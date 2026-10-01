Odměny za úklid nebo doběhnutí tramvaje. Hýbejme se! Aplikace chce rozpohybovat sedavý národ
Jsou to alarmující údaje, které je třeba vypíchnout. Téměř sedm z deseti Čechů se nehýbe ani půl hodiny denně, pětina nesportuje ani hodinu týdně. Nadváhou či obezitou přitom trpí zhruba 60 procent dospělých. U dětí rostě pětkrát rychleji. Změnit nepříznivý trend chce nové hnutí „Hýbejme se“, jehož hlavním partnerem je společnost MultiSport Benefit. K tomu má pomoct i bezplatná aplikace, která bude lidi motivovat. Mottem je pohyb, ne nutně sport. Takže stačí doběhnout tramvaj, vyjít schody nebo vyvenčit psa.
Není třeba dokola opakovat, jak je pohyb důležitý. K lidské podstatě patří. Má vliv na zdraví, na psychiku…
Jsou to dokola omílané fráze, které už možná leckoho otravují. Jenže realita je neúprosná. Dalším varovným signálem jsou i ekonomické náklady spojené s nadváhou a obezitou. Podle modelu společnosti Moore Czech Republic by mohly v roce 2035 dosahovat až 321 miliard korun ročně a do roku 2050 dokonce půl bilionu.
Na to snaží reagovat hnutí „Hýbejme se“, které chce rozpohybovat i ty, kteří jsou dosud neaktivní. Nemluví o stovkách naběhaných kilometrů, přeplavaných bazénů ani o desítkách hodin v sedle.
Stačí maličkosti v běžném životě: zajít pěšky na zastávku, vystoupit z výtahu o pár pater dřív a zbytek vyjít. Jít vyvenčit psa, vysadit děti trochu dál od školy, aby zbytek mohly dojít.
„Během dne toho může člověk na svém těle rozhýbat hodně i bez sportování. Rozlišujme pohyb a sport,“ upozorňuje uznávaný sportovní kouč Marian Jelínek, jemuž se projekt zamlouvá.
„Samozřejmě, že ideální kombinací je, když se lidé hýbou a k tomu navíc dvakrát, třikrát v týdnu ještě sportují. Nicméně nedivím se, že někteří nemilují sport. Zato pohyb bychom měli milovat a učit se milovat všichni – ten je nedílnou součástí našeho života,“ dodává někdejší mentor Jaromíra Jágra.
Kliky můžete udělat kdekoliv
Do projektu, jehož vznik vítá také iSport, je zapojeno víc subjektů. „Není dobré se vymlouvat, že nemáme sportoviště kolem nás. Deset kliků přece můžete udělat kdekoliv. Nebo jít pěšky na tramvaj. Nenutíme lidi ke sportu, ale chceme, aby se hýbali,“ vysvětluje Pavel Přeček, zakladatel projektu.
Hlavním partnerem je společnost MultiSport Benefit, která pomáhá rozpohybovat společnost už díky oblíbeným „multisportkám“. Ty jsou zavedeným benefitem řady zaměstnavatelů, kdy zaměstnanci mohou sportovat za zvýhodněných podmínek. Teď se projekt ještě víc rozšiřuje.
„Z našich dlouhodobých průzkumů MultiSport Index víme, že až polovina zaměstnanců by se začala hýbat častěji, pokud by k tomu měla správný impuls a podporu. Hnutím ‚Hýbejme se‘ chceme motivovat širokou veřejnost a ukázat, že i zpočátku zanedbatelná aktivita dokáže člověka nasměrovat k trvalé změně. Naším cílem je oslovit až statisíce uživatelů a reálně tak k rozpohybování Česka pomoci,“ doplňuje Miroslav Rech, generální ředitel společnosti MultiSport Benefit, která za vznikem hnutí stojí.
Myšlenku podporuje rovněž Česká obec sokolská nebo Petr Havlíček, uznávaný expert na zdravý životní styl, výživu a obezitu. Ten při své prezentaci popisoval důležitost pohybu a nabádá k vybudování správných návyků. Podle něj pomáhá i jednoduché věc – domluvit se s kamarádem a začít chodit do posilovny nebo do bazénu ve dvou a hecovat se, motivovat. I tyhle sociální vazby jsou důležité.
Havlíček připomněl i studii jednoho švédského psychiatra, který přišel na to, že v matematice byli po čase lepší studenti, jimž škola přidala hodiny tělesné výchovy. A ty z matematiky přitom nechali… „To už jsou ověřená fakta, jak pohyb pomáhá,“ připomíná expert.
Na tiskové konferenci navíc zaznělo, že Češi patří mezi nejvíc sedavé národy v Evropě. Také proto hnutí bije na poplach.
Odměny pro uživatele
Už teď si lidé mohou stáhnout aplikaci „Hýbejme se“, která je zadarmo, heslem kampaně je Každý pohyb se počítá. Neměří pouze tradiční sporty, jako jsou běh či cyklistika, ale zaměřuje se především na drobné každodenní činnosti. Aplikace uživatelům měří a počítá aktivity, jako je venčení psa, sekání trávy, domácí uklízení, procházka s kočárkem nebo rozhodnutí dojít na zastávku pěšky.
Nabídka měřitelných aktivit a nejrůznějších výzev v aplikaci však bude mnohem širší a bude se nadále rozrůstat, aby si každý uživatel našel přesně to, co ho baví.
„Naším cílem není nutit lidi trávit hodiny v posilovně nebo podávat vrcholové výkony. Chceme ukázat, že i ty nejmenší kroky, jako je chůze do schodů nebo práce na zahradě, mají pro naše zdraví obrovský význam. Aplikace „Hýbejme se‘ je tu od toho, aby tyto zdánlivé maličkosti ocenila a motivovala lidi k jejich každodennímu opakování. Jen tak si lze vybudovat dlouhodobé a zdravé návyky,“ vysvětluje Přeček, organizátor projektu „Hýbejme se“.
A co víc. Lidé, kteří si aplikaci stáhnou a budou se hýbat, mohou získat řadu výhod. Třeba slevy v prodejnách nebo nejrůznější nepeněžní odměny.
Brzy se rozjede masivní reklamní kampaň, do které budou zapojeni i influenceři nebo známé osobnosti ze světa sportu a showbyznysu.
Na tomto poli je aktivní také web iSport, který mimo jiné nabízí (zdarma) podcast o sportování dětí – Branky, děti, rodiče.
Výběr alarmujících čísel
- 67 % Čechů se nehýbe ani půl hodiny denně
- 25 % Pouze čtvrtina dospělých plní doporučenou týdenní dávku pohybu WHO. Průměr EU je přibližně třetina
- 36,6 % Dospělých Čechů se ve volném čase nevěnuje žádné pohybové aktivitě
- 60 % Dospělých Čechů trpí nadváhou nebo obezitou
- 65 % Českých mužů má nadváhu nebo obezitu. U žen je to 49 %
- 52 % Dětí aktivně neprovozuje žádný sport, přestože 67 % rodičů věří, že mají dostatek pohybu
- 5× O tolik je rychlejší tempo růstu dětské obezity oproti dospělým (1,9 % vs. 0,4 % ročně)
- 62 % V tolika případech, kdy nesportuje rodič, nesportuje ani zbytek rodiny
- 321 mld. korun Až na tolik mohou podle modelu vzrůst roční ekonomické náklady nadváhy a obezity do roku 2035
- 500 mld. korun Možné roční náklady nadváhy a obezity do roku 2050 podle modelového scénáře