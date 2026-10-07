Horáčková střílí pro mámu v nebi, vozí její talisman: Na Hrách v LA chci zlato!
Terč je vzdálený 70 metrů, člověk na něj skoro nedohlédne. Lukostřelkyně Marie Horáčková (28) ale dokáže trefovat desítky tak dobře, že je mistryní světa i nedávnou vítězkou finále Světového poháru. V podcastu Branky, děti, rodiče s tátou Zdeňkem, dlouholetým trenérem, mluví o tajích spolupráce a vysvětlí, proč se jejich cesty po chvilce zase daly dohromady. Dvojnásobná olympionička navíc s láskou vzpomíná na maminku, která na ni dohlíží z nebe.
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Když se usadili ve studiu iSport.cz, za nimi na obrazovce byl slogan: S lukostřelbou do světa. „Hezky jste to trefili, to byla přesně naše cesta,“ uvedla absolventka Západočeské univerzity v Plzni, kde vystudovala pedagogiku. Při pouti na vrchol ji poháněl i příběh maminky Barbory, účastnice Her v Pekingu v roce 2008.
„Tehdy mi bylo deset a asi mi to ještě tolik nedocházelo. Ale postupně to byla pro mě velká motivace,“ popisuje členka skupiny Allwyn Champs, loterijní společnost ji podporuje. S otcem Zdeňkem se nebojí říct: Na Hrách v Los Angeles chceme zlato!
Janda: Snad nevadí, že vás budeme oslovovat Maruška. Prý jste chtěla být herečkou, je to tak? A co říkáte na to, že tady sedíte jako mistryně světa v lukostřelbě?
Dcera: „Myslím, že to byla jedna z dětských myšlenek. Babička z mamčiny strany byla herečka, tam to možná vzniklo. Ale kdybych se měla zamyslet, čím vším jsem chtěla být… Třeba i medicína mě lákala. Když jsem ale sportovala a dostala se do věku, kdy jsem se rozhodla dělat sport víc, bylo jasné, že jiné profese to nebudou.“
Janda: Vám by nevadilo, kdyby dcera byla herečka, módní návrhářka nebo lékařka?
Táta: „Ani nevím, jestli to bylo přání maminky, babičky nebo tety, které z toho prostředí pocházely. Asi by mi to nevadilo. Já jsem ale celý život u sportu a chudáci děti vyrůstaly s námi na střelnici. Tak se ke sportu taky nějak dostaly.“
Strachová: Jak to vlastně chodí s dětmi a lukostřelbou? Vždycky se říká, kdy měly na nohou první brusle nebo první lyže. Kdy jste vy měla v rukou první luk?
Dcera: „Pamatuju si jednu fotku, na které mi byly asi tři roky. Mám tam plastový luk se šípy s přísavkami. Na fotce mi imponuje, že jsem měla od rodičů a z prostředí střelnice okoukané, jak ho držet. Nenatahuju ho tak, jak to má někdo nakoukané z filmů jako z Robina Hooda. Mám to, jak my říkáme, usazeno. To znamená, že se tětiva dotýká obličeje, nosu a pusy a ruka, která ji natahuje, je pod bradou. Když jsem tu fotku poprvé viděla, přišlo mi to jako wow. K pátým narozeninám jsem pak dostala první větší, pořádnější dřevěný luk. A ségra mi ho hned šla brát.“
Janda: Narozeniny máte na Štědrý den, dostávala jste dvoje dárky?
Strachová: Nebo se všechno zabalilo do jednoho?
Dcera: „Ne, dvakrát. Dopoledne narozeniny, večer Ježíšek. Užila jsem si to.“ (smích)
Táta: „S naším sportem se dá začínat kdykoliv, ale jako začátek se uvádí šestý rok. My jsme šli o chvilku dřív, protože byla s námi pořád na střelnici.“
Strachová: Jaké bylo vaše dětství? Bylo obecně sportovní?
Dcera: „Hned si vybavím, že jsme s tátou chodili hodně plavat, jezdili na kole i na lyžích, spoustu času jsme trávili venku. Dost víkendů jsme trávili na chatě, kde jsme se taky sportovně vyžili. Lukostřelba nás provázela. Se ségrou jsme do toho hodně tancovaly, takže jsme si trochu držely i tu uměleckou část. V pozdějším věku kolem toho byly malinko boje. (smích) Ale nebyla to jenom lukostřelba. Od rodičů jsem se později dozvěděla, že mezi šestým a sedmým rokem jsem nechtěla střílet. Tak jsem si na střelnici hrála a vrátila se k tomu, až když jsem chtěla.“
Strachová: Jakému tanci jste se věnovala?
Dcera: „Modernímu. Bylo v něm hodně improvizace, ale učily jsme se i sestavy. Měla jsem za sebou také baletní průpravu. Líbilo se mi, že člověk dokáže hodně vyjádřit sám sebe. Asi trochu pohybově nadaná budu, takže mi to docela šlo. Bavilo mě to.“
Strachová: Nastal potom bod, kdy jste si musela vybrat, protože už nešlo zvládat obojí?
Dcera: „Ano.“
Táta: „To nebylo jenom tancování, ale i step, klavír a flétničky. Šlo to ze strany mámy. Když bylo Marušce čtrnáct, řešili jsme, co dál, protože na tancování je dost veliká, na step taky. Z mého pohledu měla největší vůli právě ke sportu. Dospěli jsme k názoru, že bude dělat lukostřelbu. Ve čtrnácti chtěla sama od sebe jet na svoje první mistrovství Evropy do Lublaně. Takhle to začalo.“
Janda: Maruška zmínila, že byly doma trošku boje. Tatínek si tedy přál spíš sport a maminka umění?
Dcera: „Já to myslela trošku s nadsázkou.“
Janda: Rozumím, ale nějaké řeči kolem toho jste v rodině vedli, možná i v legraci.
Táta: „Byly diskuze, co s tím, ale nakonec jsme se asi rozhodli správně.“
Dcera: „Určitě jo. Myslím, že mamka chtěla zachovat trochu rozmanitosti, abychom nedělaly jen lukostřelbu. Ale chytlo mě to. Až tak, že mamka chtěla jet na dovolenou, a já jí řekla, že s ní nepojedu, ať jede se ségrou. Protože jsem věděla, že se potřebuju chystat na závody a i o prázdninách je třeba makat.“
Nějak mi to bylo souzené
Janda: Co bylo dál?
Dcera: „Přišla pak s návrhem: A kdybych ti sehnala střelnici, abys tam mohla trénovat, jela bys? Říkám: Jo, tak to bych jela. Vycestovaly jsme do Chorvatska a ona to skutečně zařídila. Na jednom ostrově oslovila malinký lukostřelecký klub, takže v sedm ráno jsem šla na trénink, kolem deváté nebo půl desáté jsem se vrátila, holky vstávaly. Daly jsme si snídani, na balkoně jsem cvičila.“
Janda: Dceru jste vedl odmalička?
Táta: „Ano. Trénoval jsem i mámu, která se dostala na olympiádu. Nějak mi to bylo souzené a dělám to dodnes.“
Janda: I v tom zmíněném Chorvatsku jste zažil, jak kombinovala moře a terče?
Táta: „Ne, tam jsem nebyl.“
Dcera: „Možná je třeba říct, že se naši rozvedli, když mi bylo okolo deseti. Proto už tam s námi nebyl.“
Strachová: Jak se vám dařilo skloubit rodinný život s vrcholovou lukostřelbou? Tyto dva světy jste spíše propojovala, nebo raději oddělovala, abyste si vyčistila hlavu?
Dcera: „Když jsme byly o víkendu s mamkou, vymýšlela, abychom šly na kolo, dělaly jiné aktivity nebo šly do divadla. V pozdějším věku jsem chodila i na tréninky navíc. S tátou jsme hodně jezdily na chatu, až do docela pozdního věku. Někdy jsme si tam šli zastřílet, ale bylo to uvolněné. Nebylo to ve stylu: Musíš jít na trénink a odstřílet tolik šípů! Spíš: Hele, teď asi nemáme co dělat, půjdeme si zastřílet… Protože nás to pořád baví.“
Janda: Člověk si na chatě představí nějaké dřevěné luky, které si jen tak vyrobí.
Táta: „Ne, to už byly profi. Máma jezdila po závodech, takže jsme se vždycky museli rozdělit, kdo bude s dětmi. Já v té době střílel už jen ligu, nebyl jsem v reprezentaci, takže volba byla jasná.“
Janda: Jak jste se vlastně k lukostřelbě dostal? Jste taková rodina průkopníků u nás Česku?
Táta: „To zase ne, protože náš sport je tady od roku 1933, má dlouhou historii. Já jsem teď začal devětapadesátou sezonu.“
Strachová: No teda…
Táta: „Od svých dvanácti let. Máma mi řekla, že na střelnici v Plzni je syn její kamarádky, že je tam chudák sám. Tak jsem tam nakoukl a od té doby jsem tam.“
Janda: Bojoval jste někdy s tím, jestli jste táta, nebo trenér? To je téma, které v podcastu často probíráme.
Strachová: Možná i Maruška, jestli s tím bojovala?
Táta: „Kdysi jsem Marušce řekl: Až mě budeš mít plné zuby, podívej se na mě a řekni mi to - a bude to v pořádku.“
Janda: Stalo se to někdy?
Táta: „Před rokem a půl. Ale osud, který Marušku potkal se zahraničním trenérem, nás zase spojil. Samozřejmě s tím člověk bojoval. Na výjezdech a soustředěních za mnou chodila a říkala: Ty se staráš o všechny, jenom o mě ne. Nemohla mít odmalička prioritu a nějaká privilegia jen proto, že jsem tam já. S tím jsem bojoval hodně, ale asi jsme to vybojovali dobře, viď?“
Dcera: „Jo jo.“
Česká lukostřelkyně Marie Horáčková • Allwyn Champs
Janda: Jak na to vzpomínáte vy? Byl to táta, nebo trenér?
Dcera: „Když to vezmu od dětství, vyrůstaly jsme v našem klubu v Plzni. Táta se tehdy staral o dospělé a dorost, mamka měla na starosti žáky, mezi které jsem patřila. Měla jsem tréninkovou skupinu, což bylo hrozně fajn. Myslím, že i to pomohlo k tomu, že lukostřelbu dělám doteď. Měla jsem kolem sebe fajn lidi a vždycky jsem se na trénink těšila. Mamka nás trénovala spolu s ostatními. Občas jsme už v brzkém věku jeli s tátou na soustředění do Nymburka. Měli jsme to ale i jako takový odpočinkový víkend. Spíš než soustředění. Užili jsme si společný čas s tátou a do toho jsme stříleli, což nás bavilo. Šli jsme si zaplavat do bazénu, na procházku, na zmrzku.“
Táta: „To bylo spíš rodinné soustředění, kde se máma připravovala na závody.“
Dcera: „Později, kolem čtrnácti až patnácti let, mě začal trénovat taťka. Přišlo období, kdy jsem mamku nechtěla poslouchat, protože jsme ji měly pořád doma. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale pamatuju si situace, kdy jsem ji na tréninku fakt nechtěla poslouchat.“ (smích)
Strachová: Prostě z principu. To k tomu věku puberty prostě patří.
