Sydney Sweeney reklamou znovu útočí: Ve hře fotbalové míče i spodní prádlo
Americká herečka Sydney Sweeney se objevila v nové reklamní kampani predikčního tržiště Novig, které pomohla zvýšit hodnotu z půl miliardy na dvě miliardy liber.
V klipu vystupuje ve spodním prádle zakrytá jen míči na americký fotbal a reaguje na muže sázející na barvu jejího prádla i na praktiky konkurenčních trhů.
Kampaň už dříve sklidila ostrou kritiku od elitních sportovkyň včetně plavkyně Ariarne Titmusové, podle kterých sexualizované záběry ukazují nerealistický obraz ženského sportu.
Kontroverzní, nicméně zjevně účinná reklama Sydney Sweeney má další pokračování. Americká herečka se o víkendu objevila v klipu, kde nosí spodní prádlo svého obchodního partnera a hruď jí zakrývají jen vlasy a dva míče na americký fotbal. „Jsou dospělí muži, kteří si vytvářejí tabulky, aby sázeli na to, jakou barvu spodního prádla mám na sobě,“ říká v reklamě.
Slízla to. Elitní sportovkyně v čele s australskou plavkyní Ariarne Titmusovou či britskou atletkou Amy Huntovou ji kritizovaly, že sexualizovanými záběry ukazuje nerealistický obraz ženského sportu. Sydney Sweeney však v kampani predikčního tržiště Novig túruje dál.
O víkendu se objevila v novém reklamním snímku, v němž vystupuje jen ve spodním prádle. Ňadra jí zakrývají dlouhé vlasy a v dalším záběru pak dva míče na americký fotbal.
Kampaň vydělala miliardy
V několika sekundách Sweeney publiku vypráví o tom, jak fungují takzvané predikční trhy, což jsou jakési online burzy, kde lidé obchodují s výsledky budoucích událostí. Když Sweeney mluvila o tom, jak muži sází na barvu jejího spodního prádla, zakřenila se: „Mám se cítit potěšená?“
„Probíhá tu obchodování s využitím důvěrných informací o smrti diktátorů. Někdo sedí na záchodě a sází svůj penzijní fond na válku. A pak jsou tu lidé, kteří prostě obchodují se sportovními sázkami,“ líčí Sweeney, čímž se zřetelně naváží do konkurenčních predikčních trhů.
Známým se stal případ amerického armádního důstojníka, který na základě informací ze zákulisí vydělal 400 000 dolarů v případu zadržení venezuelského prezidenta Nicolase Madura.
Samotný Novig se soustředí na sportovní události. Dnes jste třeba mohli investovat své peníze na to, jestli Dalibor Svrčina v Šanghaji porazí Daniila Medveděva.
„Novig je prostě sport,“ sdělila Sweeney na konci klipu.
Kampaň je navzdory kritickým reakcím úspěšná. Herečka, která má skoro 26 milionů sledujících na instagramu, pomohla podle údajů Wall Street Journal zvýšit hodnotu společnosti Novig z půl miliardy na dvě miliardy liber.