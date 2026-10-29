Emmons na Hradě: Vyznamenání si chci zasloužit. Veselá historka s Goldflamem
Slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu rozsvítila legendární sportovní střelkyně Kateřina Emmons rozesmátou tváří. Prezident Petr Pavel jí ve středu udělil medaili Za zásluhy. „Státní vyznamenání je největší pocta. Člověk je strašně hrdý. Připadala jsem si tam děsně nepatřičně,“ líčí olympijská šampionka, mistryně světa i Evropy.
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Blízko její židle seděla samá esa. Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů, pediatrička Mahulena Exnerová, která se zabývá dětskou paliativní péčí, chirurg Jiří Froněk nebo herec, režisér a dramatik Arnošt Goldflam.
„Byli tam lidé, kteří vynalezli věci, které zachraňují životy, nebo životy zachraňují sami, pozůstalí padlých vojáků. Jenom si říkám, že si to vyznamenání budu muset ještě zasloužit,“ líčí Emmons. „Vedle mě seděl Marko Čermák, na Rychlých šípech jsem vyrostla. Nemyslela jsem si, že ho někdy potkám. Jeho paní mi říkala, že chodí kolem našeho domu do Kozojed. A já na to, že tam učím. Dlouho jsme si povídali, bylo to neskutečně milé setkání.“
Faux pas s Goldflamem
Emmons se seznámila i s Arnoštem Goldflamem a přihodilo se jí drobné faux pas.
„S panem Arnoštem mám veselou historku. Byla jsem dojatá, že ho vidím, je pro mě legenda, neskutečně inspirativní osobnost. Řekla jsem mu: Je pro mě neskutečnou ctí, pane Lustigu… Odpověděl: Já jsem Goldflam, paní Emmons. Mně spadla brada. Usmál se, že se mu to stává…“ líčí střelecká šampionka.
Lidé si světoznámého spisovatele Lustiga s Goldflamem občas pletou kvůli jejich jménu, židovskému původu, vizuální podobě a taky kvůli hříčce Zdeňka Svěráka, který pro Goldflama v pohádce Lotrando a Zubejda napsal roli cizince Lustiga.
Hrdost na medaili od prezidenta
„Cítila jsem obrovskou hrdost sedět ve společnosti dalších padesáti lidí, kteří společnost posouvají úplně jinam. Se všemi jsme se shodli, že si vážíme, že jsme ocenění dostali z rukou pana prezidenta Pavla,“ říká Emmons. „Když v sále nesli prapory, byl to zvláštně silný moment. Má to úplně jinou atmosféru, než když se díváte na televizní přenos. Cítíte, že jde o naprosto výjimečnou událost.“
Emmons patří k nejlepším sportovním střelcům české historie. V letech 2004 a 2008 získala tři olympijské medaile, včetně zlata ve vzduchové pušce. V této disciplíně se taky v roce 2002 stala světovou šampionkou a dvakrát v ní vyhrála i mistrovství Evropy. V současnosti se věnuje fyzioterapii a částečně také vyučuje tělocvik a angličtinu na základní škole v Kozojedech.
„Je to dlouhodobý záskok. Mám ráda výzvy. Pracovat s dětmi, s mládeží je úplně nejvíc. Mám teď ještě větší úctu k učitelskému povolání,“ říká Emmons. „Něco je v třídě být, splnit si to svoje. Ale aby to v dětech zůstalo, dotklo se jich to, to je úplně jiný příběh. Je to výzva, ale krásná.“
Další ocenění sportovci
Prezident Pavel v den státního svátku ocenil i další osobnosti ze světa sportu. Gymnastce Věře Čáslavské in memoriam propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy. Cyklistovi Jiřímu Ježkovi a propagátorce ženského fotbalu Jaroslavě Rinnerové udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Ocenění sportovci při předávání státních vyznamenání