Dcera: „Ano. Nebo mi to naopak nešlo, nevěděla jsem proč, a ona na mě neměla čas, protože se musela věnovat někomu jinému. Takže jsem si říkala: Stejně si tady musím nějak poradit sama.“
Janda: V jednu chvíli jste tedy vedl manželku i dceru. Jaké to pro vás bylo?
Táta: „Dobrý, v pohodě. Co mám říct?“ (smích)
Janda: Musel jste ke každé přistupovat jinak?
Táta: „Určitě. U našich sportovců je individuální přístup. Střelecky i technicky je to stejný, ale jak říkáme: Střílet vás naučíme všechny, ale závodit, to už je horší.“
Strachová: Mladší sestra Johana pořád střílí, jak jí to jde?
Dcera: „Podle mě dobře. Teď ale zápasí s přerodem ze studijních let do pracovních, kdy má další povinnosti a pevnou pracovní dobu. Je učitelkou na prvním stupni základní školy, což je poměrně náročné povolání.“
Strachová: Máte podobné zájmy, ne? Vy jste také vystudovala pedagogickou fakultu. Je práce s dětmi něco, čemu se budete chtít v budoucnu věnovat?
Dcera: „Na první vysoké škole jsem nedokázala postoupit do dalšího ročníku, protože bylo moc náročné skloubit studium se sportem. A já jsem rozhodně chtěla upřednostnit lukostřelbu. Začala jsem do toho víc trénovat děti u nás v klubu, bavilo mě to a cítila jsem, že k tomu potřebuju další vzdělání. Začala jsem tedy studovat tělesnou výchovu a pedagogiku. Navíc mi to dalo hodně i pro můj vlastní sport. Zase to bylo skvělé období života.“
Janda: Musel jste si dávat pozor, abyste se k dceři nechoval jinak než k ostatním? Nebo to měla těžší?
Táta: „Nemyslím si, že bych byl přísnější nebo že by měla úlevy. Bylo to rozprostřené na všechny stejně. S dorostem jsem jezdil rád a měl jsem radost, že v něm byla i Maruška. Když jí ale začalo být sedmnáct, osmnáct, výrazně odskočila ostatním lukostřelcům. Šli jsme tedy svojí cestou a došli až tam, kde je dneska. Nebo hlavně ona došla.“
Strachová: Kdy jste si uvědomil nebo všiml, že má na to dojít mnohem dál než většina vašich svěřenců?
Táta: „Když se ve čtrnácti rozhodla dělat ten sport.“
Janda: Hned na začátku?
Táta: „Pro mě je talent ten, kdo chce. Ne ten, kdo to má dané od pánaboha, ale ten, kdo chce a maká. Když si jde za svým cílem, zpravidla ho dosáhne.“
Strachová: Maruško, měla jste disciplínu a cílevědomost v sobě od narození? I díky rodičům?
Dcera: „Myslím, že to mám okoukané. Se ségrou jsme měly a máme velké vzory v rodičích. Táta tomu dával strukturu – plánovali jsme spolu tréninky, a co se rozhodlo, to se udělalo. Měl spoustu nápadů, co udělat líp, jak nás neustále posouvat dopředu. Víc lidí ho nazývalo vizionářem.“
V republice jsou teď dva lukostřelci, kteří se tím živí
Janda: Co maminka?
Dcera: „U ní jsme zase viděly ohromnou píli. Přitom se lukostřelbou nikdy neživili. Vždycky to bylo na amatérské úrovni, jak trénování, tak jejich vlastní sportování. Táta i máma chodili do práce a až odpoledne šli na střelnici. Možná i proto jsme jako děti přišly ze školy a běžely na střelnici, protože tam odpoledne byli rodiče.“
Táta: „Taková je realita našeho sportu. V republice jsou teď dva lukostřelci, kteří se tím živí: David Drahonínský (paralympijský reprezentant) a Maruška. My všechno dělali na amatérské bázi. Z práce domů, udělat s dětmi úkoly, mazat na střelnici a večer zase zpátky. A jak jste se ptali, jestli má cílevědomost v krvi? Tak má. A byly okamžiky, a celkem časté, kdy jsem musel Marušku držet zpátky, aby se nepřetrénovala a našla si čas na regeneraci a odpočinek. Třeba si trvala na svém: Já nemůžu, já musím střílet! Říkám: Ne, teď nesmíš na střelnici! Tyhle střety byly ve prospěch výkonu i sportu. Trénovat obrovské množství šípů bez dohledu trenéra se sice dá, ale k úspěchu to nevede.“
Strachová: Co lukostřelec potřebuje? Jak vypadá jeho trénink, ať už jde o fyzickou kondici, nebo techniku?
