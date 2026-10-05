Kniha roku s Jágrem? Tajemství o titulní straně, řízcích a nočním tréninku s Rottrovou
Začalo to za bdělé newyorské noci u okoralého chleba s marmeládou v apartmá jednoho z nejlepších hokejistů historie. Autorská dvojice Lukáš Tomek, Zdeněk Janda pak dlouhých 13 let pracovala na unikátní zpovědi Já68, kde hokejista Jaromír Jágr otevřel svůj svět daleko za hranicemi mantinelů. Poté, co nyní v Liberci společně získali Cenu Ondřeje Sekory za nejlepší sportovní knihu roku, legenda příspěvek z vyhlášení hned nasdílela. A jak tahle dlouhá cesta k výjimečné knize vypadala?
Vzpomenete si, jak jste na knize začínali pracovat v Jágrově newyorském bytě a Jágr vám povídal o tom, že přišel na to, jak zpomalit stárnutí těla?
Tomek: „Bylo úplně fascinující a překvapivé, o čem jsme se bavili. Odjížděli jsme tehdy od něj v pět ráno na hotel, byli jsme úplně hotoví. Zdeněk řídil, po dvou kilometrech říká: O čem bude ta knížka? Nějaký elixír mládí? Co to vůbec je? Je fakt jiná. I proto jsme ji psali třináct let. Jarda je úplně jiný, než jakýkoli jiný sportovec, kterého jsem poznal.“
V čem například?
Tomek: „V New Yorku jsme s ním byli na nočním tréninku. Pochopili jsme, že všechno podřizoval tělu, hokeji, že prakticky nežil v denním rytmu člověka. Během dne několikrát spal, říkal, že kdo poslouchá tělo, míň ho opotřebuje. Ale musí ho poslouchat. Když měl pocit, že by měl jít ve tři hodiny ráno trénovat, tak šel. Viděli jsme jeho hodinový trénink v posilovně, kdy furt do kolečka imitoval pohyby a brousil je. Člověk si uvědomil, jaká je to strašná dřina. Talent má velký, ale především je to dřina. Bylo mu čtyřicet pět, člověk by řekl, že všechno už umí a má. Jenže on jel. Makal. A měl do toho puštěnou Marii Rottrovou.“
Janda: „Jednou se nám stalo, že jsme nabírali materiál u něj v bytě a on řekl: Kluci, musím si jít odpočinout, půjdu si lehnout. Pusťte si něco v televizi, dejte si něco k jídlu. Ale pak jsme pochopili, že to patří k jeho příběhu. On umí zpomalit stárnutí, medituje.“
Totální soustředění na tělo
Myslíte, že opravdu dokázal zpomalit stárnutí?
Tomek: „Povedlo se mu to jeho totálním soustředění na tělo, že se o něj staral jinak než ostatní. Říkal nám, že i proto neměl rodinu během kariéry. Chtěl se soustředit jenom na jednu věc. Myslím, že díky tomuhle všemu mohl hrát tak dlouho.“
Janda: „Naprostá oddanost… V knížce se lidi dozví, co všechno přizpůsoboval hokeji. Dělal to tak každý den, při čemkoli. V mládí si přizpůsoboval sedlo na kole, aby posiloval zadní stehenní svaly. Už v mládí dělal všechno, aby byl v hokeji nejlepší.“
Jak se plán napsat knihu s Jaromírem Jágrem vlastně zrodil?
Tomek: „V roce 2011 jsme seděli na Kladně a říkal jsem mu historku, kterou mi předtím vyprávěla má žena Soňa. Když v roce 2010 slavili hokejisti na Staromáku zlato z mistrovství světa, měli velké plyšové srdce. A Jarda ho hodil mezi lidi a řekl: ‚Chci vám jenom říct, že jenom věci, které se dělají opravdu srdcem, mají smysl a jenom v nich můžete dokázat něco velkýho jako teď my.‘ Soňa je učitelka a mluvila o tom s dětmi. A že to neplatí jenom o hokeji, ale obecně. My jsme Jardovi tuhle historiku připomenuli a řekli jsme mu, že jeho příběh může být inspirací pro jiné lidi. Nechtěl znova popisovat hokejovou kariéru zápas po zápase, ale chtěl, aby knížka měla větší přesah.“
V kterých místech se to nejvíc ukázalo?
Tomek: „Pro Jardu byly strašně důležité kapitoly o těle a o víře. Řekli jsme mu: Zítra přijedeme a budeme se bavit o Philadelphii. Jo, jo, jo… A do pěti minut se to strhlo na tělo, na víru. K tomu jsme měli úplně nejvíc materiálu a cítili jsme, že je to pro něj nejdůležitější.“
Janda: „Dostali jsme jeho důvěru, ale věděli jsme, že je perfekcionista. Když to řeknu úplně blbě, tu knížku by si nejradši napsal sám. Ale věděl, že na to nemá čas. Tak nám dal důvěru a věřím, že se nám podařilo mu udělat radost tím, že jsme vystihli, co chce. Nebylo to vůbec jednoduché.“
Tomek: „V nabírání byly mezery. Jeho bavilo se o věcech znovu bavit a dobrušovat je.“
Janda: „Přesně, jako diamant…“
Tomek: „Říkali jsme si, jestli to někdy dobrousíme…“
Co stálo za tím, že jste na knize pracovali třináct let?
Janda: „Nikdy to nebylo tak, že bychom měli přesně dané datum, kdy to dokončíme. Říkal: Kluci, všechno má svůj čas…“
Tomek: „Říkal, že hodně lidí, kteří s ním něco dělají, to vzdají, protože nepochopí, že jeho plynutí času je v některých věcech jiné. Odpověděli jsme, že to chápeme. Ale pak jsme si na to mockrát vzpomněli a říkali si: To je fakt dlouhý čas…“
Janda: „Nejdřív jsme trochu tlačili na pilu, ale pak jsme zjistili, že to nemá smysl. Důležitější bylo, aby se rozmluvil, aby to šlo z něj.“
Mimořádná otevřenost
Jak Jágr se svým textem pracoval?
Janda: „Má výborná přirovnání, na jednu věc dal třeba čtyři. Říkali jsme si, jaké použijeme. A páté bylo nejlepší. Tyhle detaily jsme museli znova přepsat. Bylo vidět, že jak byl nejlepší na ledě, chtěl, aby i knížka byla nejlepší. Pro něj bylo hrozně těžké někomu svůj příběh svěřit. I když nás znal dobře, věřil nám, tak si to nejradši chtěl napsat sám. Ale věřím, že se nám podařilo napsat tak, že se líbí i jemu.“
Tomek: „V nabírání jsme měli pauzy. Sešli jsme se po roce a Jarda řekl, že co si myslel, si už o některých věcech nemyslí. Měli jsme obrovské kvantum materiálu, kterým jsme se museli procházet a říkat si, co platí, co neplatí. Byl v knížce mimořádně otevřený, říkal věci, o nichž předtím nikdy nemluvil. Chtěl bych mu poděkovat, že nám dal důvěru. Že jsme jeho příběh mohli zaznamenat, jsme brali jako velkou zodpovědnost a příležitost.“
Měl Jágr vždycky na povídání náladu?
Tomek: „Když jsme knížku dobírali v Kladně, potřebovali jsme ho dobře naladit. Zdeněk kupoval řízky, chleba se šunkou. A já jsem kupoval karlovarské trojhránky. Vždycky říkal: Tohle už jíst nebudu, budu tlustej jak prase! Ale pak je vždycky otevřel a bylo dobře…“ (usmívá se)
Janda: „Atmosféře pomohlo, že vtipkoval. Někdy jsem byl terč odlehčeného vtípku, Lukáš tam byl jako autorita. Věřím, že to fungovalo i mezi námi, z toho jsem měl radost. Jarda si potřebuje někdy ufouknout, udělat si z někoho srandu. Proto jsem tam byl já, věděl, jak to odlehčit. Nakonec mám dobrý pocit, že jsme to zvládli.“
Proč se titulní strana fotila nadvakrát
Prý se hodně zabýval fotkou na titulce, je to tak?
Tomek: „Když už jsme všechno měli, nakonec jsme fotili podruhé. Jarda říkal, že se jede někam opálit, že mu to bude víc slušet.“
Janda: „Pak jsme pochopili, že nechtěl, aby vypadal úplně jinak, ale aby byl přirozený.“
Tomek: „Jak byl ve všem perfekcionista, tak takový byl i při výběru fotek. Měli jsme od naší fotografky Thao šedesát, sedmdesát verzí. A furt se mu to nezdálo. Proběhlo další focení, nechal se jinak ostříhat. Dojemné bylo, když jsme kvůli focení procházeli místa jeho dětství. Byli jsme na statku, mluvili jsme na Kladně s jeho maminkou. Přišlo mi to, jako by se na tom statku trošku zastavil čas. Když jsme se dívali na dobové fotky, tak to tam vypadalo hodně podobně. Člověk měl pocit, že je součástí nějaké slavné historie.“
Ta historie přitom pořád pokračuje, že? Když knížka vloni vyšla, trošku to vypadalo, že Jágrova kariéru skutečně končí. Ale právě v těchto dnech se spekuluje, jestli Jágr za Kladno znovu nenastoupí…
Janda: „Žádná dohoda, že by kniha jeho kariéru uzavírala, neexistovala. My doteď nevíme, jestli bude hrát, nebo ne. Jsme rádi, že se knihu podařilo dokončit. Rád bych řekl, že jsme ji dělali v době bez umělé inteligence. Všechny stovky, tisíce hodin rozhovorů, jsme přepisovali. Byla to poctivá novinařina. Každé slovo, které je napsané, jsme si poslechli na vlastní uši.“
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