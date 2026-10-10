Za oponou marketingu: Problémy s halou v Brně. Přijde čas na šampionku F1?
Velká jména sportovního marketingu se sešla na semináři Sport Alive v pražské hale O2 Universum. Hvězdou byl někdejší zachránce MOV Michael Payne, ale řešila se spousta témat. Včetně budoucnosti českých sportovních staveb a nové multifunkční haly v Brně, která schytala první kritiku.
Trable v Brně
Fanoušky toužebně vyhlížený rozjezd brněnské T Areny se blíží. Stavba za přibližně šest miliard korun se chystá na prosincové Euro házenkářek a na první zápas hokejistů Komety. Zkušený pořadatel velkých sportovních akcí Tomáš Petera ale úplně spokojen není.
„Některé zprávy jsou špatné. Do O2 areny se vejde patnáct kamionů, v Brně je místo na jeden,“ líčí Petera. „Někdo, kdo maloval kurt, si asi zašel na stránky ITF, která pořádá malé turnaje. Na každé straně chybí jeden a půl metru.“
Miliardy ve vzduchu
Stav sportovní infrastruktury v zemi je kvůli několika desetiletích investiční pasivity politických elit hrozivý. Schází haly pro základní sport i středně veliké arény, které by mohla využít třeba basketbalová Slavia, která se na zápasy Ligy mistrů musí stěhovat do Pardubic. Kvůli tragickému stavu infrastruktury nedávno padl plán, že by v Praze hrál Hapoel Tel Aviv s hvězdným Tomášem Satoranským. Ve hře byla investice ve výši 20 milionů eur.
„Přijeli do Prahy: Super, chceme si tady pronajmout třicet bytů. Přišli do O2 areny: Máme plno. Šli se podívat na Výstaviště a omdleli. Říkali, že jsou ve válečném stavu, ale tak špatně na tom nejsou,“ líčil předseda ČOV Jiří Kejval.
Třetina základních škol a přibližně polovina základních škol nemá tělocvičnu. Problém se základní infrastrukturou můžou pomoct vyřešit peníze z fondů Evropské unie, které se do českého sportu poprvé uvolní v letech 2028 – 2032.
Handzuš a děti
Slavný slovenský hokejista Michal Handzuš na konferenci Sport Alive přijel jako předseda klubu Barani Banská Bystrica. A vysvětlil, čím si jeho organizace zasloužila evropskou cenu za to, že pomáhá děti držet u sportu.
„Nejdůležitější bylo, že jsme vytvořili hobby tým od deseti do patnácti let,“ řekl Handzuš. „Jsou to děti, které začnou později, ale chtějí hrát hokej. Byl to kroužek, ale byl vždycky naplněný. Je to velmi populární. Udrželi jsme víc dětí v hokeji, které by pravděpodobně v hokeji nebyly.“
Léčba fialek
Bruselský Anderlecht, někdejší dominantní síla belgického fotbalu, zažívá na své poměry problematické období. Slavné fialky čekají na titul už celé desetiletí, před třemi lety museli jejich fanoušci skousnout dokonce jedenácté místo. Klub se ale v oblasti, kde je většina fotbalových fanoušků na světě jako doma, rychle zorientoval a nastavil novou identitu.
„Máme hodně trofejí, jednu z největších akademií v Evropě, vyrostli u nás Vincent Company nebo Romelu Lukaku. Ale žádný klub není tak velký, aby nemohl selhat,“ říkal Arthur Ansotte z marketingového oddělení klubu. „Když mluvíte jen o výsledcích, všechno se rozpadne. Trofeje a ceny už nejsou samy o sobě naší identitou. A přesto nám roste prodej permanentek a vyprodáváme merch.“
Anderlecht do svých kampaní zapojil například klubovou legendu Paula van Himsta nebo slavného youtubera Stromaeho.
Hledání šampionky F1
Fran Longstaffová, šéfka inovací rozvojového programu More Than Equal, představila koncept, jehož cílem je na základě datové analýzy najít ženskou šampionku Formule 1. Projekt k tomu využívá inteligentní platformu FutureLap.
„Máme dobrý vztah s technickým oddělením FIA, využíváme data o ženském těle,“ vysvětlila Longstaffová.
U zrodu projektu byl i bývalý pilot Formule 1 David Coulthard.
„Začalo to otázkou při společné večeři. David i jeho sestra závodili v motokárách a David přiznal, že jeho sestra byla lepší. Ale Formule 1 vzala jeho, ona závodit přestala,“ řekla Longstaffová.
Bohemians C
Mezi oceněnými na slavnostním vyhlášení cen Sport Alive byl i projekt C-týmu fotbalistů Bohemians, za nějž hrají v pražské deváté lize jen fanoušci vršovických Klokanů. Jejich céčko získalo ocenění pro nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočetem. Na zářijový první zápas týmu dorazilo 628 diváků, což byl rekord soutěže. Mužstvo zatím jen jednou prohrálo a v pátek večer se na hřišti v Uhříněvsi utká se staroslavným Unionem Žižkov, jehož nejslavnější fanoušky, bratry Šturcovi, ztvárnil Karel Poláček ve svém románu Muži v ofsajdu.