Dcera: „Při čistě lukostřeleckém tréninku trávíme na střelnici dvě až tři hodiny. U mě spíš kolem tří, abych za jednu tréninkovou jednotku nastřílela zhruba 150 šípů, tedy kolem 300 za den. Trénink se skládá z několika fází. Rozcvička celého těla, zahřátí. Přidávám i prvky, při kterých si člověk hraje s míčky, tedy neurovizuální cvičení. Potom jdu na blízko, na pět metrů bez terče. Kdybych to přirovnala k atletům a jejich běžecké abecedě, je to pro nás rozběhání, rozcvičení, střílení nahrubo s lukem.“
Janda: V tu chvíli střílíte do neznáma?
Dcera: „Jo, jo. Člověk si malinko zamíří, ale není to tak důležité. Jde o zahřátí svalů, najet na pohyb a soustředění na vnímání těla. Pak jdeme na vzdálenost, u mě na sedmdesát metrů. Taky záleží, jaká je fáze sezony. V té přípravné můžeme i na sedmdesát metrů střílet bez terče, abychom víc vnímali techniku. Máme také modifikované terče, které nejsou kulaté a tvoří je pruhy. Snažíme se všechno trefit do žluté, ale nevadí výškové rozdíly. Nebo míváme trénink na čas výstřelu, já mám nastaveno, že od zvednutí luku má výstřel trvat nejdéle osm vteřin. Dvanáct sekund pak odpočívám a takhle jedu sadu dvanácti šípů. Je spousta dalších variant.“
Janda: Co z terče na sedmdesát metrů vlastně vidíte?
Dcera: „Já vidím celý terč. Záleží, jak má kdo dobrý zrak.“ (smích)
Táta: „Když všechno sedne, jak má, tak už v okamžiku výstřelu víte, že je to desítka.“
Janda: Opravdu?
Táta: „To je propojení mentální a fyzické části, těla. Psychiku nejde oddělit od toho, co máte naučené, úzce to spolu souvisí. Když testujeme nářadí, což zabere dost času, a jsme na závodech, tak když vidím vyletět šíp, už si píšu desítku nebo devítku. Vím, že šíp vyletěl tak, jak měl, že to střelec udělal správně. Když se jde po žebříčku nahoru, propojuje se technika a neustálé opakování s psychikou, která říká: Umím to, dokážu to zvládnout.“
Šárka Strachová: Bavili jsme se o technice a psychice. Co kondice, síla a vytrvalost?
Táta: „Totální základ.“
Dcera: „Myslím, že lukostřelba se dá popsat jako silově vytrvalostní sport. Síla je neuvěřitelně důležitá, aby člověk zvládl sílu luku i počet opakování a měl o co opřít psychiku. Pro mě kondiční příprava spočívá nejvíc v posilovně. Cviků je spousta, ale ze základních nejvíc opakuju dřep, bench press a mrtvý tah. Záleží, co trénujeme, jestli čistě sílu, nebo nabíráme svalovou hmotu. Potom mám specifická cvičení na balančních podložkách. Hodně zařazujeme i izometrii, protože střílení je trochu izometrické. A samozřejmě nějaké kardio, běhání, kolo, plavání. Plus pochopitelně je důležitá fyzioterapie, abychom pohybovou disbalanci vyvažovali.“
Strachová: Je tam třeba něco podobného jako u tenistů, kteří občas hrají i druhou rukou?
Dcera: „Někdo to dělá, já ne. Abychom na druhou stranu zvládli stejný objem, jaký dáváme na tu jednu, to je nemožné. Já ani nedokážu střílet na druhou, protože nemám vodicí oko levé, ale pravé.“
Janda: Jak poznáte, které oko máte vodicí?
Dcera: „Je na to jednoduchý test. Dáte před sebe palec tak, aby zakryl nějaký bod. Zakryjete si pravé oko a sledujete, jestli se palec pohnul. Pak zakryjete druhé oko. Tam, kde palec zůstává na místě, je oko vodicí.“
Strachová: Souvisí to i s lateralitou? Když ji má někdo zkříženou… To jsou ty testy, kdy řeknete dítěti, ať se podívá klíčovou dírkou, a sledujete, které očičko k ní dá.
Dcera: „Ano. Máme ale i spoustu lidí, kteří píšou levou rukou a střílejí na pravou, nebo obráceně.“
Janda: Jak dobré oči musí střelec mít? Může střílet každý, nebo jen ti, kteří nejlíp vidí?
Táta: „Střílet může každý. Když je oko slabší, vezme si brýle.“
Marie Horáčková s tatínkem Zdeňkem v podcastu Branky, děti, rodiče • Zuzana Jarolímková (Sport)
Šárka Strachová: Takže to není limit?
Táta: „Není. A jak jsme se bavili, jestli to není jednostranný sport… Ale který není? Těch je devadesát procent. Když se však dělá správně a v patřičném objemu, je i zdravý. Ve vrcholové fázi už musíme hodně dbát na lékařskou stránku, aby úpony, svaly a klouby přežily. Sport se musí dělat správně a trenéři na to musí u dětí dohlížet. Jak říkala Maruška, malé děti si u nás spíš hrají a občas si vystřelí.“
Janda: Ještě jednou to zkusím se vzdáleným terčem: jak víte, co máte trefit?
Dcera: „Jednak máme za sebou trenéra s dalekohledem, kterým se dívá přímo na zásahy. Ten může mít i střelec na metě. Jak říkal táta, podle pocitu člověk zhruba ví, kam šíp šel. Když je dobrá viditelnost, vidí v terči stín. Nebo to má nacítěné. Nevím, jestli by Šárka souhlasila, ale když na lyžích projede oblouk, vnímá, že je to dobře. Stejné je to u výstřelu.“
Janda: Takže vypálíte a víte, jestli je to povedené, nebo ne.
