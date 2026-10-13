Pastrňák jako Bond, Ledecká v róbě. Zákulisí natáčení reklamy, došlo na vzájemnou výzvu
Seděli spolu v lodi, opření o zeď testovali pevná stehna a natáčeli na sebe větrák. Střihli si badminton. „A dokonce jsem si s Pastou zahrála hokej. Kdo tohle může říct?!“ radovala se zimní královna Ester Ledecká, která se opět s hokejovou hvězdou představila v reklamě na sázkovou společnost Tipsport. Web iSport byl přímo u natáčení, takže vás zavede do zákulisí filmových ateliérů v Letňanech. Od tvůrců slyšela slavná sportovní dvojka, kterou doplnil i fotbalový reprezentant Pavel Šulc, samou chválu. „Focení nemusím, ale kamery mi nevadí,“ reagoval kanonýr Bostonu. Jakého má oblíbeného herce?
Hlášky z minulých reklamních sérií už zlidověly. Třeba tahle: „Co dělááááš? Držím palec!“ Teď českým sportovním éterem poletí další.
„Mám tady plný mrazák zmrzliny, takže jsem nadšená. Nic mi nechybí,“ pousmála se STR, trojnásobná olympijská šampionka, která byla při natáčení oblečená do dlouhé červené róby. Její hokejový parťák zase v padnoucím černém obleku s motýlkem.
Ani slušivé oblečení mu ale nezabránilo, aby se s badmintonovou raketou neohroženě vrhal po košíčku s takovou vervou, až potom sebou prásknul o žíněnku. „Hele, Davide, opatrně, jo? Pořád ještě máš trošku hrát hokej, víš o tom?“ hecoval ho dlouholetý agent Aleš Volek, který cvrkot na place sledoval celý den.
Jeho VIP klient má jakýkoliv pohyb v krvi, takže prvky se závanem kaskadérství bez problémů zvládl. A jenom si otřel orosené čelo, protože bylo venku vedro.
Natáčení odsýpalo, slavným sportovcům stačilo se mrknout do scénáře, a hned vyšvihli, co měli. Od režisérů slyšeli chválu. „No jasně, my s Pastou po trénincích chodíme na dramaťák, přípravu nepodceňujeme. Zrovna jdu z mluvního cvičení,“ žertovala Ledecká, která se poprvé s hokejovým idolem osobně setkala až před rokem. Právě při natáčení.
Pasta je pořád stejný sympaťák
„Jsem jeho obrovský fanoušek. I když jsme se předtím až tolik neznali, mám pocit, jako bychom se znali hrozně dlouho. Sledovala jsem jeho kariéru, člověk z rozhovorů pochytí, jaký je. A takový je i naživo. Pořád stejný sympaťák,“ hlásí světový unikát, který mistrně dokáže kombinovat snowboard a lyže. To je prostě Ester.
Také ona při natáčení ukázala, že si tyká s každou sportovní disciplínou. „Je tady výborný štáb, s Ester máme dobrou chemii. Užívám si to,“ vykládal Pastrňák, jenž kvůli reklamě přiletěl na pár dní ze Švédska, kde spolu s rodinou tráví většinu léta.
Během něj poskytl redaktorovi iSport.cz exkluzivní rozhovor, v němž mimo jiné vysvětloval, jak se stihl tak rychle o víkendu přemístit z Ostravy, kde fandil milovanému Baníku, do Prahy. Tam sledoval MMA Oktagon 92 na Štvanici.
O pár hodin později už z něj byl herec. „S Ester je to super. Jsme naladěni na stejnou notu, rozumíme si. Navíc se snažíme si pomáhat, podporovat se. Dělat sport na nejvyšší úrovni není jednoduché, vyměňujeme si zkušenosti,“ dodal krátce předtím, než si šel dát pauzu. Při ní se zavřel do šatny a chtěl být aspoň pár minut sám.
Možná nabíral síly na další natáčení, kdy se potkal s legendárním trenérem Lubošem Hrouzkem alias Jiřím Langmajerem. Ten ho nešetří. „Tohle, že je nějaký hraní?“ mračí se na jednoho z režisérů. Zajímavostí reklamy je tentokrát i to, že odhaluje samotný proces natáčení a záběry ze zákulisí. Kreativní koncept vznikl ve spolupráci s agenturou Mannschaft.
