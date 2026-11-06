Hýbejme se: Každý pohyb se počítá. Za sekání trávy i chůzi do práce odměna
Vyjít schody, vzít psa na procházku, dojít na nákup pěšky nebo rychlejším tempem doběhnout tramvaj. Právě na takové zdánlivé drobnosti upozorňuje projekt Hýbejme se, jehož generálním partnerem je společnost MultiSport. Důvodem jsou alarmující údaje o tom, že téměř sedm z deseti Čechů se nehýbe ani půl hodiny denně. Pomůže i bezplatná aplikace. Mottem je pohyb, ne nutně sport.
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Ráno cesta autem, většina pracovního dne u počítače a večer odpočinek na pohovce. Pohyb se z běžného dne snadno vytratí, aniž by si toho člověk všiml. A když se pak řekne změna životního stylu, leckdo si představí hlavně permanentku do posilovny, běžecké boty a další povinnost v už tak plném kalendáři.
Tvůrci „Hýbejme se“ si uvědomují, že lidé jsou skutečně pracovně vytíženi a slovo sport pro ně představuje další časové a finanční zatížení. Nenásilnou i zábavnou cestou chtějí proto rozpohybovat i ty dosud neaktivní. Nemluví o stovkách naběhaných kilometrů, přeplavaných bazénů ani o desítkách hodin v sedle.
Nedostatek přirozeného pohybu vede k bolestem zad, kloubů, vysokému tlaku i chronické únavě. Mnoho lidí ale může od změny odrazovat představa náročného cvičení. Mít zdravější a štíhlejší tělo přitom neznamená, že musíme potit krev v posilovně nebo běhat maratony.
Stačí maličkosti v běžném životě: zajít pěšky na zastávku nebo vyjít schody místo jízdy výtahem. Stejně tak pomůže vyvenčit psa, projít se s dětmi do školy pěšky, posekat zahradu či doma udělat větší úklid.
Jelínek: Rozlišujme pohyb a sport
„Během dne toho může člověk na svém těle rozhýbat hodně i bez sportování. Rozlišujme pohyb a sport,“ upozorňuje uznávaný sportovní kouč Marian Jelínek, jemuž se projekt zamlouvá.
„Samozřejmě, že ideální kombinací je, když se lidé hýbou a k tomu navíc dvakrát, třikrát v týdnu ještě sportují. Nicméně nedivím se, že někteří nemilují sport. Zato pohyb bychom měli milovat a učit se milovat všichni – ten je nedílnou součástí našeho života,“ dodává někdejší blízký spolupracovník Jaromíra Jágra.
Data ukazují, že nedostatek pohybu se týká více než poloviny populace: 67 procent nesportuje ani třicet minut denně. Zároveň 60 procent dospělé populace trpí nadváhou nebo obezitou. Ta u dětí navíc roste pětkrát (!) rychlejším tempem. Z průzkumu MultiSport Index 2025 vyplývá, že celá pětina Čechů se nevěnuje sportu ani hodinu týdně a čtvrtina lidí v posledním roce s nějakou sportovní aktivitou skončila.
Do projektu, jehož vznik vítá také iSport.cz, je zapojeno víc subjektů. „Není dobré se vymlouvat, že nemáme sportoviště kolem nás. Deset kliků přece můžete udělat kdekoliv. Nebo jít pěšky na tramvaj. Nenutíme lidi ke sportu, ale chceme, aby se hýbali,“ vysvětluje Pavel Přeček, organizátor projektu.
Právě v tom je hlavní myšlenka. Dát lidem důvod, aby běžné aktivity vyhledávali častěji.
Není třeba dokola opakovat, jak je pohyb pro lidské tělo blahodárný. Má vliv na zdraví, na psychiku. A co víc. Sedavý způsob života přestal být pouze zdravotním tématem, je časovanou bombou pro českou ekonomiku i státní rozpočet. Podle odhadů představených organizátory mohou dosáhnout celkové roční náklady spojené s nadváhou a obezitou v roce 2035 až 321 miliard korun!
Zajistěte si odměny
Přímý dopad pociťují také firmy. Nemocnost zaměstnanců připraví podniky ročně o 11 miliard korun. Přitom data ukazují, že aktivní životní styl pracovníků dokáže ztráty snížit až o 30 procent. Pokud by se do roku 2035 podařilo snížit podíl populace s nadváhou o pouhých 10 procentních bodů, roční výdaje spojené se zdravotními potížemi by klesly o téměř 60 miliard korun.
Praktickým pomocníkem má být stejnojmenná mobilní aplikace. Je zdarma a k jejímu používání nejsou potřeba chytré hodinky ani speciální sportovní vybavení. Pod heslem „Každý pohyb se počítá“ zaznamenává aktivitu prostřednictvím telefonu a uživatelé za ni sbírají body.
Vedle běhu či cyklistiky se zaměřuje i na běžné činnosti, jako jsou venčení psa, sekání trávy nebo procházka s kočárkem. Nabídka aktivit a výzev se bude dále rozšiřovat.
Ty mohou uživatelé vyměnit za odměny od partnerů projektu. V nabídce jsou například odměny značek Intersport, PLANEO, Feedo, Explorer Dog nebo Puravia, ale také volné vstupy a osobní zážitky se známými osobnostmi. Motivaci doplňuje postup do dalších úrovní a odemykání výhod. Mezi odměnami organizátoři uvádějí také voucher na měsíční kartu MultiSport. Běžná procházka tak dostává i malý herní rozměr a uživatelé průběžně vidí, jak se jejich aktivita sčítá.
„Naším cílem není nutit lidi trávit hodiny v posilovně nebo podávat vrcholové výkony. Chceme ukázat, že i ty nejmenší kroky, jako je chůze do schodů nebo práce na zahradě, mají pro naše zdraví obrovský význam. Aplikace „Hýbejme se“ je tu od toho, aby tyto zdánlivé maličkosti ocenila a motivovala lidi k jejich každodennímu opakování. Jen tak si lze vybudovat dlouhodobé a zdravé návyky,“ vysvětluje Přeček.
Generálním partnerem je společnost MultiSport, která pomáhá rozpohybovat společnost už díky oblíbeným „multisportkám“. Ty jsou zavedeným benefitem řady společností, kde zaměstnanci mohou sportovat za zvýhodněných podmínek. Teď se projekt ještě víc rozšiřuje.
„Z našich dlouhodobých průzkumů MultiSport Index víme, že až polovina zaměstnanců by se začala hýbat častěji, pokud by k tomu měla správný impuls a podporu. „Hýbejme se“ chceme motivovat širokou veřejnost a ukázat, že i zpočátku zanedbatelná aktivita dokáže člověka nasměrovat k trvalé změně. Naším cílem je oslovit až statisíce uživatelů a reálně tak k rozpohybování Česka pomoci,“ doplňuje Miroslav Rech, generální ředitel společnosti MultiSport, která za vznikem hnutí stojí.
Důležitý je vzor v rodinách
Myšlenku podporují rovněž Česká obec sokolská nebo Petr Havlíček, uznávaný odborník na zdravý životní styl, výživu a obezitu. Ten při své prezentaci popisoval důležitost pohybu a nabádá k vybudování správných návyků. Podle něj pomáhá i jednoduchá věc: domluvit se s kamarádem a začít chodit do posilovny nebo do bazénu ve dvou a hecovat se, motivovat. I tyhle sociální vazby jsou důležité.
Havlíček připomněl i studii jednoho švédského psychiatra, který přišel na to, že v matematice byli po čase lepší studenti, jimž škola přidala hodiny tělesné výchovy - a ty z matematiky ponechali. „To už jsou ověřená fakta, jak pohyb pomáhá,“ připomíná expert.
U předsevzetí často bývá obtížnější vydržet než začít. Projekt proto počítá také se společnou motivací. Uživatelé mohou vytvářet komunity, porovnávat svou aktivitu s přáteli a zakládat soukromé výzvy pro rodinu nebo kolegy v práci.
Význam společného pohybu ukazují i údaje o rodinách. Průzkum popisuje, že v 62 procentech případů, kdy nesportuje rodič, nesportuje ani zbytek rodiny. Právě tady se myšlenka projektu potkává s každodenní praxí: společný výlet, cesta pěšky nebo rodinná výzva mohou dětem ukázat, že pohyb patří do běžného dne.
Více informací o projektu a stažení bezplatné aplikace najdete na www.hybejmese.cz.
Výběr alarmujících čísel:
- 67 % Čechů se nehýbe ani půl hodiny denně
- 25 % dospělých plní doporučenou týdenní dávku pohybu WHO (průměr EU je přibližně třetina)
- 36,6 % dospělých Čechů se ve volném čase nevěnuje žádné pohybové aktivitě
- 60 % dospělých Čechů trpí nadváhou nebo obezitou
- 65 % českých mužů má nadváhu nebo obezitu, u žen je to 49 %
- 52 % dětí aktivně neprovozuje žádný sport, přestože 67 % rodičů věří, že mají dostatek pohybu
- 5× rychlejší tempo růstu dětské obezity oproti dospělým (1,9 % vs. 0,4 % ročně)
- 62 % případů, kdy nesportuje rodič ani zbytek rodiny
- 321 miliard korun - až tak mohou podle modelu vzrůst roční ekonomické náklady nadváhy a obezity do roku 2035
- 500 miliard korun jako možné roční náklady nadváhy a obezity do roku 2050 podle modelového scénáře