Dcera: „Ano. Nebo by to tak správně mělo být. Jinak máme dalekohledy, kterými se díváme na přesné zásahy.“
Janda: Napříč sporty se bavíme o důležitosti pestrosti a všestrannosti. I ve vašem sportu je tedy důležité, aby dítě mělo nejdřív pohybový základ, a teprve potom šlo střílet?
Táta: „Určitě. Když k nám přijdou třeba v deseti, jedenácti letech kluci a holky z jiných sportů, poznáte, že jsou to taková prkýnka. Mají sílu, ale nemají svalový cit. Lukostřelba potřebuje hodně svalového citu i síly. Skloubit je dohromady vyžaduje čas, správné cvičení a postupy.“
Janda: Jak jste po tréninku unavená? Říkala jste tři sta šípů. To musí být strašná zátěž pro tělo a ruce.
Dcera: „Člověk se k tomu samozřejmě dopracuje. Ani po pauze nejdu rovnou na tři sta šípů. Dám třeba sto, sto dvacet na trénink a postupně přidávám. Dá se to vydržet, ale pak si povíme za dva dny, jestli se radši doma neprotahuju. Únava je větší i kvůli nervosvalovému propojení. Jde o hlavu i tělo.“
Strachová: Psychika je velká část výkonu, zvlášť na závodech. Někde jsem četla, že v lukostřelbě hlava rozhoduje až z osmdesáti procent. Souhlasíte?
Dcera: „Ve vypjatých situacích a na vrcholových soutěžích asi jo. Ve startovním poli Světového poháru nebo mistrovství světa má většina to nejlepší nářadí, které může mít. Techniku má každý vybudovanou pro sebe a takovým objemem šípů naučenou. Pak už je opravdu třetí faktor: hlava.“
Strachová: Vždycky jsem říkala, že je jedno, jestli jde o lyžování nebo jiný sport. Je tam minimálně deset závodníků, kteří v tréninku budou jezdit nastejno, materiál je podobný. Je to jen o hlavě. Je to u vás hodně i o práci s dechem?
Táta: „Nádech, výdech, jdeme dál.“
Dcera: „To je pravda, to je tátova velmi často používaná věta. Nedělám to tak, že bych se přímo soustředila na dechové cvičení. Možná když nestřílím a jsou pauzy. Přirovnala bych to k tenisu nebo golfu. Teď je akce, máte tři minuty na šest šípů. Pak je pauza, čekám, střílí někdo jiný. A zase jdu já.“
Strachová: Při samotném výstřelu zadržujete dech, nebo je to ve výdechu?
Táta: „To je při zadržení dechu. Při výdechu by se uvolnilo celé tělo a vyletělo by to úplně jinam.“
Dcera: „Správný dech to celé provází. I v Mexiku, když mi gratuloval jeden z fanoušků, říkal: Ty jsi byla jediná, kdo udělal hluboký nádech a výdech a pak šel střílet. Je to propojené s psychikou.“
Janda: Říkal jste hezkou věc, že střílet umí každý, ale závodit ne. To je asi největší rozdíl: na tréninku bez stresu člověk trefí desítku, při závodě skoro nikdo.
Táta: „To je v každém sportu. Souvisí to spolu. Techniku naučíme každého, máme i paralukostřelce. Ale závodění je další cyklus, další meta. To už je o sportovci. Jestli chce, nebojí se a věří tomu, co mu trenér říká. To je nejdůležitější. S Maruškou jsme se dostali do stadia, kdy jsem jí řekl, co nebylo dobře, a ona to cítila a věděla. Ještě než jsem dopověděl, věděla to taky. Oba jsme to viděli, ona vnitřně a já pohledem. Je to i o důvěře ohledně materiálu. Protože v našem případě jí ho seřizuju já.“
Janda: Táta vám kdysi pověděl: Až mě budeš mít plné zuby, řekni to. Vy jste to před rokem a půl opravdu řekla?
Dcera: „Chtěla jsem změnu, někoho jiného, s kým spolupracovat. Konzultovali jsme to. Nebylo to tak, že bych zahraniční trenéry neznala, ale neměla jsem navázané kontakty. Je těžké získat někoho, komu člověk dá důvěru a s kým si sedne lidsky. Hodně jsme spolu komunikovali o výběru, koho si vzít. U nás v Česku slýcháte: Vezměte si Korejce. Korea je mekka lukostřelby, jsou nejlepší na světě. Ostatní se ale dotahují, takže už není tak suverénní. Souhlasím navíc s tátou a potvrdil mi to i partner Adam (Li – rovněž lukostřelec), který má napůl asijské kořeny. Že bych korejského trenéra nedokázala mít. Nevydržela bych to s ním, mentalita je úplně jiná než naše. Jsem hodně zvyklá jet si sama svoje. Kdyby přišel trenér a řekl: Takhle to budeš mít! Tak nevím, jak dlouho by to fungovalo.“
Vládne plná důvěra v trenéra
Strachová: Jejich přístup je takový?
Dcera: „Ano. Sportovec do toho moc nemluví. Vládne plná důvěra v trenéra, a i když si sportovec myslí, že by to mělo jít jinudy, musí ho poslouchat. Když to ale jde nesprávnou cestou, trenér nese následky.“
Strachová: Nakonec jste si po olympiádě v Paříži 2024 vybrala Francouze Marce Dellenbacha, jenž působí ve Švýcarsku. Zůstal táta pořád externím poradcem, za kterým se jdete poradit?
