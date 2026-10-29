Sport Magazín: Motákova zpověď, průšvih Man City, Ginzburg i plakát Schicka
Už v pátek vychází Sport Magazín a obsáhlý rozhovor s trenérem hokejové reprezentace Zdeňkem Motákem. U hokeje zůstaneme s kvízem o Connoru McDavidovi. Fotbal zastupuje téma o obřím skandálu Manchesteru City a plakát Patrika Schicka. Ronen Ginzburg hodnotí dění v basketbalovém nároďáku. Lucie Šafářová chválí české tenistky před Turnajem mistryň. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Zdeněk Moták / trenér hokejové reprezentace
- Téma: skandál Man City / víc než fotbal
- Rozhovor: Ronen Ginzburg / bývalý trenér basketbalové reprezentace
- Z jinéhoúhlu: Lucie Šafářová / před Turnajem mistryň
- Plakát: Patrik Schick / hvězda Bayeru Leverkusen
- Kvíz: Connor McDavid / historická sezona pro eso Oilers?
- Unikloz facebooku: Martin Fenin / fotbalista v MMA
- Test: BYD Atto 2
- TVprogram: všechny sportovní stanice
Sport Magazín: Motákova zpověď, průšvih Man City, Ginzburg i plakát Schicka • Sport