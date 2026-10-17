Šťastný pár Choupenitchových: zlato z šermu, Seemanová poprvé s novým jménem
- Alexander Choupenitch zvítězil v závodě Světového poháru v japonském Takamatsu po jednoznačném finálovém vítězství 15:4 nad Maximem Pautym.
Český fleretista prošel celým turnajem bez zaváhání, ačkoli se potýkal s virózou a v průběhu bojů si dvakrát otočil prst.
Šermíř po zisku zlata s nadšením vyhlíží budoucnost a úspěšný víkend podtrhla i jeho manželka Barbora triumfem na Plzeňských sprintech.
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Tomuhle jménu to na vrcholu sedí. Plavkyně Barbora Choupenitch (dříve Seemanová) už v pátek na Plzeňských sprintech vyhrála první závod po svatbě s šermířským mistrem světa Alexandrem Choupenitchem. Fleretista na úvod nové sezony potvrdil postavení světové jedničky a zvítězil v závodě Světového poháru v japonském Takamatsu.
První závod od červencového světového šampionátu v Hongkongu, kde získal zlatou medaili, Alexander Choupenitch začal tak, jak skončil. Turnajem prošel suverénně, postupně vyřadil všechny soupeře a skvělou jízdu završil ve finále, ve kterém francouzského soupeře Maxima Pautyho porazil jednoznačně 15:4.
Občas, když to člověk nečeká...
„Cítím se skvěle. Nečekal jsem, že se nám takhle podaří vstup do sezony. Ale občas, když to člověk nečeká, tak se mu zadaří,“ hodnotil Choupenitch.
Přestože ho trápila viróza, předvedl v Japonsku téměř bezchybný turnaj. Ve finále dominoval podobně jako na letošním mistrovství světa, kde v boji o zlatu vyřídil Itala Filippa Macchiho 15:2. „Finále bylo zase skvělé. Patnáct čtyři, z toho mám obrovskou radost. Celý den byl super,“ pochvaloval si Choupenitch.
Po závodě děkoval svému týmu v čele s italským trenérem Giovanni Bortolasem a fyzioterapeutem Patrikem Grosmanem. „Měl jsem dvakrát otočený prst a on mi to zafačoval, pomohl mi,“ vysvětlil Choupenitch.
Ocenil i sparingpartnera Lva Holého a na dálku poděkoval i domů. „Pomáhali mi na dálku a fandili,“ prohlásil. „Byl to super den. Těším se, co přinese budoucnost. Tohle bylo skvělé. Zlatá medaile. Let´s go!“
Ze Seemanové je Choupenitch
Jeho žena, plavkyně Barbora Choupenitch o víkendu poprvé závodí pod novým jménem (dříve Seemanová). Letošní evropská šampionka z kraulařské dvoustovky plave na tradičních Plzeňských sprintech, zastávce Českého poháru v krátkém bazénu.
Už v pátek vyhrála stovku motýlkem, když vynikajícím časem 57,03 sekundy porazila další reprezentantku Barboru Janíčkovou (57,27), která v disciplíně splnila limit pro účast a prosincové mistrovství světa v Pekingu.
Janíčková vyhrála závod na 50 metrů kraul (24,17), Choupenitch skončila třetí v čase 24,42. Daryna Nabojčenko časem 24,16 z rozplavby splnila limit pro účast na MS. Ten má i Matěj Zábojník na 200 metrů prsa (2:05,03).
V Plzni už padl jeden český rekord, který zaplaval Ondřej Slavík na kraulové padesátce (21,21). Limity pro MS splnili i a Daryna Nabojčenko.