Dcera: „Myslím, že jeden rok pro nás nebyl moc příjemným obdobím. Byla to asi první věc, kterou jsme si mezi sebou neuměli říct. Ze začátku jsem si myslela, že táta bude trenér, budeme spolu pracovat doma a Marc ve Švýcarsku nám dá úkoly, které taťka bude kontrolovat. Úplně se to ale nepotkalo, protože trenér nám poměrně změnil techniku. Na začátku to vypadalo příšerně, ale časem jsme se dopracovali tam, kde jsme teď. Je to koukatelné a už s tím souhlasí i taťka.“
Janda: Bylo to tedy hlavně o důvěře.
Dcera: „Ano. Je velmi empatický trenér, pokud jde o to, jak poskládat trénink. Ukázal nám novou, jinou cestu, ale dost navazoval na to, co jsme měli rozjeté s tátou. Chtěla jsem se potkat s někým, kdo má zkušenosti, byl několikrát na olympiádě, sbíral medaile a uměl udržet lidi v nejlepší osmičce světa. Dokázali jsme předtím velkou věc, vyhráli jsme mistrovství světa. Cítila jsem, že se otevřela brána a je ještě velký potenciál jít dál. Za sebe jsem chtěla radu od někoho dalšího. Proto jsem do toho šla.“
Janda: Jak jste to bral vy? Asi není jednoduché vidět, že dceru najednou někdo trénuje jinak.
Táta: „Člověk to pochopí. Kdyby to mezi námi dopadlo špatně, dneska tady nesedíme. Letos v březnu ale Marc změnil pracoviště, odešel do Mexika. Maruška někde v rozhovorech říkala, že se dívá po dalších trenérech. Jenže já jsem jí upozornil, že příští rok už je mistrovství světa, rozdávají se vstupenky na olympiádu. Navrhnul jsem jí, že než si na někoho zvykne a on na ni, bude lepší, že jí do Her 2028 pomůžu já. Domluvili jsme se, že na ni dohlídnu.“
Janda: Měli jste někdy obavy, aby lukostřelba neovlivnila váš vztah táta a dcera?
Táta: „Mockrát.“
Janda: Jak se vám nakonec podařilo, že se vztah nerozbil?
Táta: „S námi dvěma ne, ale s mámou jo. Rozvedli jsme se, protože to tam tak došlo. Střílí i Johanka, mladší dcera, dnes trochu dohlížím i na ni. Na svých prvních závodech pronesla památnou větu. Přišla a zeptala se: Jsou tu stupně vítězů? (smích) Myslím, že to zvládáme celých patnáct let, co spolu kvůli střílení trávíme hodně času. Jsem za to rád.“
Janda: Dá se rozlišit, kdy je táta, kdy trenér?
Dcera: „Úplně ne. Dřív jsme mívali hezké pravidlo společných večeří jednou týdně. A došlo to až tak daleko, že jsme při nich měli zakázané mluvit o lukostřelbě. Je ale pravda, že i dalších věcí kolem toho je hodně, třeba manažerských ohledně klubu, takže to nejde úplně oddělit. I my samy se ségrou si někdy říkáme: Dneska už se o tom bavit nebudeme!“
Strachová: Jaké jsou v Česku podmínky pro lukostřelbu? Jak těžké bylo dostat se na vrchol?
Dcera: „Začátek za mě není tak těžký. Klubů je v republice poměrně dost, téměř v každém městě. Zázemí klubových střelnic je podle mě dostačující k tomu, aby se člověk dostal do reprezentace a slušně se umisťoval ve světě, možná i sbíral medaile. Nám se to povedlo. Je ale potřeba zařadit další složky, nejen střílet. Starat se o psychiku a tělo, chodit na fyzioterapii, nezanedbávat regeneraci, správně jíst a tak dál. To, co bych si teď přála mít, ale aktuálně v Česku nemám.“
Janda: Co vám nejvíc chybí?
Dcera: „Střelnice jsou omezené a já potřebuju poměrně dlouhý časový úsek za den. Zhruba šest až sedm hodin, rozdělených do dvou částí. Ne vždycky je to každý den dostupné. Navíc chodím normálně do komerčních fitek, kde na mě někdy koukají na blázna, jaké dělám cviky nebo že přebíhám přes celou místnost pro jiný nářadí. Naštěstí díky vysokoškolskému centru Victoria můžu využít regeneraci v Praze.“
Strachová: Jak to bylo s financemi? Bylo to hodně na vás, rodičích?
Táta: „Peněženky jsme plnili my s mámou. Začáteční podmínky jsou ale ve všech malých sportech stejné, finanční část je na bedrech rodičů. Trenérů je málo, takže je to složité. Je to i o tom, co chceme, aby naše děti uměly. Když budou chtít hrát na klavír nebo malovat, musíme investovat do toho. Když je to sport, tak do něj. Tak to je a bohužel, stojí to na rodičích. Ale to tady radši nebudeme víc rozebírat.“
Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála při první účasti finále Světového poháru • Profimedia.cz / ČTK / AP / Antonio Ojeda
Strachová: Kolik stojí luk a vybavení?
