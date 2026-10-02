Když rozhoduje image: nehty po babičce i živá Labubu. Hvězdný Američan trolí NBA
Zapomeňte na výsledky i medaile. Bitva o pozornost zuří také v kadeřických křeslech a luxusních salonech. Image je zbraň. osobitá pečeť i hra s publikem. Dlouhé akrylové nehty, netradiční účesy či extravagantní róby slouží jako rituál i nástroj k budování vlastní identity. Výstřední vizáž a mediálně sledované vztahy přitahují pozornost fanoušků a diktují globální popkulturní trendy.
Naomi Ósakaová
- Věk: 28 let
- tenistka
Z nástupu na kurt vysochala propracovanou scénografii, ba avantgardní divadlo. Na US Open 2025 propojila drahokamy, živé růže ve vlasech a sběratelskou figurku Labubu v edici Billie Jean Bling. Její účesy čerpaly z pařížského kabaretu Crazy Horse, tokijské pouliční módy Harajuku i z vlastní haitsko-japonské identity.
Wimbledon 2026 přidal obřadní bílou róbu s vyšívanými jeřáby, sakurami, vlečkou, vlasovými ozdobami kanzashi a perlami Mikimoto. Pod všemi vrstvami tepal funkční dres Nike. Na letošním US Open byla ještě odvážnější. V prvním kole vynesla okázalý plášť potištěný novinovými výstřižky z klíčových momentů kariéry. Udiveným sportovním reportérům pak řekla, že tím navázala na výstřední estetiku Lolita goth (temný goticko-romantický styl). Rozuměl tomu málokdo.
Travis Kelce
- Věk: 36 let
- hráč amerického fotbalu
Středozápadní maskulinitu mísí s hiphopovou estetikou. Jeho vizuální podpis tvoří ostrý fade (přechod do ztracena), krátký vršek a pouliční streetwear. Když americká webová média v roce 2024 hlásala, že Kelce tento střih zpopularizoval, se zlou se potázala, účes má totiž hluboké kořeny v černošské komunitě. Před Super Bowlem holiči nadiktoval přesné parametry, dvojku nahoře, high-to-mid fade a taper vzadu.
Z jeho barbera Patricka Regana stvořil celebritu a salony zaplnili muži prahnoucí po střihu na Kelceho. Mediální horečku vyhnal na maximum vztah se zpěvačkou Taylor Swift, kterou si v červenci vzal při obřadu v newyorské Madison Square Garden. Šatník si diriguje sám a bez ostychu loví v sekcích womenswearu (dámské módy).
Neymar
- Věk: 34 let
- fotbalový útočník
Chameleonský pop art na hlavě. Číro ze Santosu, platinová blond v Barceloně, růžový přeliv v PSG a dredy po přesunu k arabským šejkům. Vzhled rotoval tak zběsile, až ze své hlavy vyrobil pohyblivý billboard a masivní mediální kanál.
V Paříži měnil barvu i střih každých čtrnáct dní a na zápasy si vozil osobního kadeřníka. Pro mladou Latinskou Ameriku diktoval rytmus streetových trendů. Celou dekádu předváděl, že granát celosvětového poprasku odjistí klidně i bez jediného doteku s míčem.
Sha’Carri Richardsonová
- Věk: 26 let
- sprinterka
Vlasy, řasy, nápadný make-up, několikacentimetrové nehty. U mistryně světa na 100 metrů nefungují jako fasáda, ale jako jádro závodního rituálu a sebeurčení. Délku nehtů odkoukala od babičky, jejich podobu ale přetavila ve vlastní erb.
Do akrylu vpisuje čísla drah ze zlomových závodů, do zdobení schovává i motivační vzkazy. Vizuálně křísí ducha legendární Flo-Jo. Barvy vlasů, styl manikúry i opulentní líčení neustále střídá, v Paříži 2024 zaklekla do bloků s americkou trikolórou posetou krystaly Swarovski.
Jimmy Butler
- Věk: 37 let
- basketbalista
Pochopil mediální mašinérii NBA a utahuje si z ní. Na Media Day napochodoval s dlouhými napletenými dredy, které sundal hned po focení. Jeho bizarní portrét ale v ligových grafikách strašil celou sezonu. O rok později dorazil coby „Emo Jimmy“, s patkou přes oko, piercingy a černě nalakovanými nehty.
Výstřelek trval jediný den, fotky nicméně zaplavily miliony obrazovek. Vizáž měnil s úmyslem nabourávat oficiální promo, předloni ovšem překvapil opačným extrémem: civilním sestřihem a hláškou „No shenanigans.“ Žádné kulišárny. Z povinného focení udělal virální sabotáž a z ligové rutiny osobní trolling.
Lewis Hamilton
- Věk: 41 let
- pilot F1
Z nováčka McLarenu s vojenským ježkem v excentrickou ikonu Mercedesu i Ferrari. Do zakázkového Diora, Ricka Owense či Bottegy Venety se šňoří i těsně před extrémním fyzickým vypětím. Platí za dnešního Beckhama F1, a zdaleka nejen šatníkem. Ze sebe samého stvořil popkulturní projekt, jemuž dodal palivo vztah s Kim Kardashianovou.
V módních kreacích se trumfují a živí pověst nejšmrncovnějšího páru téhle (šílené) galaxie. Copánky, tetováním a šperky konzervativní paddock zprvu dráždil, časem z něj udělal vlastní přehlídkové molo. Styl chápe jako nástroj, jímž si drží vládu nad svým obrazem. Haute couture, tedy vysokou krejčovinu, míchá se streetwearem i afrokaribskými kořeny.