Chtěli zachytit přirozenost a atmosféru
„Ester a Pasta nám dlouhodobě potvrzují, že spojení špičkového sportu a značky Tipsport funguje. Pavel Šulc je dnes jednou z nejvýraznějších postav českého fotbalu, proto ho do nové kampaně přizvali. Chtěli jsme ukázat tři mimořádné sportovní osobnosti společně, ale současně zachytit jejich přirozenost a atmosféru, která při natáčení vznikala,“ vysvětluje Michal Kramer, šéf marketingové komunikace Tipsportu.
Pastrňák v rozhovoru pro iSport.cz pak mluvil o tom, že focení nemá rád, přímo ho nesnáší, ale kamera mu nevadí. Není vyloučené, že by jednou kývnul na natáčení životopisného dokumentu. „Proč ne? Ale na to je ještě čas. Teď mě pořád ještě baví hokej,“ vykládal 30letý útočník.
Když měl zmínit oblíbeného herce, vypíchnul Adama Sandlera. „I Jim Carrey je super, ani nechápu, jak to dělá. Ale Sandler je nejvíc,“ připomene ikonu Hollywoodu. Když má zabrousit do českého prostředí, vypíchne Petra Rychlého. „A potom ten bez vlasů, jak v Afričanovi hraje Krejčíře,“ zmínil Hynka Čermáka.
To Ester má jasno. Už dřív mluvila o tom, že zbožňuje Belmonda.
Kdo uspěl v drsné výzvě?
V rámci natáčení si vyzkoušeli i výzvu. Opřeli se zády o zeď, pokrčili nohy a Ester zavelela: „Tak pojď, Pasto. Kdo dýl?“ Úkol byl daný: vydržet ve stejné pozici.
„Ty jo… Za třicet vteřin se začnu klepat, netočte to!“ smál se kapitán Bruins. Pak ještě poprosil, aby na ně někdo namířil obří větrák. Natáčelo se v hale, ve filmovém ateliéru bylo dusno.
Minuty ubíhaly, oba drželi a drželi. Svalnaté a namakané nohy jsou klíčový faktor. STR je uplatní při sjezdovém postoji, Pasta při bruslení.
„Ty vole, to pálí. Hele, končíme, jo?“ navrhnul Pastrňák v hecu remízu. „Ne ne, vyprávěj mi o dětech, pojď ještě,“ opáčila sportovní superhrdinka.
Kdo vydržel víc? Počkejte si, i tohle se dozvíte ze sociálních sítí sázkové společnosti Tipsport.
A nejpozději poté, co Pasta skončí s kariérou, ho uvidíte i na lyžích. „Musí být zdravý, aby střílel góly. Teď ho nechám být. Ale potom už ne, prostě ho lyžovat naučím!“ plánuje si STR. A ráda by jednou vyrazila do Bostonu.
Aby svého parťáka z reklamy viděla v akci.
Další zajímavosti o reklamě
- Tvůrci využili velkoformátové LED technologie, díky nimž mohli sportovce přenést do prostředí italského pobřeží, pouštní krajiny nebo na střechu mrakodrapu, přestože se většina produkce odehrávala ve studiích v Praze. Vyhnuli se tak „příliš dokonalému“, a proto často nepřirozenému AI řešení.
- Nový koncept pracuje s filmovou stylizací. Sportovci tentokrát nevystupují sami za sebe, ale jako akční hrdinové v situacích připomínajících dobrodružný film. Ester přiletěla vrtulníkem, Pasta vyrazil v bondovském stylu.
- Na rozdíl od běžných spotů tentokrát kamera neskrývá štáb, techniku ani samotné natáčení. Zákulisí produkce se stalo přímo součástí příběhu.
- Nasazení celé image kampaně se oproti původnímu plánu posunulo, protože bylo potřeba dokončit ještě dotáčky s Pavlem Šulcem. Původní plán natáčení v Lyonu se ukázal jako příliš riskantní.