Táta: „V začátcích to není tak dramaticky drahé. Když je dítěti dvanáct, čtrnáct, bavíme se o tisících korun. Pak o desetitisících a v další fázi o částkách přes sto tisíc a dál. Ale za kompletní vybavení. Není to jen luk, jsou to stabilizátory, zaměřovače, zakládky, tětivy a šípy. Jak ale odpověděla Maruška u Karla Šípa, když se jí na to ptal: Kolik stojí závodní kolo? To je výrazně dražší. Lukostřelec má určitou cestu a postupné investice nejsou tak dramaticky velké, ale jsou. Hlavně výjezdy.“
Janda: Do pořadu Všechnopárty jste jít musela, když se moderátor jmenuje Šíp, ne?
Dcera: „Vidíte, to je dobrý, ale na tohle vtípek nepadnul. Nevybavuju si.“
Janda: Ale na Robina Hooda se vás lidi asi ptají?
Dcera: „No jasně, často. Ale on je ještě dobrej. Horší je Vilém Tell.“
Janda: To po vás někdo chtěl trefit jablko na hlavě?
Dcera: „Hlavně Vilém Tell střílel z kuše, ne z luku. V tom je ten fígl.“
Janda: Když jste byla malá, střílela jste i z praku?
Dcera: „Ne. My jsme si ani nehrály na lukostřelce nebo na indiány.“
Janda: Možná měli ostatní strach, že je vždycky trefíte.
Dcera: „To ne, ale nešla bych do toho. Asi právě proto, že jsem lukostřelbu znala ze sportovního prostředí. To je trochu jiné než to dětské hraní.“
Strachová: Jste čerstvou vítězkou finále Světového poháru, kde v polovině září startovalo osm nejlepších v téhle sezoně. Kam tenhle úspěch řadíte?
Dcera: „Hodně vysoko.“
Táta: „Světový pohár je celoroční proces. Od dubna do září se do něj musíte probojovat.“
Dcera: „Málokdo je tam pravidelně, ty lidi napočítáte na prstech jedné ruky. Na samotném finále potom zase rozhoduje okamžik daného dne. Jsou to tři souboje, na kterých nejvíc záleží. Kolem je obrovská show. V Mexiku to bylo opravdu velké. Zaujalo mě, kolik přišlo lidí mimo lukostřelbu. Šli se podívat na sport, byli zaujatí a hlasitě fandili. Bylo to silné a skvělé, atmosféra neuvěřitelná. Ještě jsem střílela proti domácím Mexičankám, takže o to víc.“
Janda: Nesnažili se vás při střílení znervóznět pokřiky?
Dcera: „To se v našem sportu nedělá, je to jako v tenise. Křičí až ve chvíli, kdy je šíp vypuštěný nebo zasáhne terč. Je tam střídavá střelba a každý má na výstřel svých dvacet vteřin. Když jsem měla začít střílet já, docela rychle se zase utišili.“
Janda: Takže jste měla respekt.
Dcera: „Ano, bylo to moc příjemné. Já jsem si to dopředu vizualizovala. Chystala jsem se, že bude křik a velký rachot.“
Janda: Jste typ, který se dojímá? Máte slzy v očích, když dcera vyhraje něco velkého?
Táta: „Díval jsem se v přímém přenosu přes Archery TV. Skončilo to někdy v půl druhé ráno a do půl čtvrté jsem si to na velké televizi pouštěl znovu. Samozřejmě vás to dojme. Nemusí být vidět slzy, ale uvnitř ano. Člověk se roztřese.“
Probrečela jsem celý let
Janda: A když vyhrála mistrovství světa?
Táta: „Hymnu jsem si pouštěl několikrát. Když zazněla i v Mexiku, nádhera. Pro tyhle pocity člověk dělá sport.“
Janda: Maruško, je to podcast o sportování dětí a rodině. Takže jedno smutnější téma. Měli jsme tady Evu Adamczykovou, která otevřeně mluvila o smrti rodičů, že to nesmí být tabu. Vy jste přišla o maminku. Už jste se s tím vyrovnala a střílíte i pro ni? Jako forma terapie?
Dcera: „Hodně aktuální to bylo ještě dva, tři nebo čtyři roky po tom, co mamka odešla. Pamatuju si, že asi po měsíci jsme letěli do Šanghaje na Světový pohár.“
Janda: Bylo vám dvacet, že?
Dcera: „Jo, bylo to v roce 2018. Probrečela jsem celý let. Ani si nepamatuju, jak závod probíhal. Byl to jeden z nejhorších výsledků, které jsem nastřílela. I teď, když se o tom bavíme, mě to pořád dojímá. Ona nám předala svůj dar nebo um, který se ségrou dokážeme dobře zúročit. Nejen ve sportu. Určitě nad námi dohlíží. V okamžicích sportování nebo výkonů to ale v hlavě už nemám. Nesu si to v sobě vnitřně. Pořád mám jeden talismánek, který vyrobila, a vozím ho s sebou.“
Strachová: Maminka byla na olympiádě v roce 2008, vám bylo deset. Když jste ji tam viděla, říkala jste si, že byste také jednou chtěla na vrcholné akci závodit?
Dcera: „Určitě to byla jedna z velkých motivací, ale ještě jsem nevnímala, jak velká věc to je. Docházelo mi to později, časem. Jmenovala se Barbora a já si ji připodobnila k Barboře Špotákové, která vozila medaile. Mamku jsem měla na stejné úrovni. Byla hrdinka už jen tím že, jela na olympiádu. V našem sportu to byla velká věc, protože se tam někdo probojoval po strašně dlouhé době. Ještě jako amatérka si v práci žádala o volno, aby do Pekingu vůbec mohla letět.“
Janda: Mají maminka a Maruška něco společného?
Táta: „Techniku ani ne. Ale cíl, buldočí povahu jít si za ním. Máma dělala české rekordy, když vyjela na závody ven. Když byla na mistrovství světa v New Yorku, seřizovali jsme luk na dálku. Já jsem věděl, že to není v něm. Máma si ale nedala říct. Nebyla úplně technický typ, takže jsme to po telefonu různě překroutili a pokroutili. Zvládla to, udělala český rekord a říkala: Vidíš, já ti říkala, že to bylo lukem… V něm to nebylo, ale nevadí. (smích) Šla si za tím. Maruška má to samé.“
Janda: Co dalšího máte z maminky?
Dcera: „Myslím, že je toho víc. Jsme obě se ségrou napůlené, od každého rodiče máme něco. Od táty to, že neustále vymýšlím, jak dojít k cíli. Taťka pořád něco koumá, jak tohle udělat. Jak už jsem říkala, je trochu vizionář. Po mamce mám určitě disciplínu a cílevědomost.“
Janda: Jak moc vám sestra pomohla v nejtěžší době, když maminka zemřela? Jak jste to táhly spolu a byly si oporou?
Dcera: „Bylo to strašně zvláštní. Ona je mladší, takže jsem se automaticky pasovala do role starší ségry, která se o ni jde starat místo mamky. Zpětně to asi nebylo úplně nejlepší. Ona mně kolikrát odsekávala. Moc jsme si to neprožily spolu, spíš každá sama. Tehdy měla přítele, u kterého často byla, takže jsme neměly tolik prostoru být spolu. Těžko říct, ale od té doby jsme rozhodně ještě víc semknuté. I když se teď moc nevídáme, protože máme každá jiný pracovní život, kdykoliv se cokoliv děje, stojíme za sebou.“
Táta: „Je to vidět na jedné fotce ze zlatého mistrovství světa v Berlíně. Johanka přijela v tričku s mámou a Maruškou. Někdo ji zachytil, jak bulí, s pusou roztaženou.“
Dcera: „Tohle pro mě bylo důležité, že se ségra přijela podívat. Navíc symbolicky přivezla i mamku, což mi dodalo ještě sílu.“
Janda: Domluvili jste se na spolupráci do olympiády. Ta by měla být zlatou tečkou? Máte v sobě sen vyhrát?
Táta: „Je to cíl.“
Dcera: „Určitě, rozhodně.
Janda: Nebojíte se to říct nahlas?
Táta: „Už ten sen měníme v cíl.“
Dcera: „Je to opravdu můj velký cíl jet na třetí olympiádu a… Já tedy teď říkám bojovat o medaile.“
Janda: Ale každý chce tu zlatou.
Dcera: „S holkama máme pěkný vztah, takže když se dostaneme do finále, říkáme si: Hele, pojďme si to užít, už máme obě medaili. Ale já si sama pro sebe povím: Zlatá je jenom jedna!“
Táta: „Protože emočně je lepší vyhraný bronz než prohrané finále.“
Rady pro rodiče
- Zdeněk Horáček
„Aby měli se svými dětmi trpělivost a umožnili jim sportovat. Nejen vědomosti, ale i sport člověka posouvá. Aby jim pomohli překonávat překážky, schody k budoucím úspěchům. Je jedno, jestli budou hrát na klavír, nebo dělat lukostřelbu. Z mého pohledu je pochopitelně důležité, aby to byla lukostřelba. (smích) Ať jim v tom pomáhají a našli si na ně čas. Dneska na ně moc času nemají, což je dané dobou. Děti pak spíš trénují palce na tabletech, než aby trochu sportovaly. Tak aby se jim rodiče víc věnovali.“
- Marie Horáčková
„Táta to krásně shrnul. Za mě určitě jít dětem vzorem a trávit s nimi čas. Říkala jsem, že sport v mém dětství nebyl další kroužek, ale čas strávený s rodiči. A taky si o tom s dětmi povídat. Nemusíme být všichni vrcholoví sportovci. Sport člověku obecně pomáhá formovat se, získávat kamarády, budovat vlastní odolnost a hlavně se starat o tělo. Abychom pak nemuseli utrácet spoustu peněz za regeneraci a fyzioterapii, protože nás bolí záda a kyčel jen proto, že nemáme dost svalové hmoty. A aby všichni sportovali tak, že je to baví. Když je nebaví jeden sport, třeba je bude bavit další. Každé dítě jich může vystřídat víc, než se někde uchytí. Nebo se uchytí v něčem jiném.“
Lukostřelkyně Marie Horáčková
- Věk: 28 (*24. prosince 1997 v Plzni)
- Největší úspěchy: mistryně světa (2023), vítězka finále SP (2026), 2x účast na OH (33. v Tokiu, 17. v Paříži)
- Zajímavosti: jejím přítelem je Adam Li, rovněž lukostřelec. Od dětství ji vede tatínek Zdeněk, který 16 let stál v čele lukostřeleckého svazu. Maminka Barbora se rovněž věnovala lukostřelbě a zemřela v roce 2018 ve 49 letech.
- Ocenění: v roce 2024 byla spolu s judistou Lukášem Krpálkem vlajkonoškou české výpravy na OH v Paříži