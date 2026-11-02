320 sportovců píše vládě kvůli veřejnoprávním médiím: Bez nich se sport zúží jen na to, co se prodá
- Více než 320 českých sportovců zaslalo vládě otevřený dopis se žádostí o stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků.
- Šermíř Jiří Beran zdůraznil, že Česká televize a Český rozhlas jsou klíčové pro přežití i propagaci menších sportovních odvětví.
- Signatáři v čele s olympijskými vítězi varují, že financování ze státního rozpočtu vytvoří prostor pro přímý politický nátlak.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Čeští sportovci vyzývají vládu k zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. Zástupci iniciativy v tiskové zprávě uvedli, že kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) zaslali otevřený dopis s podpisy více než 320 sportovců. Žádají v něm stažení návrhu zákona, který ruší koncesionářské poplatky a převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Rovněž nabádají politiky, aby naslouchali občanské společnosti.
Iniciátory výzvy jsou skikrosařka Nikol Kučerová, vodní slalomáři Lukáš Rohan, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, šermíř Jiří Beran, paracyklista Jiří Ježek, atletka Kristiina Sasínek Mäki, krasobruslařka Eliška Březinová a plavkyně Simona Rushton. Všichni vystupují sami za sebe, nikoliv jako představitelé jakékoliv sportovní instituce.
Dopis vložili do datové schránky v 16:36
Otevřený dopis vložili do datové schránky Úřadu vlády dnes v 16:36. Podle signatářů výzvy stojí sport i zdravá demokratická společnost na stejných principech, tedy důvěře, rovných pravidlech pro všechny a rozhodování nezávislém na momentální politické moci. Převedení médií veřejné služby na financování ze státního rozpočtu považují za krok, který otevírá prostor pro politický nátlak.
„Není nám jedno, co se děje v České republice, kterou jsme zvyklí reprezentovat fér a podle pravidel. Chceme podpořit desetitisíce lidí, kterým nezávislost médií není lhostejná. Stejně jako oni si i my sportovci uvědomujeme, jaký dopad by mohlo mít převedení médií pod přímou státní kontrolu, a chceme dát najevo svůj nesouhlas se způsobem změn financování legitimní a kultivovanou cestou, kterou si naše demokracie zaslouží,“ uvedla Kučerová.
Význam pro menší sporty
Člen bronzového týmu kordistů z olympijských her v Paříži Beran upozornil na význam veřejnoprávních médií pro menší sporty. „Veřejnoprávní média jsou často jediným místem, kde malé sporty, méně sledované akce a kultura vůbec mají šanci se ukázat širší veřejnosti a pomoci jejich rozvoji a propagaci. Bez nezávislé ČT a ČRo se sport i kultura v téhle zemi zužují jen na to, co se prodá. A to nechci,“ uvedl.
Diskuzi o fungování České televize a Českého rozhlasu se sportovci nebrání. „Případné změny jejich financování musí vycházet z věcné a důstojné veřejné debaty se zapojením odborníků a obsahovat jasné pojistky, které ochrání nezávislost veřejnoprávních médií a zabrání jejich politickému zneužití. Znepokojuje mě také destruktivní způsob, jakým se tento zákon projednává. Mrzí mě, že vládní poslanci místo věcné diskuse útočí na občanskou společnost za to, že vyjádřila své obavy,“ doplnil stříbrný kajakář z OH 2012 Hradilek.
Mezi signatáři jsou sportovci napříč generacemi a odvětvími. Nechybějí medailisté z vrcholných akcí včetně olympijských vítězů Evy Adamczykové, Lukáše Krpálka, Jaroslava Kulhavého a Jiřího Prskavce.
Jak se úterní stávka v ČT dotkne sportovního vysílání
- ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu.
- Omezení se dotkne také sportovního zpravodajství. Večerní Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy.