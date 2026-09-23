Sport Alive Awards: V nominaci jsou JÁ68 a Stříbrná cesta z dílny deníku Sport
Do užšího výběru pátého ročníku oborových cen Sport Alive Awards 2026 by Tipsport postoupily i dva projekty z dílny deníku Sport! V shortlistu figurují JÁ68, unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, a Stříbrná cesta, dokumentární zpracování 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii. Vyhlášení celkových vítězů proběhne ve čtvrtek osmého října na konferenci Sport Alive 2026 v pražském O2 Universum.
Shortlisty sestavila v prvním kole hlasování 18členná odborná porota složená ze zástupců sportovních organizací, médií a agentur. Z každého z nich nyní vybere tři nejlepší projekty včetně vítěze. Generálním partnerem cen je sázková kancelář Tipsport.
Celkem postoupilo 69 přihlášených projektů.
„Shortlisty letos ukazují, jak široký je český a slovenský sportovní marketing. Vedle velkých klubů a značek na nich najdete projekty, které pracují s minimálním rozpočtem. Nové kategorie splnily, co jsme od nich čekali: přivedly nápady a realizace, které by dřív mezi velkými zapadly. Teď je na porotě, aby určila finální pořadí,“ říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.
Nejlepší projekty v každé kategorii vyhlásí pořadatelé ve čtvrtek osmého října jako vyvrcholení konference Sport Alive 2026 v O2 Universum. Vstupenky jsou v prodeji na www.sportalive.cz>>>
O projektech deníku Sport
JÁ68
Unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, která vyšla v knižní edici deníku Sport. Spolu s hokejovou legendou ji sepsali Lukáš Tomek a Zdeněk Janda. Při hledání odpovědi na klíčovou otázku, proč zrovna on došel v kariéře až na vrchol, se mimo jiné vrací do dětství. Už tam nachází vedle podpory rodičů i počátky originálního přístupu ke svému tělu. Prozrazuje, jak později zpomaloval jeho stárnutí nebo to, jak si našel cestu k víře a naučil se pracovat s energií. Práce na unikátní autorizované biografii zabraly třináct let. Součástí jsou i exkluzivní fotografie.
Stříbrná cesta
Dokumentární film vznikl u příležitosti 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii, který navždy změnil český fotbal. Prostřednictvím vzpomínek hlavních hvězd – Karla Poborského, Pavla Nedvěda, Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera a dalších – nabízí víc než jen sportovní ohlédnutí za největším úspěchem české reprezentace. Příběh Generace Wembley oživuje atmosféru 90. let a i skrze optiku fotbalových fanoušků nebo dobové kultury ukazuje dekádu, kdy fotbalisté i celá společnost v čerstvě nabyté svobodě získávali sebevědomí.
Tvůrci: David Randuška, Štěpán Filípek, Zdeněk Tomášek
Shortlisty Sport Alive Awards 2026 by Tipsport
(Projekty jsou v rámci kategorií řazeny náhodně, pořadí nevyjadřuje hodnocení poroty)
Nejlepší partnerská aktivace:
FK Teplice × Macron – Vánoční dresy: Když technický partner nevyrábí jen dresy, ale společně s klubem vytváří příběhy – FK Teplice
Kolo válečných veteránů – Ligová fotbalová asociace (LFA)
Repre x LEGO – STES
Hokejový zápas očima bojovníků na ledě: 60 minut Radegastu v přímém TV přenosu! – Plzeňský Prazdroj (Radegast)
Gambrinus a Viktorka Plzeň oslavují Plzeňáky, kteří pomáhají. Hráči jim přenechali jména na dresech – Plzeňský Prazdroj (Gambrinus)
Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa
Olympiáda x Allwyn – Allwyn Česko
AC Sparta Praha & adidas & Footballmania: 100 000 důkazů silného partnerství – AC Sparta Praha
Udržitelná revoluce v úschovně Jizerské 50: T-Mobile Dry Bag nahradil tuny plastu – RAUL
