Multifunkční hala za 200 milionů. V rodišti hokejisty Kämpfa vyrostlo sportovní centrum
- Dvacetitisícový Jirkov otevřel novou třípodlažní multifunkční sportovní halu s kapacitou až 500 diváků.
- Stavba za více než 200 milionů korun pomůže florbalistům či volejbalistům a poslouží i kultuře.
- Místní kluby dlouhodobě čelily nedostatku prostoru a jejich nejlepší mládežníci často odcházejí do extraligy.
Pro futsal, florbal, volejbal, basket i další míčové sporty. V Jirkově otevřeli novou sportovní halu, která má multifunkční přesah, pořádat se zde mohou i kulturní akce. Jedná se o největší investici v novodobé historii dvacetitisícového města, které se nachází v těsné blízkosti Chomutova.
Třípodlažní objekt pro více druhů sportů, hlavně pro míčové hry. Nová hala má veškeré sociální i klubové zázemí a také recepci, občerstvení i ošetřovnu. Nechybí v ní tribuna pro sedících 300 diváků, maximální kapacita činí 500 míst. Do vybavených šaten se vejde 160 hráčů. Hala může zároveň sloužit pro pořádání koncertů či k různým setkáváním.
Nejen florbalisté se kvůli tréninkům a zápasům léta mačkali v menších tělocvičnách nebo jezdili do okolních měst. Více prostoru by měla nová hala přinést také volejbalistům, kteří ale pro zápasy zatím využívají jiné prostory.
Talenti odcházejí do extraligy
S volejbalisty Jirkova spolupracuje extraligový klub z Ústí nad Labem, který si odtud vytahuje nejtalentovanější mládežníky.
„Ústí si nás vybralo za partnerský oddíl. Před rokem k nim od nás odešel juniorský reprezentant Lukáš Jelínek, který už patří do extraligového týmu. Další dva hráči se připojili k jejich výběru U20. Jiní dva zamířili do Prahy a Karlovarska. A naše nejlepší hráčka odešla také do Prahy,“ prozradil předseda Zdeněk Hlinovský.
„Pro město je nová hala zásadní, nic takového dosud tady nebylo. Lze předpokládat, že stavbu budou využívat sportovci z Jirkova i Chomutova, bude sloužit především mládeži. Je dobře pro sport, že se aktivity mohou konat na více místech ve městě, což je pro děti důležité,“ dodal funkcionář.
Z Jirkova zároveň pochází mistr světa v hokeji z roku 2024 a bývalý hráč NHL David Kämpf, nyní opora Litvínova.
Nová sportovní hala stála zhruba 200,8 milionu korun včetně DPH, více než 55,2 milionu korun město získalo z dotace Národní sportovní agentury.