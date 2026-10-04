Ocenění pro knihu o Jágrovi i Stříbrnou cestu. Začátek v USA s chlebem a marmeládou
Dva významné projekty z redakce webu iSport a deníku Sport se dočkaly uznání během sobotního slavnostního večera v Liberci. Životní zpověď Jaromíra Jágra Já68 získala Cenu Ondřeje Sekory pro nejlepší sportovní knihu roku. Dokument Stříbrná cesta o příběhu fotbalových vicemistrů Evropy z Wembley skončil druhý a dostal se do užšího výběru na festivalu Sportfilm.
Dlouhých třináct let trvalo, než se neopakovatelný příběh hokejového hrdiny Jaromíra Jágra vtisknul do výjimečné knihy Já68. V sobotu večer za něj autoři Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport, a Zdenek Janda, dlouholetý redakční hokejový expert, při vyhlašování Klubu sportovních novinářů získali prestižní Cenu Ondřeje Sekory a s ním i originální trofej v podobě motýlka Ferdy Mravence.
„Byla to radost i velká a dlouhá práce,“ líčil Tomek. „Když jsme se domluvili, že Jarda knížku chce, hrál v New Jersey Devils v Madison Square Garden proti Rangers. Už na tiskovce po zápase na nás začal gestikulovat: Přijeďte za mnou dneska v noci, začínáme nabírat knížku. Přijeli jsme za ním do jeho apartmá. Měli jsme připraveny otázky na Pittsburgh, na nároďák. Jarda nám oznámil, že přišel na to, jak zastavit stárnutí svého těla. O tom jsme se bavili celých pět hodin.“
Pro autorskou dvojici to byl nakonec jen krátký čas ze stovek hodin, které strávila při rozebírání života hokejové legendy. „Byl to studentsky zařízení byt. Jarda neměl nic než okoralý chleba a marmeládu. A sklenici na kafe, kde bylo šest obrouček,“ vzpomíná s úsměvem Tomek.
Kniha vyšla v závěru minulého roku a ihned se zařadila mezi bestsellery. Jágr v ní otevřel svůj vnitřní svět daleko nad rámec své hokejové kariéry. Ta zatím stále oficiálně neskončila. „Jsme rádi, že se nám knihu podařilo dokončit. Byla to radost, ale i spousta stresu, večerů a ran,“ řekl Janda. „Dělali jsme to ještě v době bez umělé inteligence. Všechny ty stovky, tisíce hodiny jsme přepisovali. Každé napsané slovo jsme si poslechli na vlastní uši.“
Ocenění pro videoodělení deníku Sport
Dokumentární film Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley o fotbalovém týmu vicemistrů Evropy z roku 1996 zabodoval při Cenách Ondřeje Sekory druhým místem v kategorii Televize/Video. „Naším cílem bylo propojit svět sportu se světem kultury, politiky, společnosti,“ uvedl režisér David Randuška.
Zdenek Tomášek, producent Stříbrné cesty a šéf video oddělení iSport, byl oceněn i druhým místem v kategorii Audio za podcastovou sérii Praha Berlín Varšava, kterou vytvořil spolu s Vojtěchem Jírovcem.
Stříbrná cesta si získala pozornost i při slavnostním vyhlášení cen festivalu Sportfilm, které v sobotu večer proběhlo v libereckém divadle F. X. Šaldy. Odborná porota ho ze 490 snímků z 94 zemí zařadila do soutěžního výběru padesáti soutěžních filmů.
„Jak má člověk někdy rok, který by nejradši vymazal, tak naopak ten, který bych ze svého života nikdy nevymazal, byl rok 1996, který byl prostě boží. A my jsme měli dokument Stříbrná cesta o evropském šampionátu v Anglii. Velmi rád jsem si ho připomněl,“ uvedl při vyhlášení Zdeněk Škoda, předseda poroty a místopředseda České olympijské akademie.