Chance Liga: ligové kolo Sport bez odpadu – Nadace Tipsport
Nejlepší sportovní obsah:
JÁ68 – Deník Sport
Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa
Emoce Tour de France: Síla černobílé fotografie – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD
Druhý vrchol sezóny – Český biatlon
Tipsport – Držíme palce – tvůrci a olympijský vítěz na mistrovství světa v hokeji – Tipsport
Stříbrná cesta – Deník Sport
Czech Tour: Jak díky obsahu proměnit závod v nejsledovanější cyklistickou platformu v ČR – Česká cyklistická
Pavel is a Geordie – dokumentární film – CANAL+ Sport
AC Sparta Praha & Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu – AC Sparta Praha
Big Pete – Livesport
Nejlepší sportovní kampaň (NOVĚ):
Fandíme světovému futbalu! – Tipsport SK & Mannschaft
Chance Liga je fenomén – Ligová fotbalová asociace (LFA)
Za Svatým grálem – play-off Tipsport extraligy 2026 – BPA sport marketing
Emoce Tour de France: Očima Tomáše Třeštíka – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD
F*ck Luck u MS ve fotbale – Tipsport
Unikát v Česku – HC Oceláři Třinec
Back to school – STES
Hledáme Superhrdinu – CZ Basketball
Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha
Next Chapter: Z města na stadion – FC Hradec Králové & 2Score
Nejlepší fanouškovský zážitek:
Hra nás spojuje – Publicis Groupe
AC Sparta Praha & 2Score: Sparťanské Vánoce na Letné – AC Sparta Praha
Sport presentation IIHF 2026 – Fandom Factory
Mistrovství světa žen ve florbale 2025 – Český florbal
Studio Oneplay Sport – Blíže k fanouškům – TV Nova
120 let pod Bílou věží: výroční utkání se Spartou jako celodenní cesta do dvacátých let – FC Hradec Králové
Padelová revoluce 2026: Multikanálový fanouškovský zážitek z MČR – Česká padelová federace
Návrat ku koreňom: HC Slovan Bratislava si zahral rybníkový hokej – HC Slovan Bratislava
Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha
Allwyn McLaren F1 Team Celebration – Allwyn Česko
Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem:
Jihostroj – sezonní linka k 30 letům partnerství – VK Jihostroj České Budějovice
2× 45 minut – Za hranice hřiště – SK Slavia Praha
Čti s Beksou – BK Pardubice
PENNY a Mongaguá – PENNY Market
Eventmanager.cz – Eventmanager.cz
Last Dance Jirky Jebavého – HC Stadion Litoměřice
Mezinárodní den nevidomých – STES
Bohemka C – Bohemians Praha 1905
Rozpůlená trofej, která spojuje: Šampiony s fanoušky na J&T Banka Ostrava Beach Pro – RAUL
Nejlepší sportovní projekt malých organizací (NOVĚ):
Eventmanager.cz – Eventmanager.cz
Polanský charitativní běh – Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20615 Polanského běhu a turistiky
Zhotovení dvou kurtů na plážový volejbal – Tělovýchovná jednota Hlučín
6 hodin – 6 hodin
Nejlepší sportovní projekt města či kraje:
Sportovní hry mládeže 2026 – Město Krupka
Třinecká olympiáda dětí a mládeže – Statutární město Třinec
Trojka sportovní 2026 – 4PR agency ve spolupráci s Kateřinou Klein
Park U Červených domků – Město Hodonín
23. Olympiáda dětí a mládeže – Magistrát hlavního města Prahy
Bruslení škol a školek – HC Oceláři Třinec
Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport (NOVĚ)
Strong Her – Pikoverse
Pro tenhle moment: Když ženský fotbal přivedl školy na Letnou – AC Sparta Praha
My jsme Women's Power – Women's Power / Český florbal
VIF Cycling Team – Česká cyklistika
Beautiful Game, Strong Women. Více než softball. Platforma pro silnější ženský sport – Česká softballová asociace
Nebojte se vyhrát – SK Slavia Praha
4GLOW: Měníme podmínky pro dívky ve sportu – 4GLOW
Menstruace ve sportu – CZ Basketball
Bohyně Slavie – TV Nova
Fortuna Lyga – STES