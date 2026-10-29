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Emmons na Hradě: Vyznamenání si chci zasloužit. Veselá historka s Goldflamem

Kateřina Emmons dostala od prezidenta Pavla medaili Za zásluhy
Kateřina Emmons dostala od prezidenta Pavla medaili Za zásluhyZdroj: Profimedia
Kateřina Emmons dostala od prezidenta Pavla medaili Za zásluhy
Kateřina Emmons na tréninku před svým olympijským závodem
2012. Trénink Kateřiny Emmons, přihlíží dcera Julie.
2010. Kateřina Emmons na tiskové konferenci.
2008. Kateřina Emmons, rozená Kůrková, rok po svatbě už s novým příjmením.
Kateřina Emmons
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Martin Hašek
Martin Hašek
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Slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu rozsvítila legendární sportovní střelkyně Kateřina Emmons rozesmátou tváří. Prezident Petr Pavel jí ve středu udělil medaili Za zásluhy. „Státní vyznamenání je největší pocta. Člověk je strašně hrdý. Připadala jsem si tam děsně nepatřičně,“ líčí olympijská šampionka, mistryně světa i Evropy.

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Blízko její židle seděla samá esa. Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů, pediatrička Mahulena Exnerová, která se zabývá dětskou paliativní péčí, chirurg Jiří Froněk nebo herec, režisér a dramatik Arnošt Goldflam.

„Byli tam lidé, kteří vynalezli věci, které zachraňují životy, nebo životy zachraňují sami, pozůstalí padlých vojáků. Jenom si říkám, že si to vyznamenání budu muset ještě zasloužit,“ líčí Emmons. „Vedle mě seděl Marko Čermák, na Rychlých šípech jsem vyrostla. Nemyslela jsem si, že ho někdy potkám. Jeho paní mi říkala, že chodí kolem našeho domu do Kozojed. A já na to, že tam učím. Dlouho jsme si povídali, bylo to neskutečně milé setkání.“

Faux pas s Goldflamem

Emmons se seznámila i s Arnoštem Goldflamem a přihodilo se jí drobné faux pas.

„S panem Arnoštem mám veselou historku. Byla jsem dojatá, že ho vidím, je pro mě legenda, neskutečně inspirativní osobnost. Řekla jsem mu: Je pro mě neskutečnou ctí, pane Lustigu… Odpověděl: Já jsem Goldflam, paní Emmons. Mně spadla brada. Usmál se, že se mu to stává…“ líčí střelecká šampionka.

Lidé si světoznámého spisovatele Lustiga s Goldflamem občas pletou kvůli jejich jménu, židovskému původu, vizuální podobě a taky kvůli hříčce Zdeňka Svěráka, který pro Goldflama v pohádce Lotrando a Zubejda napsal roli cizince Lustiga.

Hrdost na medaili od prezidenta

„Cítila jsem obrovskou hrdost sedět ve společnosti dalších padesáti lidí, kteří společnost posouvají úplně jinam. Se všemi jsme se shodli, že si vážíme, že jsme ocenění dostali z rukou pana prezidenta Pavla,“ říká Emmons. „Když v sále nesli prapory, byl to zvláštně silný moment. Má to úplně jinou atmosféru, než když se díváte na televizní přenos. Cítíte, že jde o naprosto výjimečnou událost.“

Emmons patří k nejlepším sportovním střelcům české historie. V letech 2004 a 2008 získala tři olympijské medaile, včetně zlata ve vzduchové pušce. V této disciplíně se taky v roce 2002 stala světovou šampionkou a dvakrát v ní vyhrála i mistrovství Evropy. V současnosti se věnuje fyzioterapii a částečně také vyučuje tělocvik a angličtinu na základní škole v Kozojedech.

„Je to dlouhodobý záskok. Mám ráda výzvy. Pracovat s dětmi, s mládeží je úplně nejvíc. Mám teď ještě větší úctu k učitelskému povolání,“ říká Emmons. „Něco je v třídě být, splnit si to svoje. Ale aby to v dětech zůstalo, dotklo se jich to, to je úplně jiný příběh. Je to výzva, ale krásná.“

Další ocenění sportovci

Prezident Pavel v den státního svátku ocenil i další osobnosti ze světa sportu. Gymnastce Věře Čáslavské in memoriam propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy. Cyklistovi Jiřímu Ježkovi a propagátorce ženského fotbalu Jaroslavě Rinnerové udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Ocenění sportovci při předávání státních vyznamenání

  • Věra Čáslavská
    Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy in memoriam. Sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, výrazná osobnost československého olympijského hnutí a obhájkyně svobody a úcty k člověku.
  • Kateřina Emmons 
    Medaile Za zásluhy. Sportovní střelkyně, olympijská vítězka, mistryně světa i Evropy. Životního úspěchu dosáhla na hrách v Pekingu 2008, kde vybojovala zlato v oblíbené vzduchové pušce.
  • Jiří Ježek
    Medaile Za zásluhy. Nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, šestinásobný paralympijský vítěz. V 11 letech mu po autonehodě musela být amputována část pravé nohy pod kolenem.
  • Jaroslava Rinnerová-Poláčková
    Medaile Za zásluhy. Bývalá československá fotbalistka, první československá profesionální hráčka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu. Získala osm titulů se Slavií a dva se Spartou a působila také v AC Milán. 

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