Režisér Randuška bude v neděli od 20 hodin účastníkem besedy o filmu v kině Vratislavice 101010. „Můžete se těšit na mě, ale hlavně na Láďu Maiera a Pavla Kuku, kteří budou součástí besedy. A samozřejmě dojde i na promítání filmu,“ zve tvůrce.
Vyhrál snímek o fotbalovém „jedenáctém září“
Hlavní cenu festivalu získalo belgicko-nizozemsko-německé drama HEYSEL 85 režisérky Teodory Any Mihaiové. Film se vrací k tragédii před finále Poháru mistrů evropských zemí mezi Liverpoolem a Juventusem na stadionu Heysel v roce 1985 a prostřednictvím osobních příběhů otevírá otázky davového násilí, odpovědnosti a selhání institucí.
„Jsem nesmírně poctěna, že film Heysel 85 získal Grand Prix na festivalu SPORTFILM. Toto ocenění má pro mě o to větší význam, že je z festivalu, který propojuje dva světy, jimž je náš film zasvěcený – film a sport,“ uvedla Mihaiová. „O tragédii na Heyselově stadionu se lidé v Belgii baví dodnes. Je to pro nás trauma, něco jako naše jedenácté září. Heysel 85 není klasický fotbalový film. Je to především příběh o odpovědnosti, selhání institucí a o lidské ceně mlčení.“
Výsledky 3. ročníku Cen Ondřeje Sekory
Kniha: 1. Lukáš Tomek, Zdeněk Janda - Já68, 2. Stanislav Hrabě, Lubomír Král - Liga má sto let, 2. Petra Vykydalová, Patrik Vacek - Jiří Beran: Zásahy mého života.
Článek: 1. Karel Knap - série Jak Češi přišli o Navrátilovou (4 články) 2. Petr Bílek, Ondřej Bičiště - Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky, 3. Miroslav Němý, Jan Palička - Režisér Okresního přeboru: Chtěl jsem romského gólmana a Rosický mě naštval.
Televize/Video: 1. Karel Häring - Pavel is a Geordie, 2. David Randuška, Štěpán Filípek, Zdenek Tomášek - Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley, 3. Adéla Paclíková, Ondřej Golis, Vladko Omasta, Bohumír Bouček - Prohra jako výhra a Balkánská stopa.
Rozhlas/Audio: 1. Jan Kaliba - Zápisník Jana Kaliby (Pohled do zákulisí fotbalového šampionátu v Americe), 2. Vojtěch Jírovec, Zdenek Tomášek - Podcastová série Praha Berlín Varšava, 3. Pavel Petr, Jakub Horáček - Dokument o přípravě gólmana para hokejové reprezentace Michala Vápenky na paralympiádu v Miláně 2026.
Do 30 let: 1. Markéta Plšková - Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků? 2. Alžběta Marešová - Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací, 3. Štěpán Böhm - Příprava Prague Play Off, 3. Stanislav Kučera - Příběh vyplétače tenisových raket Petra Jurosze
Zvláštní cena předsedy KSN: Renata Balašová za úspěšné vedení filmového festivalu Sportfilm o Tomáš Budka a kolektiv za televizní zpracování Olympiády dětí a mládeže 2026.
Laureáti cen Viléma Heinze-Henryho: Ota Pavel, Jaroslav Prchal, Milan Macho.
Vítězové 29. ročníku SPORTFILMU LIBEREC
Hlavní cena festivalu: Heysel 85. Olympijské ideje: Noji. Přerušený běh. Dokumenty: Hlasy z propasti. Sportovní osobnosti: Big Pete. Hrané filmy a seriály: Držíš mě nad vodou. Společnost a vzdělávání: Ptáci. Česká scéna: Neporazitelní. Čestné uznání poroty: Bohyně Slavie. Čestné uznání poroty: Slum bomber. Čestné uznání poroty: Touha po slávě. Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské: Projekt Casa Hogar. Cena ředitelky festivalu: Alberto Tomba: Cesta vítěze.