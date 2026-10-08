Jágr bodoval i na cenách Sport Alive, uspěla kniha psaná s opravdovým srdcem
Jaromír Jágr jede. Sice ne (zatím) v dresu kladenských Rytířů na extraligovém ledě, ale boduje na jiných „hřištích“. Autobiografie JÁ68 z edice deníku Sport před týdnem vyhrála Cenu Ondřeje Sekory a čerstvě se umístila i v kategorii Nejlepší sportovní obsah na konferenci Sport Alive, která hostila experty a hosty v pražské hale O2 Universum. Společná práce hokejové legendě i Lukáši Tomkovi, šéfredaktorovi Sportu a serveru iSport.cz, a redaktoru Zdeňku Jandovi vynesla druhé místo. Do užšího výběru pronikl i dokument z produkce jediného tuzemského sportovního deníku Stříbrná cesta, který mapuje osudy hrdinů fotbalového EURO 1996.
V letošním roce soutěžily projekty v oborových cenách Sport Alive Awards v osmi kategoriích, přičemž tři přibyly nově. Osmnáctičlenná odborná porota složená ze zástupců sportovních organizací, médií a agentur nejprve sestavila shortlist o 69 položkách. Poté vybrala tři, případně čtyři v každé kategorii a určila vítěze. Na děleném třetím místě v boji o Nejlepší sportovní obsah skončila série rozhovorů Petra Čecha Big Pete a cyklistická Czech Tour. Výpravnou publikaci JÁ68 předběhl jen film Kouzlo derby, v němž se režisér Petr Kolečko spojil s pražskou Spartou.
„Máme z toho obrovskou radost, protože je to cena napříč sportovním obsahem. Takže nešlo zdaleka jen o knihy, ale i filmy, filmové série a tak dále. Knížka si to zaslouží i za to, jak v ní je Jágr otevřený. Člověk, který si ji přečte, pochopí, že cesta k tomu být nejlepší je výjimečná,“ řekl po slavnostním vyhlášení Tomek. „Když jsem viděl konkurenci, je to opravdu obrovské ocenění,“ doplnil ho Janda.
Od úplně prvních vět, které Jágr pro autobiografii pronesl, až k vydání knihy uplynula víc než dekáda. „Jak sám říká, jenom to, co se dělá s opravdovým srdcem, má smysl. A my jsme tu knížku s Jardou a s tím srdcem psali třináct let. Jsme rádi, že celý příběh má takový happy end. Že kniha vyšla, že se líbí nám, že se líbí lidem a že pro ně může být inspirací. Pokud člověk chce něčeho dosáhnout, musí tomu taky něco obětovat...“
Hned polovinu cen posbíraly fotbalové nápady, vedle filmu z letenského prostředí tým Bohemians C, aktivita plzeňské Viktorie, kdy hráči přenechali jmenovky výjimečným místním osobnostem a legendám, nebo povedená retro akce Hradce Králové k výročnímu zápasu se Spartou. Jinak se blýskl Třinec, ať už samotné město, nebo hokejoví Oceláři.
Nejlepší sportovní kampaň
Unikát v Česku (Oceláři Třinec)
Nejlepší sportovní obsah
AC Sparta Praha a Kouzlo derby: od klubového obsahu k celovečernímu filmu (AC Sparta Praha)
Nejlepší partnerská aktivace
Gambrinus a Viktorka Plzeň oslavují Plzeňáky, kteří pomáhají (Plzeňský prazdroj – Gambrinus)
Nejlepší fanouškovský zážitek
120 let pod Bílou věží: výroční utkání se Spartou jako celodenní cesta do dvacátých let (FC Hradec Králové)
Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport
VIF Cycling Team (Česká cyklistika)
Nejlepší sportovní projekt malých organizací
6 hodin (6 hodin)
Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem
Bohemka C (Bohemians Praha 1905)
Nejlepší sportovní projekt města (obce) či kraje
Třinecká olympiáda dětí a mládeže (město Třinec)
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Zvláštní cena poroty
23. Olympiáda dětí a mládeže (Magistrát hl. m. Prahy