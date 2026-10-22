Sport Magazín: hvězdná lukostřelkyně, adepti na Zlatý míč i kvíz o Ronaldovi
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s lukostřelkyní Marií Horáčkovou a jejím tátou i trenérem Zdeňkem. Řešíme fotbalovou hádanku, kdo může získat Zlatý míč. Zaujme zpověď legendy stolního tenisu Milana Orlowského, nové zážitky Anny Satoranské, kvíz o Cristianu Ronaldovi nebo facebookový účet Tomáše Chorého. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Marie & Zdeněk Horáčkovi / lukostřelci v podcastu Branky, děti, rodiče
- Téma: Zlatý míč / kdo vyhraje anketu France Footballu?
- Příběh: Milan Orlowski / legenda stolního tenisu
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / fofr v Hapoelu Tel Aviv
- Kvíz: Cristiano Ronaldo / kariéra v portugalské reprezentaci
- Uniklo z facebooku: Tomáš Chorý / bez angažmá
- Test: Jaecoo 5
- TV program: všechny sportovní stanice