Václav Trojan: Velká aréna v Brně nestačí. Děti potřebují sportovat za rohem
Brno má ambiciózní sportovní projekty. Vedle velkých staveb ale potřebuje stejně konkrétní plán pro hřiště, tělocvičny a dětské oddíly v jednotlivých čtvrtích. Měřítkem úspěchu nemá být jen nová aréna, ale také to, zda má dítě po škole kde sportovat.
Debata o sportu v Brně se nesmí omezit na velké stavby. Pro rodiny je důležité také to, co mají v docházkové vzdálenosti od domova: přístupné hřiště, dostupný oddíl nebo tělocvičnu, ve které se najde místo na trénink.
Právě tady má začínat diskuse o každodenním sportování dětí. „Velká aréna je jedna věc. Ale rodiče na sídlišti řeší, kde si jejich děti po škole zahrají fotbal, jestli je vezmou do oddílu a jestli budou mít kde trénovat. Chci, aby město vedle velkých staveb mělo jasný plán také pro hřiště a sportoviště v našich čtvrtích. Děti potřebují sportovat teď, blízko domova,“ říká Václav Trojan.
Brno přitom není město, které by na sport nevydávalo peníze. Ve schváleném rozpočtu na rok 2026 je na sport a zájmovou činnost vyčleněno 1,634 miliardy korun. Otázkou tedy není pouze výše výdajů, ale také jejich dopad: poznají podporu sportu děti a rodiče ve všech čtvrtích?
Aréna nenahradí místo na trénink
Velká aréna sama o sobě nevyřeší, kde budou děti pravidelně sportovat. Vedle velkých projektů potřebuje Brno řešit také nedostatek prostoru pro běžné trénování. Podle údajů uvedených v podkladu město uvádělo obsazenost brněnských sportovních hal přes 90 procent využitelných hodin. Některé oddíly proto trénují mimo Brno, například v Jedovnici, Rousínově, Křenovicích nebo Slavkově.
Velká sportovní stavba a dostupné sportování v sousedství plní odlišné úkoly. Jedno nemůže automaticky nahradit druhé. Město by proto mělo vedle investičních projektů stejně důsledně řešit, kde chybějí tréninkové hodiny a jak zpřístupnit další prostory.
Pro rodiče je podstatná jednoduchá věc: aby dítě mělo možnost sportovat blízko domova, v dostupném čase a za přijatelných podmínek. Právě podle toho má smysl posuzovat, jak dobře městská podpora sportu funguje.
Podpora musí být vidět ve čtvrtích
Tlak se netýká jen kapacit, ale také provozu. Pro rok 2026 mělo Brno v dotačním programu na provoz sportovišť připraveno 58,6 milionu korun. Kluby přitom žádaly o 84,1 milionu. Samotný rozdíl neznamená, že každý požadavek musel být pokryt, ukazuje však, že poptávka po podpoře převyšovala vyčleněné prostředky.
Na mládežnický sport město pro rok 2026 vyčlenilo 140 milionů korun; žádosti zahrnovaly 19 550 mladých sportovců. Vedle podpory organizovaných oddílů ale nesmí zůstat stranou ani děti, které si chtějí jít jednoduše zahrát ven bez přihlášky a pravidelných členských příspěvků.
„Ne každé dítě chce závodit nebo hrát za klub. Někdy si chce jen vzít míč a jít ven s kamarády. I na tyhle děti musí město myslet. Dostupné hřiště v sousedství má být samozřejmost, ne výsada,“ říká Václav Trojan.
Potřebujeme proto přehled o stavu a dostupnosti veřejných hřišť v jednotlivých čtvrtích. Kde je nutná oprava? Kde sportoviště chybí? A kde by pomohlo otevřít školní areál i po vyučování? Odpovědí nemá být obecný slib, ale veřejný plán s prioritami, termíny a odpovědností.
Sportovní město i po škole
Smyslem není postavit velké projekty proti malým hřištím. Brno má mít ambice. Stejnou pozornost ale musí věnovat místům, která děti mohou využívat každý den. Opravená a přístupná hřiště, více prostoru pro dětské tréninky a školní sportoviště otevřená tam, kde lze zajistit jejich provoz — to jsou konkrétní cíle, podle kterých lze práci města hodnotit.
„Nechci slyšet jen to, co se jednou postaví. Chci vědět, které hřiště město opraví, kdy ho děti budou moct používat a kdo za to odpovídá. Sportovní Brno musí být vidět i mezi paneláky, nejen na velkých stadionech,“ říká Václav Trojan.
Sportovní Brno se nepozná jen podle toho, jakou velkou událost dokáže uspořádat. Pozná se také podle odpovědi na jednoduchou otázku: má dítě v obyčejné úterý ve čtyři odpoledne kde sportovat?