! • iSport.cz

Shortlisty Sport Alive Awards 2026 by Tipsport

(Projekty jsou v rámci kategorií řazeny náhodně, pořadí nevyjadřuje hodnocení poroty)

Nejlepší partnerská aktivace:

  • FK Teplice × Macron – Vánoční dresy: Když technický partner nevyrábí jen dresy, ale společně s klubem vytváří příběhy – FK Teplice

  • Kolo válečných veteránů – Ligová fotbalová asociace (LFA)

  • Repre x LEGO – STES

  • Hokejový zápas očima bojovníků na ledě: 60 minut Radegastu v přímém TV přenosu! – Plzeňský Prazdroj (Radegast)

  • Gambrinus a Viktorka Plzeň oslavují Plzeňáky, kteří pomáhají. Hráči jim přenechali jména na dresech – Plzeňský Prazdroj (Gambrinus)

  • Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa

  • Olympiáda x Allwyn – Allwyn Česko

  • AC Sparta Praha & adidas & Footballmania: 100 000 důkazů silného partnerství – AC Sparta Praha

  • Udržitelná revoluce v úschovně Jizerské 50: T-Mobile Dry Bag nahradil tuny plastu – RAUL

  • Chance Liga: ligové kolo Sport bez odpadu – Nadace Tipsport

  • Nejlepší sportovní obsah:

  • JÁ68 – Deník Sport

  • Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa

  • Emoce Tour de France: Síla černobílé fotografie – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD

  • Druhý vrchol sezóny – Český biatlon

  • Tipsport – Držíme palce – tvůrci a olympijský vítěz na mistrovství světa v hokeji – Tipsport

  • Stříbrná cesta – Deník Sport

  • Czech Tour: Jak díky obsahu proměnit závod v nejsledovanější cyklistickou platformu v ČR – Česká cyklistická

  • Pavel is a Geordie – dokumentární film – CANAL+ Sport

  • AC Sparta Praha & Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu – AC Sparta Praha

  • Big Pete – Livesport

Nejlepší sportovní kampaň (NOVĚ):

  • Fandíme světovému futbalu! – Tipsport SK & Mannschaft

  • Chance Liga je fenomén – Ligová fotbalová asociace (LFA)

  • Za Svatým grálem – play-off Tipsport extraligy 2026 – BPA sport marketing

  • Emoce Tour de France: Očima Tomáše Třeštíka – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD

  • F*ck Luck u MS ve fotbale – Tipsport

  • Unikát v Česku – HC Oceláři Třinec

  • Back to school – STES

  • Hledáme Superhrdinu – CZ Basketball

  • Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha

  • Next Chapter: Z města na stadion – FC Hradec Králové & 2Score

Nejlepší fanouškovský zážitek:

  • Hra nás spojuje – Publicis Groupe

  • AC Sparta Praha & 2Score: Sparťanské Vánoce na Letné – AC Sparta Praha

  • Sport presentation IIHF 2026 – Fandom Factory

  • Mistrovství světa žen ve florbale 2025 – Český florbal

  • Studio Oneplay Sport – Blíže k fanouškům – TV Nova

  • 120 let pod Bílou věží: výroční utkání se Spartou jako celodenní cesta do dvacátých let – FC Hradec Králové

  • Padelová revoluce 2026: Multikanálový fanouškovský zážitek z MČR – Česká padelová federace

  • Návrat ku koreňom: HC Slovan Bratislava si zahral rybníkový hokej – HC Slovan Bratislava

  • Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha

  • Allwyn McLaren F1 Team Celebration – Allwyn Česko

Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem:

  • Jihostroj – sezonní linka k 30 letům partnerství – VK Jihostroj České Budějovice

  • 2× 45 minut – Za hranice hřiště – SK Slavia Praha

  • Čti s Beksou – BK Pardubice

  • PENNY a Mongaguá – PENNY Market

  • Eventmanager.cz – Eventmanager.cz

  • Last Dance Jirky Jebavého – HC Stadion Litoměřice

  • Mezinárodní den nevidomých – STES

  • Bohemka C – Bohemians Praha 1905

  • Rozpůlená trofej, která spojuje: Šampiony s fanoušky na J&T Banka Ostrava Beach Pro – RAUL

Nejlepší sportovní projekt malých organizací (NOVĚ):

  • Eventmanager.cz – Eventmanager.cz

  • Polanský charitativní běh – Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20615 Polanského běhu a turistiky

  • Zhotovení dvou kurtů na plážový volejbal – Tělovýchovná jednota Hlučín

  • 6 hodin – 6 hodin

Nejlepší sportovní projekt města či kraje:

  • Sportovní hry mládeže 2026 – Město Krupka

  • Třinecká olympiáda dětí a mládeže – Statutární město Třinec

  • Trojka sportovní 2026 – 4PR agency ve spolupráci s Kateřinou Klein

  • Park U Červených domků – Město Hodonín

  • 23. Olympiáda dětí a mládeže – Magistrát hlavního města Prahy

  • Bruslení škol a školek – HC Oceláři Třinec

Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport (NOVĚ)

  • Strong Her – Pikoverse

  • Pro tenhle moment: Když ženský fotbal přivedl školy na Letnou – AC Sparta Praha

  • My jsme Women's Power – Women's Power / Český florbal

  • VIF Cycling Team – Česká cyklistika

  • Beautiful Game, Strong Women. Více než softball. Platforma pro silnější ženský sport – Česká softballová asociace

  • Nebojte se vyhrát – SK Slavia Praha

  • 4GLOW: Měníme podmínky pro dívky ve sportu – 4GLOW

  • Menstruace ve sportu – CZ Basketball

  • Bohyně Slavie – TV Nova

  • Fortuna Lyga – STES

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