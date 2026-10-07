Šampionka Horáčková o bolavé ztrátě maminky, talismanu od ní i návratu k tátovi
Už ani nepočítá, kolikrát před ní lidé připomenou Robina Hooda. „Ale nejhorší je Vilém Tell a jablko. Protože ten měl kuši, ne luk,“ pobaveně reaguje Marie Horáčková. Mistryně světa a nedávná vítězka finále Světového poháru v lukostřelbě byla spolu s tatínkem Zdeňkem, dlouholetým trenérem, hostem podcastu Branky, děti, rodiče. V něm došlo i na smutné téma, a to když padla řeč na úmrtí maminky Barbory, účastnice olympiády v Pekingu v roce 2008. „Dodnes mám jeden talismanek, který vyrobila, a vozím ho pořád s sebou,“ říká 28letá šampionka a členka Allwyn Champs. Otec jí jednou řekl: „Až mě budeš mít plné zuby, řekni mi to.“ Jak to dopadlo?
„Mockrát.“ Tolik slov stačilo Zdeňku Horáčkovi, jenž se lukostřelbě věnuje už 59 let (!), aby vystihl, jestli měl obavy, že sport poškodí jejich vztah s dcerou. Ale nestalo se.
„To bychom tady asi neseděli,“ pousmál se někdejší dlouholetý šéf svazu, jenž se na pár měsíců stáhl do pozadí, to když se dcera nedávno rozhodla vydat jinou cestou. Ale jejich osud se za chvíli zase protnul.
Jak to tatínek snášel? Nebylo to pro něj zrovna snadné. „No, myslím si, že to pro nás jeden rok nebylo moc příjemné období, protože jsme si to mezi sebou asi neuměli říct,“ popisuje 28letá Horáčková, účastnice dvou olympijských her. Ale po chvíli se k sobě zase vrátili.
Dovolená jen se střelnicí
V podcastu popisuje postupnou cestu, jak vyšla na vrchol, kdy dostala první luk nebo proč si nehrála na indiány. Zmíní i vtipnou historku, kdy na dovolenou do Chorvatska odjela pod podmínkou, že na ní bude moct střílet. Tak maminka opravdu zařídila místo, kde byla i střelnice…
Život bez luku si nedovedla představit. „Byly okamžiky, a nebylo jich málo, kdy jsem ji musel držet zpátky, aby se nepřetrénovala a našla čas na regeneraci. Chtěla zase jít střílet, ale já jsem ji zastavil: Ne, teď nesmíš na střelnici!“ popisuje hrdý tatínek, jenž její triumfy emotivně prožívá, i když slzy se mu daří zadržet.
V minulosti hodně řešili i finanční stránku, protože lukostřelba nepatří mezi VIP sporty. „Koukli jsme do peněženky a podle toho jsme si vybrali, jak můžeme jet,“ popisuje zkušený kouč, jenž vedl i někdejší manželku Barboru. Maminka mistryně světa se probojovala na Hry do Pekingu v roce 2008, což byla tehdy pro malý sport v Česku historická událost.
„Navíc ještě jako amatérka, takže si musela žádat o volno v práci,“ vybavuje si dcera.
Talismanek od maminky
Došlo i na smutné téma, protože maminka zemřela v roce 2018. V pouhých 49 letech. Dcera na ni vzpomíná s láskou. „Předala mi jako dar svůj um, nejen ve sportu. My se ségrou ho dokážeme zúročit. Navíc na nás seshora dohlíží. Vnitřně si to v sobě nesu pořád,“ vykládá absolventka Pedagogické fakulty v Plzni. Právě to, že se maminka dostala na olympiádu, byla i pro ni obří motivace.
„Neustále u sebe mám jeden talismanek, který vyrobila. Vozím ho pořád s sebou,“ přiznává. Otec Zdeněk vidí podobnost mezi dcerou a její maminkou hlavně v odhodlání: „Ten cíl, buldočí povaha jít si za tím.“
Horáčková rovněž popisuje závody, na které odletěla krátce poté, co maminka zemřela. „Průběh si skoro nepamatuju, celé jsem to probrečela,“ přiznává s pohnutým hlasem.
- Co znamená být otcem a trenérem?
- Proč maminku měla za vzor Barboru Špotákovou?
- Proč se nebojí mluvit o zlatu z olympiády v Los Angeles?
- Jaká byla návštěva u Karla Šípa?
- Jak jí pomáhá, že je členkou Allwyn Champs?
O tom všem vypráví mistryně světa v podcastu, v němž ji zpovídali někdejší lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport. Celý díl najdete na YouTube i na všech podcastových aplikacích.