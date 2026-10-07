Věhlasní řečníci, inspirace pro sport, AI. Konference může ocenit i projekty deníku Sport
Nejpestřejší a s mnoha novinkami. Takový bude pátý ročník prestižní sportovně-byznysové konference Sport Alive 2026, která se koná ve čtvrtek 8. října v pražském komplexu O2 universum. Nejširší setkání odborníků na sportovní marketing, byznys a management v Česku nabídne nejbohatší program ve své historii, který bude obnášet 28 přednáškových i diskusních bloků napříč 5 sály, vystoupení předních osobností z domova i zahraničí i hromadu nových workshopů. Součástí je i vyhlášení cen, mezi kandidáty jsou i projekty deníku Sport.
Program konference pokrývá širokou škálu aktuálních výzev a trendů marketingu moderního sportu. Významným tématem ročníku 2026 bude rozvoj pohybových aktivit u nejmladší generace, domácí i zahraniční kluby a svazy se podělí o zkušenosti z oblasti budování značky, práce s fanoušky, budování komunit, digitalizace, diskuze a workshopy se zaměří na moderní trendy ve sponzoringu, monetizaci sportovního obsahu, udržitelnost sportovních organizací či využívání umělé inteligence v komunikaci.
V rámci diskuze vyvstane také důležité téma chybějící moderní sportovní infrastruktury v České republice či stále nekončící fotbalový boom v tuzemsku, který proberou zástupci Sparty, Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň.
„Učíme sport přemýšlet byznysově a zároveň učíme byznys orientovat se ve sportu. Aby mluvili společnou řečí. Protože budoucnost sportu není ve státních dotacích, ale v jeho protržní orientaci,“ tvrdí jeden ze zakladatelů konference Tomáš Janča.
Promluví více než čtyři desítky odborníků
„Největší problém českého sportu je jeho zaměření na provoz a na konkrétní sezonu. Jede se z roku na rok. Bohužel je tak nastaveno i veřejné financování. Dobré sportovní organizace se ale dívají dál, mají svou vizi a přemýšlejí strategicky. Na naši konferenci proto zveme speakery, kteří něco dělají s výhledem alespoň na tři, čtyři nebo ještě lépe pět a více let,“ doplnil.
Na pódiích promluví více než čtyři desítky předních odborníků a osobností ze světa sportu a marketingu. Slovenský hokejista Michal Handzuš, držitel Stanley Cupu a mistr světa, prozradí, jak úspěšně budovat sportovní klub zaměřený na hodnoty, silnou kulturu a nepřetržitý rozvoj mládeže bez tlaku pouze na okamžité výsledky.
Asi nejslavnějším speakerem letošního ročníku je Michael Payne, uznávaný expert na globální sportovní marketing a bývalý marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Payne, který stál za historickým komerčním růstem olympijského hnutí, přiveze do Prahy pohled do nejvyšších pater světového sportovního byznysu.
Letošní novinkou jsou tři nové kategorie
Julien Segui je šéfem obsahu basketbalové Euroligy se zkušenostmi z MLB a MLS, o komunikační složce největšího belgického fotbalového klubu RSC Anderlecht zase promluví Stijn Deldime.
Tradičním a vyhledávaným vyvrcholením celodenní akce bude slavnostní vyhlášení cen Sport Alive Awards 2026 by Tipsport. Letos se soutěží v rekordních 8 kategoriích, z nichž tři jsou novinkou – Nejlepší sportovní kampaň, Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport a Nejlepší sportovní projekt malých organizací. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty realizované v sezoně od 1. července 2025 do 30. června 2026.
V shortlistu figurují i projekty deníku Sport: JÁ68, unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, a Stříbrná cesta, dokumentární zpracování 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii.
Více o kompletním programu a dalších informacích včetně shortlistů na vyhlášení lze prozkoumat na webu www.sportalive.cz, kde lze zakoupit také poslední kusy vstupenek.
O projektech deníku Sport
JÁ68
Unikátní autobiografie Jaromíra Jágra, která vyšla v knižní edici deníku Sport. Spolu s hokejovou legendou ji sepsali Lukáš Tomek a Zdeněk Janda. Při hledání odpovědi na klíčovou otázku, proč zrovna on došel v kariéře až na vrchol, se mimo jiné vrací do dětství. Už tam nachází vedle podpory rodičů i počátky originálního přístupu ke svému tělu. Prozrazuje, jak později zpomaloval jeho stárnutí nebo to, jak si našel cestu k víře a naučil se pracovat s energií. Práce na unikátní autorizované biografii zabraly třináct let. Součástí jsou i exkluzivní fotografie.
Stříbrná cesta
Dokumentární film vznikl u příležitosti 30. výročí šampionátu EURO 96 v Anglii, který navždy změnil český fotbal. Prostřednictvím vzpomínek hlavních hvězd – Karla Poborského, Pavla Nedvěda, Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera a dalších – nabízí víc než jen sportovní ohlédnutí za největším úspěchem české reprezentace. Příběh Generace Wembley oživuje atmosféru 90. let a i skrze optiku fotbalových fanoušků nebo dobové kultury ukazuje dekádu, kdy fotbalisté i celá společnost v čerstvě nabyté svobodě získávali sebevědomí.
Tvůrci: David Randuška, Štěpán Filípek, Zdeněk Tomášek