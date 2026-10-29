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Sport Magazín: Motákova zpověď, průšvih Man City, Ginzburg i plakát Schicka

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Už v pátek vychází Sport Magazín a obsáhlý rozhovor s trenérem hokejové reprezentace Zdeňkem Motákem. U hokeje zůstaneme s kvízem o Connoru McDavidovi. Fotbal zastupuje téma o obřím skandálu Manchesteru City a plakát Patrika Schicka. Ronen Ginzburg hodnotí dění v basketbalovém nároďáku. Lucie Šafářová chválí české tenistky před Turnajem mistryň. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Zdeněk Moták / trenér hokejové reprezentace
  • Téma: skandál Man City / víc než fotbal
  • Rozhovor: Ronen Ginzburg / bývalý trenér basketbalové reprezentace
  • Z jinéhoúhlu: Lucie Šafářová / před Turnajem mistryň
  • Plakát: Patrik Schick / hvězda Bayeru Leverkusen
  • Kvíz: Connor McDavid / historická sezona pro eso Oilers?
  • Unikloz facebooku: Martin Fenin / fotbalista v MMA
  • Test: BYD Atto 2
  • TVprogram: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: Motákova zpověď, průšvih Man City, Ginzburg i plakát SchickaSport Magazín: Motákova zpověď, průšvih Man City, Ginzburg i plakát Schicka • Sport

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