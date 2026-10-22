Předplatné

Sport Magazín: hvězdná lukostřelkyně, adepti na Zlatý míč i kvíz o Ronaldovi

Video placeholder
mag
Ostatní
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s lukostřelkyní Marií Horáčkovou a jejím tátou i trenérem Zdeňkem. Řešíme fotbalovou hádanku, kdo může získat Zlatý míč. Zaujme zpověď legendy stolního tenisu Milana Orlowského, nové zážitky Anny Satoranské, kvíz o Cristianu Ronaldovi nebo facebookový účet Tomáše Chorého. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Marie & Zdeněk Horáčkovi / lukostřelci v podcastu Branky, děti, rodiče
  • Téma: Zlatý míč / kdo vyhraje anketu France Footballu?
  • Příběh: Milan Orlowski / legenda stolního tenisu
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / fofr v Hapoelu Tel Aviv
  • Kvíz: Cristiano Ronaldo / kariéra v portugalské reprezentaci
  • Uniklo z facebooku: Tomáš Chorý / bez angažmá
  • Test: Jaecoo 5
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: hvězdná lukostřelkyně, adepti na Zlatý míč i kvíz o Ronaldovi

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů