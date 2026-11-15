Neměcký novinář odhalil temné tajemství: šokující data dětského dopingu po celém světě
- Televize ARD vydala dokumentární seriál o masivním dopingu dětí.
Investigativní tým nasbíral v padesáti zemích důkazy o zneužívání nezletilých.
Podle novináře Haja Seppelta zasahuje tento problém deset milionů sportovců.
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Německý investigativní novinář Hajo Seppelt přichází s dalším velkým odhalením. Televize ARD na své streamovací platformě v pátek zveřejnila první díl šokujícího šestidílného seriálu o dětském dopingu napříč padesáti zkoumanými zeměmi. „Podle mě jde o nejtemnější tajemství světového sportu, které bylo po desetiletí schováno pod kobercem,“ řekl Seppelt.
Největší Seppeltovo odhalení
Seděl na židli v konferenční místnosti Vysočina Areny a měl za sebou už několik desítek minut svého vystoupení. Hajo Seppelt přijel koncem října na seminář Forum Nordicum do Nového Města na Moravě, aby vylíčil desítky let svého boje proti dopingu ve sportu. Místo loučení si ještě jednou vzal mikrofon.
„Můžu ještě udělat jedno malé oznámení? Myslím, že je nutné, abych vám o tom řekl,“ začal Seppelt. „Představíme výsledky našeho největšího vyšetřovaní, které kdy můj tým vedl. Pracovali jsme na něm šest let v padesáti zemích. Vzbudí ještě více otázek o zodpovědnosti federací a trenérů.“
Když o svém největším investigativním projektu promluví Hajo Seppelt, už to něco znamená. Rodák ze Západního Berlína se víc než čtyři desetiletí věnuje časově náročným pátráním, díky nimž poodkrývá oponu špinavých podvodů ve světě sportu.
Výhoda veřejnoprávní televize
Dopingovému zneužívání dětí se věnoval už v dokumentu o praktikách státem řízeného programu v bývalé NDR. Natočil film o dopingu v Číně, který v roce 2009 získal hlavní cenu filmového festivalu Sportfilm v Liberci. Díky whistleblowerům Julii a Vitalijovi Stěpanovovým přinesl v roce 2014 důkazy o systematickém státním dopingu v Rusku. Zdokumentoval i praktiky v Keni. To vše díky investigativnímu oddělení německé televize ARD.
„Jsme placeni veřejností, každým, kdo má rádio a televizi. To je důvod, proč naše jednotka je schopná pracovat,“ řekl Seppelt. „V komerční firmě bychom nikdy nemohli pracovat. Jdeme hodně mimo běžná témata. Má práce nekončí v pět odpoledne.“
Za vrchol své dosavadní práce označuje právě aktuální dílo Doping Top Secret, které mapuje zneužívání dětí pro doping napříč pětadvaceti různými sporty. Se svým týmem nasbíral důkazy, že nezletilé sportovce nutili trenéři, doktoři, funkcionáři a dokonce i rodiče k používání zakázaných látek – steroidů, růstových hormonů či EPO.
Doping se může týkat až 10 milionů dětí
Seppelt se svými spolupracovníky analyzoval 44 studií, které v patnácti zemích nasbíraly anonymní svědectví dětských respondentů. Pět až šest procent z nich přiznalo, že v dětství užívalo dopingové látky. Podle OSN se závodnímu sportu na světě věnuje mezi 195 – 260 miliony dětí. Tvůrci dokumentu extrapolací došli k odhadu, že doping se týkal ohromujících deseti milionů nezletilých. Jejich dílo vypráví o množství předčasných dětských úmrtí spojených s užíváním dopingu.
„Našli jsme případy ze současnosti i z minulosti, které se týkají mladých lidí do osmnácti let. Objevili jsme srdcervoucí, šokující vedlejší efekty, kterými trpí i po třiceti, čtyřiceti letech. Nemluvím jen o východním bloku, ale o celém světě,“ líčil Seppelt. „Mluvíme o sexuálním zneužívání dětí trenéry kvůli hormonální reakci těla. Mluvíme o rodičích, kteří doping podávali vlastním dětem, o doktorech, kteří jim nabízeli hormony. Byla to srdcervoucí zkušenost. Někteří z našeho týmu plakali. Je to tak smutné…“
První dva díly je možné si stáhnout v angličtině a němčině z mediální knihovny ARD, televizní diváci je uvidí v pondělí.